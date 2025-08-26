Gears of War : on a classé les jeux de la saga du pire au meilleur

A l’occasion de la sortie de Gears of War : Reloaded, voici notre classement de la saga de TPS bien bourrine.

Avec son ADN fait de murs criblés de balles, de tronçonneuses greffées sur des fusils d’assaut, et de dialogues qui transpirent autant de sueur que de virilité en carton-pâte, Gears of War, c’est LE blockbuster testostéroné qui a façonné une génération de gamers. Depuis son lancement en 2006, la saga a tout connu : l’apogée technique sur Xbox 360, la transition parfois douloureuse vers la Xbox One, et même quelques spin-offs qui auraient peut-être mieux fait de rester au stade de projet PowerPoint.

Alors que la licence revient avec Gears of War Reloaded, remaster du premier jeu, qui sera la première incursion des gros bras sur PlayStation, et en attendant l’arrivée du futur Gears of War : E-Day, attendu pour 2026 (et aussi du film live Gears of War), la rédaction d’Écran Large a compulsé ses souvenirs de joueurs insomniaques pour livrer le classement définitif des huit jeux (canons et spin-off) de la saga Gears of War. Lequel est un chef-d’œuvre incontesté et lequel mérite de finir au fond d’un puits Locuste ? Verdict.

Les discussions au sein de la rédac

8. Gears Pop!

Date de sortie : 2019

2019 Disponible sur : iOS, Android (serveurs fermés en 2021)

Qu’est-ce qu’il se passe déjà ? Un spin-off mobile où Marcus et ses potes sont transformés en figurines Funko Pop. Oui, vous avez bien lu. Et vous passiez votre temps à défendre des bases en PvP.

Pourquoi c’est le plus honteux de la saga ? Gears Pop! est l’épisode dont personne ne voulait. Un mélange de stratégie light et de licence exploitée jusqu’au ridicule avec des mécaniques pay-to-win absolument immondes. On veut bien croire qu’il faut arrondir ses fins de mois comme on peut, mais là c’était un peu trop gros. Les fans y ont vu une tentative opportuniste de surfer sur la mode des Pops et des free-to-play. Résultat : un jeu oublié plus vite qu’un lancer de grenade foiré.

Notons que le jeu a fermé ses serveurs moins de deux ans après sa sortie. Et certains joueurs, furieux d’avoir claqué des centaines d’euros dedans, ont organisé une campagne de shitpost sur Reddit baptisée “Never Forget Pop!”. En cas de coup de déprime, on vous recommande d’aller y faire un tour, crises de rire garanties (enfin, sauf si vous étiez fan du jeu, dans ce cas, désolé pour vous).

Quel cauchemar

7. Gears of War: Judgment

Date de sortie : 2013

2013 Disponible sur : Xbox 360, rétrocompatible Xbox One / Series

Qu’est-ce qu’il se passe déjà ? Prequel du tout premier jeu, Judgment suit Baird et Cole quelques années avant les événements de Marcus. Le duo, accompagné de Sofia et Paduk, doit défendre Halvo Bay lors des premiers jours de l’émergence. Le jeu adopte une narration fragmentée, sous forme de témoignages, et introduit le système de « déclassifié », qui modifie les missions avec des contraintes supplémentaires (munitions limitées, ennemis plus rapides, etc.).

Pourquoi c’est le plus inutile de la saga ? Parce qu’il sent le spin-off de commande. Sorti en fin de cycle Xbox 360, Judgment ressemble à un bonus sans grande ambition. Les environnements recyclent des assets, la campagne se termine en une poignée d’heures, et l’ensemble a des airs de « Gears-lite ». Même Cole n’arrive pas à y mettre l’énergie d’antan.

Et notre Judgment est irrévocable

Qui plus est, le titre trahit le rythme Gears. La narration découpée en petits niveaux et le système de scoring cassent totalement l’immersion viscérale habituelle. On a l’impression permanente de jouer à un mode arcade persistant, au lieu de parcourir une vraie fresque épique. Même si le jeu reste somptueux graphiquement, rien n’y fait, on ne retrouve pas la furie de Gears of War.

Et que dire du traitement réservé à Baird ? Personnage sarcastique et malin dans la trilogie originale, il devient ici une caricature de lui-même, surjouant son rôle de génie cynique. Les fans qui espéraient un « Baird Origins » mémorable ont surtout eu droit à une parodie maladroite.

Certains prototypes prévoyaient un mode coop asymétrique où un joueur incarnait un Locuste. L’idée, jugée fun par Epic, impliquait que le Locuste puisse posséder le corps de soldats humains pour les retourner contre leurs alliés. L’ambiance testée en interne était si dérangeante (avec des transformations façon The Thing) que Microsoft a tout annulé.

Ça sent le réchauffé

6. Gears of War 4

Date de sortie : 2016

2016 Disponible sur : Xbox One, Xbox Series, PC

Qu’est-ce qu’il se passe déjà ? Premier épisode post-Epic Games, développé par The Coalition, Gears 4 introduit la next gen des Gears : JD Fenix, fils de Marcus, accompagné de Del et Kait. L’histoire démarre de façon étonnamment plus intimiste (des raids contre la COG devenue une structure dictatoriale), avant de dégénérer avec l’apparition du nouvel ennemi : le Swarm, évolution mutante des Locustes. Le jeu se conclut sur une révélation : Kait porte l’héritage de la Reine Myrrah, sa grand-mère.

Pourquoi c’était une déception ? Parce qu’il joue la sécurité. Après l’ère Epic Games (premier développeur de la saga), Microsoft devait relancer la franchise sans la dénaturer. Sauf que le résultat est beaucoup trop frileux. Gears 4 reprend tous les tics de la trilogie originale, mais en plus propre, plus lisse, de façon presque scolaire. Les décors de banlieue proprette et les robots semblent tout droit sortis d’une démo technique, comme si le studio voulait rassurer les fans apeurés.

Face au Swarm

JD était censé incarner le passage de flambeau, mais finit éclipsé par Marcus, plus charismatique en vieux grognon blasé. En revanche, Kait émerge déjà comme la vraie héroïne en devenir. Ceci dit, si la dynamique père/fils manque de souffle, elle prépare habilement le terrain pour Gears 5.

Quant au Swarm, il déçoit… un peu. Moins iconique que les Locustes, le Swarm ressemble à un remix visqueux et paresseux des anciens ennemis. Le bestiaire a du mal à imposer une nouvelle mythologie, et la campagne enchaîne les vagues sans toujours retrouver la brutalité viscérale d’autrefois.

Au début du développement, Microsoft avait envisagé un reboot complet façon God of War 2018, avec un Marcus vieillissant barbu, chasseur de monstres, dans un monde semi-ouvert. La proposition a été jugée trop risquée et The Coalition a été contraint de revenir à un cadre plus classique. Les maquettes de Marcus barbu circulent encore en interne.

Le tout manquait aussi de fraîcheur

5. Gears Tactics

Date de sortie : 2020

2020 Disponible sur : PC, Xbox One, Xbox Series

Qu’est-ce qu’il se passe déjà ? Prequel (oui, encore) se déroulant 12 ans avant le premier Gears of War, Gears Tactics abandonne la formule TPS bourrine pour plonger dans la stratégie au tour par tour, façon XCOM. On y incarne Gabe Diaz, le père de Kait, aux côtés de Sid Redburn et Mikayla. Leur mission : traquer Ukkon, un scientifique Locuste qui crée des abominations génétiques (les Brumaks, entre autres). Entre coups de scalpel, armées monstrueuses et vengeance, la campagne étale la naissance du chaos qui mènera à l’émergence Locuste.

Pourquoi c’est le plus intelligent de la saga ? Oser ralentir Gears a été une idée géniale. Alors que la série a toujours été synonyme de bourrinage testostéroné et de rechargement actif nerveux, Tactics a choisi la réflexion et les décisions millimétrées. Un pari risqué, mais réussi, puisque chaque tir raté devenait un drame, chaque grenade bien placée un orgasme tactique. À ce jour, il reste le seul Gears où on peut perdre une escouade entière pour une erreur d’anticipation.

Ça ne se voit pas, mais on serre les fesses en permanence

Même en termes narratifs, Gears Tactics se montrait très malin, en tissant subtilement les arcs familiaux. En exploitant le personnage de Gabe Diaz, le jeu étoffait les origines de Kait et donnait de l’épaisseur à une héroïne encore sous-exploitée à l’époque. Les fans qui pensaient que « Papa Diaz » n’était qu’un ajout de pur fan service, ont découvert un personnage central, dont les choix ont pesé sur toute la mythologie de la saga.

Les combats de boss sont toujours parmi les plus inventifs de la licence, notamment contre le Brumak où le jeu combinait grand spectacle et stratégie exigeante. Les Locustes ont cessé d’être de simples sacs de balles, ils sont devenus des pions meurtriers dans une partie d’échecs sanglante.

Dans les premiers concepts, Ukkon ne se contentait pas de manipuler la génétique, il pratiquait des vivisections sur des prisonniers humains. Ces cinématiques auraient montré des cobayes éventrés vivants, trop glauques pour Microsoft. L’idée a été adoucie, mais les artworks fuités témoignent de ce cauchemar avorté.

Quelques passages bien glauques ont survécu

4. Gears 5

Date de sortie : 2019

2019 Disponible sur : Xbox One, Xbox Series, PC

Qu’est-ce qu’il se passe déjà ? On suit Kait Diaz, hantée par ses visions liées à la Reine Myrrah, et qui découvre des vérités douloureuses sur ses origines. L’histoire alterne entre son enquête personnelle et la lutte globale du COG contre le Swarm, nouvelle menace après la chute des Locustes. Le jeu propose aussi une bifurcation narrative marquante : un choix à la fin qui bouleverse le destin de Delta Squad.

Pourquoi c’est le plus audacieux de la saga ? D’abord, parce qu’il ose donner le premier rôle à Kait, et que ça fonctionne étonnamment bien. Une figure féminine forte, crédible et vulnérable à la fois, qui porte un récit centré sur l’héritage, la culpabilité et le libre arbitre. Ensuite, parce que la structure semi-ouverte a surpris : entre deux bastons nerveuses, on part en exploration en skiff sur de vastes environnements. Ce n’est pas toujours passionnant, mais l’audace de casser la linéarité mérite d’être saluée.

Kait : l’une des figures majeures de la saga (si si)

C’est aussi l’épisode le plus techniquement abouti, avec des graphismes somptueux qui font encore aujourd’hui honneur à la Xbox One X et à la Xbox Series X. La fluidité du gameplay et la nervosité des combats restent au top plusieurs années après sa sortie. Enfin, le fameux choix final a fait beaucoup parler : sacrifier JD ou Del, deux piliers de l’escouade. Rarement un Gears n’avait autant impliqué les joueurs émotionnellement dans une décision.

Pour l’anecdote, on a appris que pendant le développement, certains testeurs internes avaient trouvé l’exploration en skiff si ennuyeuse qu’ils appelaient ça « Uber Eats Simulator », vu qu’on passait son temps à aller d’un point A à un point B. En fin de compte, The Coalition a bien fait de conserver cette mécanique, puisqu’elle s’avère être des moments de respirations nécessaires entre deux chapitres sous tension. Qui plus est, l’exploration s’avère plutôt agréable, on a même l’impression d’être dans le Wind Waker de Gears of War.

Born to be wiiiiiiild

3. Gears of War

Date de sortie : 2006

2006 Disponible sur : Xbox 360, PC, Ultimate Edition sur Xbox One / Series

Qu’est-ce qu’il se passe déjà ? Marcus Fenix, condamné pour insubordination, est sorti de prison par son ami Dom pour rejoindre le COG et repousser l’invasion Locuste. C’est l’acte fondateur : une poignée de soldats tentent de sauver l’humanité à coups de fusil-lance-tronçonneuse. L’histoire est simple : reprendre la planète quartier par quartier, jusqu’à un affrontement final contre le terrifiant General RAAM.

Pourquoi c’est le plus viscéral de la saga ? Tout d’abord, parce que c’est un choc visuel et sonore : à sa sortie, Gears of War était la démonstration technique de la Xbox 360, avec son Unreal Engine 3 qui laissait tout le monde bouche bée. C’était sale, sombre, poisseux, et pourtant sublime.

Une introduction mythique



Ensuite, parce qu’il a posé les bases d’un gameplay devenu culte, en projetant le cover shooter dans une modernité inégalée. Avant Gears, se coller derrière un mur pour essuyer des rafales de balles et attendre le bon moment pour contre-attaquer n’était pas une mécanique aussi fluide et satisfaisante. Après lui, tous les TPS se sont mis à copier ses mécaniques.

C’était aussi l’épisode le plus brutal dans son atmosphère. On n’y trouvait pas encore la dimension tragique de Gears of War 2, ni le souffle héroïque de Gears 3. Ici, tout n’était que survie désespérée, obscurité, couloirs suintants et monstres qui grouillaient comme des cafards.

Enfin, c’est le jeu qui a donné au monde son arme la plus iconique, le Lancer, un fusil d’assaut avec une tronçonneuse intégrée (lointain écho des armes-tronçonneuses de Warhammer 40 000). Du génie pur. Le concepteur du jeu, Cliff Bleszinski racontait que le design du Lancer venait d’un délire en soirée, où un développeur avait collé mentalement une tronçonneuse sur un M16 en disant : « Pourquoi pas ? ». Ce « pourquoi pas » a changé le visage du jeu vidéo.

Cinquante nuances de gris

2. Gears of War 2

Date de sortie : 2008

2008 Disponible sur : Xbox 360, rétrocompatible Xbox One / Series

Qu’est-ce qu’il se passe déjà ? Marcus, Dom et le reste de Delta Squad plongent littéralement au cœur de la planète Sera pour affronter les Locustes dans leur antre. Le jeu raconte notamment la descente aux enfers de Dom, à la recherche de sa femme Maria, disparue depuis des années. On y découvre les fameux Brumaks, des monstres gigantesques, et l’ampleur colossale de la guerre, menée dans des cités souterraines dignes de cauchemars. L’histoire culmine avec une tragédie bouleversante, et marque durablement la mémoire des joueurs.

Pourquoi c’est le plus dramatique de la saga ? Le drame personnel de Dom, confronté à une vérité atroce, a été probablement l’un des moments les plus déchirants de toute la licence. Gears of War 2 ne se contentait pas de montrer la guerre, il y injectait une douleur intime, humaine, qui transcendait le simple shooter bourrin.



« C’était pas ma guerre » (bah si en fait)

La mise en scène de cette séquence a surpris tout le monde à l’époque. L’équilibre entre la brutalité de l’univers et cette pointe de mélancolie presque poétique a prouvé qu’une franchise de bourrins pouvait aussi faire pleurer.C’est également le premier épisode qui a tenté de donner un souffle véritablement épique au récit, en multipliant les décors titanesques, les affrontements grandioses et les séquences mémorables.

Enfin, il a marqué l’entrée de la licence dans une dimension émotionnelle car on ne jouait plus seulement pour dégommer des Locustes, mais aussi pour savoir si Dom allait retrouver Maria. Spoiler : oui, mais pas comme on l’espérait. D’après la légende (véritable ou pas, on ne le saura sans doute jamais), la séquence de la recherche de Maria aurait fait pleurer de vrais marines américains en Irak, selon un témoignage relayé à l’époque. Certains disaient que c’était le premier jeu vidéo qui leur avait “arraché les tripes” sans aucune explosion.

Gros trauma pour ceux qui y ont joué

1. Gears of War 3

Date de sortie : 2011

2011 Disponible sur : Xbox 360, rétrocompatible Xbox One / Series

Qu’est-ce qu’il se passe déjà ? Gears of War 3 reprend deux ans après la chute de Jacinto. L’humanité est exsangue, réfugiée sur des bases de fortune et privée de réelle armée organisée. Marcus Fenix et son escouade tentent de survivre dans ce chaos tandis qu’une nouvelle menace s’élève : les Lambents, versions mutées et encore plus dangereuses des Locustes.

Le récit s’articule autour d’une quête personnelle pour Marcus, qui découvre que son père, longtemps supposé mort, est toujours en vie et détient peut-être la clé pour sauver ce qu’il reste de l’humanité. Entre batailles désespérées, trahisons et révélations, le jeu déroule un dernier acte épique pour clore la trilogie, jusqu’à un climax absolument inoubliable.

Ce n’est pas qu’une série de bourrins

Pourquoi c’est le plus épique de la saga ? Le troisième opus a souvent été salué comme l’apogée de la formule, celui où tout ce que la série avait entrepris jusque-là atteint un point de maturité et de démesure. Ultime baroud d’honneur d’Epic Games sur la franchise (qui sera reprise par The Coalition à partir du 4), Gears of War 3 reste un blockbuster vidéoludique dans le sens le plus noble du terme, avec un rythme effréné, une variété d’environnements impressionnante et des scènes spectaculaires qui font encore aujourd’hui figure de modèle.

Que ce soit la fuite à travers des cités en ruine, les affrontements navals ou les assauts titanesques contre les Lambents, Gears 3 a repoussé les limites de ce que pouvait être un shooter d’action en 2011. Mais l’épique ne résidait pas seulement dans l’action, il s’incarnait aussi dans la mise en scène des personnages. Les arcs narratifs de Marcus, Dom, Cole ou Baird trouvaient ici une forme de conclusion qui donnait au jeu une gravité inédite.

Le sacrifice de Dom, notamment, a marqué durablement les joueurs, incarnant à lui seul le mélange de camaraderie virile et de tragédie qui caractérisait toute la saga. Ce moment, où gameplay et narration s’entrelaçaient pour forcer le joueur à vivre une perte, illustrait la capacité de Gears of War à dépasser le simple divertissement.

Ce troisième volet a aussi brillé par son sens du spectacle en jeu coopératif. En multipliant les combats de grande envergure et en intégrant pleinement le jeu à quatre en campagne, il a offert une expérience communautaire qui a renforcé son aspect fédérateur. Gears 3 était une épopée à partager, et c’est précisément cette dimension collective qui a forgé sa réputation de conclusion grandiose.

Avec ce troisième volet, Epic Games a livré ce qui reste probablement le point culminant du genre. Plus de dix ans après, le jeu demeure le pinacle de la franchise, celui d’une conclusion grandiose avant une longue traversée du désert pour la franchise.