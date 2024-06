Strange Days : le flop injuste du film le plus visionnaire des années 90

Qui se souvient de Strange Days, réalisé par Kathryn Bigelow et imaginé au départ par James Cameron ? Tous les gens de bon goût, évidemment.

Après The Loveless, Aux frontières de l’aube, Blue Steel et Point Break, et avant son retour en fanfare avec Démineurs (Oscar historique de la meilleure réalisatrice) et Zero Dark Thirty, Kathryn Bigelow a marqué les esprits avec Strange Days, thriller de science-fiction apocalyptique sorti en 1995. Du moins quelques esprits, puisque le film s’est royalement planté en salles à l’époque.

Pourtant, avec le recul, Strange Days apparaît comme l’un des films les plus fascinants, passionnants et importants des années 90. Osons parler comme des journalistes ou un service marketing : c’est un film visionnaire. Le racisme, les violences policières, les abus de pouvoir et les émeutes, le tout sur fond de réalité virtuelle et avec un sentiment de fin du monde (merci l’an 2000) : Kathryn Bigelow et James Cameron (qui a imaginé l’histoire, co-écrit le scénario et produit le long-métrage) ont assemblé un grand film, devenu toujours plus pertinent au fil des années.

Étant donné qu’il y a un fan club de Kathryn Bigelow chez Ecran Large, il fallait bien qu’on consacre un Doigt dans le Culte à Strange Days. Et c’est Déborah qui s’est battue pour s’en charger elle-même.