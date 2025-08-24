Superman : James Gunn a-t-il déjà fait un mauvais film ? (Les Gardiens de la galaxie, The Suicide Squad…)

Super, Horribilis, Les Gardiens de la Galaxie, The Suicide Squad, Superman… est-ce que James Gunn a déjà réalisé un mauvais film ? Retour sur sa filmographie complète.

Superman, le film de James Gunn avec David Corenswet dans le costume, est sorti en salles et c'est désormais la guerre sur Internet et les réseaux sociaux. Pour certains, c'est la renaissance tant attendue et espérée pour l'univers étendu DC. Pour d'autres un énorme navet, à peine comparable à un jouet de menu Happy Meal. Et pour d'autres encore, c'est un film absolument moyen, qui ne mérite ni fleurs ni lance-flamme.

C'est donc au coeur de la tempête qu'on a eu la super idée de revenir sur tous les longs-métrages réalisés par James Gunn, cinéaste à la griffe et au parcours singuliers, et ainsi pour poser cette question désormais hautement sensible : est-ce qu'il a déjà réalisé un mauvais film ?

https://www.youtube.com/watch?v=amyFHaIs_NE

Les années Troma

Sorties : de 1996 à

Durée : 1h35

Encore loin d'être à la tête d'une des plus grosses franchises en activité

Qui se demande d'où vient l'humour si particulier du réalisateur doit remonter à ses débuts, à l'époque où l'expression "sale gosse" n'était pas encore un élément de langage marketing. James Gunn a fait ses armes chez Troma Entertainment, studio indépendant cultissime revendiquant une passion pour le mauvais goût. Son célèbre patron, Lloyd Kaufman, est devenu son mentor, si bien qu'il s'est fendu d'un caméo dans presque chacun de ses films, y compris Superman (c'est l'un des figurants qu'on aperçoit dans la bande-annonce) !

Véritable temple du Z, connu pour sa mascotte le Toxic Avenger, Troma est donc aussi une école de cinéma parfaite : cumulant un paquet de postes, dont celui de coscénariste, Gunn a ainsi participé au vicieux Tromeo and Juliet. D'aucun disent qu'il a aussi largement contribué à sa réalisation. Et ça ne serait pas étonnant, tant cette farce Shakespearienne trash a laissé des traces (de frein) dans le reste de sa filmographie. Oserait-on même dire qu'il apporte le peu de subtilité que Troma est parvenu à générer à cette période, laissant quelques miettes de drames dans la mélasse pour relever un peu le goût ?

https://www.youtube.com/watch?v=1wMvv924Gks

Par la suite, il a continué à travailler pour la firme, notamment en cocréant la série The Tromaville Café et en passant pour la première fois (officiellement) à la mise en scène avec le court Hamster PSA, avant de se tourner vers l'écriture de long. Il n'a pas échoué bien loin puisque The Specials est une sorte de proto-The Boys fauché réalisé par Craig Mazin (oui, celui de Chernobyl et The Last of Us), où il s'arroge même un rôle. Au début des années 2000, il a décroché son ticket vers Hollywood avec le scénario de Scooby-Doo. Le reste appartient à l'histoire.

Les amateurs de dégueulasseries le rappellent à chacune de ses sorties : l'ADN de son cinéma est encore contaminé par ce tumultueux passé (pas toujours reluisant, comme le prouvent les mauvaises blagues qui lui ont coûté son poste chez Disney), et c'est aussi ce qui le démarque du tout-venant hollywoodien. Jusqu'à quand ?

Horribilis

Sortie : 2006

Durée : 1h35

Si on avait pu, on aurait mis la prodigieuse jaquette DVD

Lorsqu'il s'attaque à son premier long-métrage en tant que réalisateur, James Gunn a déjà signé les scénarios de Scooby-Doo et de Dawn of the Dead, mis en scène par son ami (eh oui) Zack Snyder. Les deux films portent déjà plus ou moins subtilement sa marque, mais c'est bien dans Horribilis (Slithers en version originale) qu'il va afficher son style, quelque part entre l'humour cartoon de l'un et la méchanceté gore de l'autre. A l'époque, malheureusement, peu l'ont remarqué, puisqu'il s'est complètement planté au box-office.

https://www.ecranlarge.com/films/dossier/1360356-horribilis-avant-marvel-le-gros-delire-spatio-gore-de-james-gunn

Pourtant, parmi tous les hommages plus ou moins post-modernes à la série B d'antan qui ont commencé à pulluler dans les années 2000, il est de loin l'un des meilleurs. Son histoire de parasite extra-terrestre qui déverse des kilos de larves agressives sur une petite ville américaine cumule tous les archétypes les plus attachants du genre (l'influence des géniaux Le Blob et Society est évidente), dont des effets spéciaux absolument ignobles, qui transforment le bon vieux Michael Rooker (qui va devenir sa muse) et Brenda James en monstres aussi ridicules que dégueulasses.

Avoir le bras long

...