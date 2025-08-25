« Ce n’était pas mon film » : pourquoi ce super réalisateur a abandonné Ocean’s 14

Bien que courtisé par George Clooney et Brad Pitt, le réalisateur Edward Berger a finalement décliné l’offre de réaliser Ocean’s 14. Au cours d’une interview, il a révélé les raisons de ce refus.

Avec ses castings époustouflants et son sens affûté de la comédie, la saga Ocean’s demeure une référence absolue en matière de films de braquage au cinéma. Elle a imposé un style unique, porté par la patte visuelle et narrative de Steven Soderbergh. Après trois volets magistraux réalisés par Soderbergh, la suite tant attendue (Ocean’s 14) avait longtemps stagné, notamment après le décès du regretté Bernie Mac, qui avait mis un coup d’arrêt au projet.

Ocean’s 14 avait été relancé début 2023 sans Soderbergh derrière la caméra. Le génial cinéaste Edward Berger (À l’ouest rien de nouveau, Conclave) avait alors été approché pour prendre la relève, mais il a quitté Ocean’s 14 début 2025. Dans la foulée, David Leitch (Bullet Train) était annoncé comme nouveau réalisateur de cette suite. En pleine promotion de The Ballad of a Small Player, Berger a dévoilé pourquoi il a finalement refusé cette proposition.

L’appel de l’Ocean’s 14

En entretien avec Deadline, Edward Berger admet avoir été séduit par la perspective de réaliser Ocean’s 14, ne serait-ce que pour l’opportunité de travailler avec des superstars comme Brad Pitt, George Clooney, Julia Roberts ou Matt Damon. Après avoir connu les difficultés du circuit du film indépendant, le réalisateur y voyait aussi l’opportunité de travailler pour un gros studio.

« À ce moment-là, Brad et moi en discutions, et oui, j’ai été séduit par l’idée de faire quelque chose comme ça. Je viens d’une petite ville en Allemagne. Je n’ai jamais eu ce genre d’opportunité. Et soudain, Brad Pitt, George Clooney, Julia Roberts et Matt Damon… je pouvais faire un film avec eux. The Ballad of a Small Player a été un tournage difficile, et je me suis dit : ne serait-ce pas génial de faire un film de studio ? Le studio avait besoin de ce film, les stars voulaient ce film, le public aussi. Tout le monde avait besoin de ce film. C’est une franchise. Je pouvais payer mon équipe. Je pouvais m’amuser avec eux. J’étais tenté. »

Mais malgré son engouement de départ, au fond de lui, Berger a fini par s’interroger sur comment faire pour faire évoluer la franchise Ocean’s. Le poids de l’héritage de Soderbergh était tel, que toute tentative de lui succéder risquait de n’être qu’un simple pastiche.

« Mais au fond de moi, je savais que ce n’était pas mon film, c’était celui de Steven Soderbergh. Il l’a inventé, magnifiquement. Ce sont ses films, et moi je n’aurais fait que marcher dans ses pas. Qu’est-ce que j’aurais pu y apporter de nouveau ? J’adore ces films, mais en réalité, je ne vois pas ce que je pourrais ajouter à ce qu’a déjà accompli le grand Steven Soderbergh. […] Mais pendant le tournage de The Ballad, c’était tentant, parce que j’étais tellement fatigué. Puis j’ai terminé, je suis allé me coucher, j’ai dormi huit heures et je me suis réveillé en me disant : ce n’est pas pour moi. »

Berger a directement annoncé à Brad Pitt le fait qu’il préférait refuser de réaliser Ocean’s 14. Cette mise en retrait du projet a tout de même permis à Edward Berger de proposer directement à Brad Pitt un autre scénario, celui de The Riders, adapté du livre éponyme de Tim Winton.

« J’ai appelé Brad, parce qu’on en avait beaucoup parlé. Je savais qu’il était ouvert à faire quelque chose, et je lui ai dit, en gros : ‘Je suis désolé, je ne veux pas faire Ocean’s, et j’espère ne pas t’avoir offensé. Mais j’ai un super scénario que j’aimerais vraiment que tu lises, parce que je pense que ça pourrait être un défi pour nous deux.’ Il tournait F1 à Abu Dhabi à ce moment-là, je crois que c’était des reshoots ou des compléments à cause de la grève et de la pandémie, et le tournage n’en finissait pas. Il l’a lu en deux jours, il m’a rappelé et m’a dit : ‘Je veux le faire. C’est le meilleur scénario que j’ai jamais lu.' »

En 2001, Ocean’s Eleven avait engrangé plus de 450 millions de dollars pour un budget de 85 millions. Trois ans plus tard, Ocean’s Twelve récoltait environ 360 millions, malgré un budget gonflé à 110 millions. Ocean’s Thirteen confirmait la tendance en 2007 avec 311 millions, pour un budget revenu à 85 millions. Même le honteux Ocean’s Eight s’est offert près de 300 millions de recettes pour un budget de 70 millions. La franchise s’avère donc plus que lucrative, rien d’étonnant donc à ce qu’Hollywood veuille une suite à tout prix.

Concernant le scénario, il reste sous clé pour le moment. On sait simplement que le concept de départ consistera à rassembler l’équipe d’origine, George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts et Matt Damon, pour leur offrir une nouvelle occasion de démontrer leurs talents de braqueurs. Pour le moment, Ocean’s 14 n’a pas de date de sortie officielle.