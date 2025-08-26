Saw : James Wan veut enfin apporter un peu de nouveauté après l’annulation du 11e film

La saga Saw est désormais officiellement entre les mains de James Wan, réalisateur du premier film. Et il a de grands projets pour son futur.

C’est ce qui s’appelle percer avec panache. Au début des années 2000, le réalisateur James Wan et le scénariste Leigh Whannell ont pris de court toute l’industrie lorsqu’ils ont braqué le box-office avec un micro-budget en huis clos, Saw. Avec à peine 1,2 millions de dollars, ils en ont généré 104 millions, soit l’un des retours sur investissement les plus sensationnels du moment. Et après ce coup d’éclat, ils sont allés secouer le cinéma d’horreur américain fauché avec Dead Silence et Insidious.

Mais si Leigh Whannell est resté scénariste sur Saw 2 et Saw 3, James Wan s’est contenté d’un crédit de producteur délégué. Vingt ans plus tard, la franchise a eu neuf suites et le metteur en scène est devenu un cador hollywoodien, qui a rendu ses producteurs (y compris lui-même) très riches grâce à Conjuring, Fast & Furious 7 et Aquaman. Et voilà que les droits de Saw lui reviennent entre les mains. Pour la première fois, il explique ce qu’il compte en faire.

C’est le pied !

Saw : du déjà vu ?

Pour rappel, le succès de Saw X en 2023 avait instantanément motivé la mise en chantier d’un onzième opus, qui aurait dû prendre sa suite directe. Toutefois, un obscur conflit interne impliquant les producteurs historiques de Twisted Pictures et le studio Lionsgate a retardé, puis carrément annulé cet énième film explorant encore un angle mort de l’agonie – décidément très productive – de Jigsaw.

En juin 2025, le fameux studio Blumhouse avait alors racheté une partie des droits de la franchise, toujours en partenariat avec Lionsgate. Et il compte bien l’utiliser. Or, la firme de Jason Blum a fusionné en 2024 avec Atomic Monster, celle de… James Wan. Le réalisateur du film original récupère donc le contrôle d’une franchise qui a évolué sans lui et on sait désormais qu’il sera impliqué dans le prochain volet.

La marionnette la plus recyclée de l’histoire du cinéma

Alors en pleine promotion de Conjuring : L’Heure du jugement, dont il est producteur, James Wan a parlé à Screenrant de sa vision pour le futur de Saw :

« Des nouvelles ? Il est un peu tôt pour en parler, mais il va sans dire que celui-ci me réjouit beaucoup. Simplement parce que je n’avais pas grand-chose à voir avec la franchise depuis ses débuts. Je pense que c’est un défi intéressant parce que j’ai l’occasion de revenir au film qui a lancé ma carrière – la mienne et celle de Leigh Whannell. Je ne prends pas du tout ça à la légère, et j’ai clairement envie de trouver un moyen de rendre le prochain film respectueux de ce que les fans aiment dans la franchise, tout en lui trouvant un nouveau public. C’est une franchise qui a 20 ans, et je suis convaincu que trouver un nouveau départ, à un certain niveau, est important, tout en restant fidèle au monde qu’on a créé. »

Le pauvre Tobin Bell va-t-il enfin pouvoir prendre sa retraite ?

Le projet étant évidemment encore très flou, sa réponse est également très tiède. Il ne veut vexer personne. Mais ses envies de nouveauté feront hausser quelques sourcils. Blumhouse va-t-il jouer la carte du reboot et cesser de s’intercaler entre les volets précédents pour soigneusement éviter la mort de Jigsaw ? Attention toutefois à ne pas tomber dans le piège Spirale, qui, en voulant revenir à une ambiance de thriller post-Seven, était devenu la seule véritable contreperformance de la saga au box-office.

À voir aussi le niveau d’implication de James Wan. Sera-t-il à un poste créatif ou se contentera-t-il de la production ? Réponses dans le prochain jeu mortel.