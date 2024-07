Après Avatar 2 : La Voie de l’eau, il y aura Avatar 3. Que sait-on sur le troisième volet de la saga de science-fiction de James Cameron ?

Avec James Cameron, il faut savoir être patient. 13 ans après le monumental Avatar, qui a pulvérisé les records à sa sortie et marqué l’histoire du cinéma avec des effets visuels révolutionnaires, Avatar 2 est sorti le 14 décembre 2022 (en France), pour s’imposer selon certains comme une expérience encore plus réussie que le premier volet. James Cameron a déjà confirmé 2 autres épisodes, et a relancé la saga dans l’optique de l’étendre encore plus. Que sait-on aujourd’hui du troisième opus de la grande saga Avatar ?

Date de sortie, histoire, casting, tournage… Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur Avatar 3.

Attention : spoilers sur Avatar 2



Y aura-t-il un Avatar 3 ?

Le grand blockbuster écolo Avatar 2 ne sera pas notre dernier voyage sur Pandora. A vrai dire, la longue pré-production d’Avatar 2 (débuté en 2017) a servi à planifier toute la trame narrative de la saga, et la recherche et développement d’un point de vue technologique. James Cameron, a confirmé dès la sortie de La Voie de l’eau que le tournage du troisième épisode était pratiquement terminé. Plus précisémeent à 95% selon le producteur Jon Landau, qui précise qu’il y a encore quelques plans à tourner pour tout boucler.

Lors d’une interview pour Screenrant en février 2024, Cameron a annoncé repartir en tournage pour quelques reshoots :

Avatar 3 est pratiquement dans la boîte. Nous tournons des plans supplémentaires pour cet opus, ce qui représente les derniers 2 ou 3% du film, et nous avons des plans live-action en juin.

Quelle est la date de sortie d’Avatar 3 ?

Cette fois, l’attente ne sera pas de 13 ans avant de retrouver les terres de Pandora. James Cameron a établi ses plans pour exploser les scores du box-office. Après un report d’un an environ, Avatar 3 est désormais prévu pour le 17 décembre 2025 en France, soit trois ans après le deuxième volet.

Les prochains films Avatar de James Cameron sont reportés !



– Avatar 3 : décembre 2025 (décalé de 1 an)

– Avatar 4 : décembre 2029 (décalé de 3 ans)

– Avatar 5 : décembre 2031 (décalé de 3 ans). pic.twitter.com/YIeAJaNP8G — AlloCiné (@allocine) June 14, 2023

De quoi parlera Avatar 3 ?

James Cameron garde encore secrète l’intrigue de son film, mais après le visionnage d‘Avatar 2, il est évident que la guerre que mènent les Na’vi contre les humains continuera de plus belle. L’avatar de Miles Quaritch et son fils Spider devraient jouer un rôle crucial dans la suite des événements (une bascule de camp pour le jeune garçon ?). Kiri, de son côté, devrait chercher à en savoir plus sur ses « pouvoirs » et son identité.

Avatar : La Voie de la patience

Sinon, il est probable que l’action se déplacera des récifs de Pandora vers Bridgehead, le nouveau QG tenu par la boss Ardmore (Edie Falco), qui a été éclipsé d’Avatar 2 après de brèves apparitions. James Cameron a également teasé l’arrivée d’un nouveau peuple de Na’vis, les Windtraders, ainsi qu’une tribu des cendres antagoniste. Avatar 3 devrait donc enfin explorer les ambiguïtés qui tapissent la planète de Pandora, après avoir présenté les hommes bleus sous un jour exclusivement positif lors des deux premiers films. Dans une interview que James Cameron a donnée à 20 Minutes, il se confie sur le troisième film de la saga :

« Je veux révéler les Na’vis sous un autre angle, car, pour l’instant, je n’ai montré que leurs bons côtés. Dans les premiers films, il y a des exemples humains très négatifs et des exemples Na’vis très positifs. Dans Avatar 3, nous ferons l’inverse. On explorera aussi de nouveaux univers tout en poursuivant l’histoire des personnages principaux. »

De premiers concepts arts ont dévoilé les volcans, déserts et montagnes enneigées que la suite explorera, loin des forêts et des océans colorés des deux premiers opus. Par ailleurs, James Cameron a aussi révélé que Jake Sully ne serait plus le narrateur, laissant sa place à son fils Lo’ak.

On a des infos sur Avatar 3 ! pic.twitter.com/EdXZjZw5to — AlloCiné (@allocine) January 2, 2023

Que sait-on sur le casting d’Avatar 3 ?

Au casting d’Avatar 3, on retrouvera évidemment :

CCH Pounder pourrait reprendre le rôle de Mo’at, Joel David Moore celui de Norm, Matt Gerald celui de Lyle Wainfleet, Giovanni Ribisi celui de Parker Selfridge (le méchant du premier Avatar, réduit à un court caméo dans La Voie de l’eau) et Dileep Rao celui du docteur Max Patel.

Tout le monde devrait revenir

Il sera aussi possible de revoir Cliff Curtis en Tonowari, Brendan Cowell en Mick Scoresby (mais avec un bras en moins) et Jemaine Clement en docteur Ian Garvin. Pour ce qui est des enfants de Jake et Neytiri, Britain Dalton incarnera encore Lo’ak, Trinity Bliss sera la benjamine Tuk, et Jack Champion reviendra en Javier « Spider » Socorro.

Pour ce qui est des petits nouveaux, Oona Chaplin (Game of Thrones) est attendue dans le rôle de Varang, la cheffe du peuple des cendres. David Thewlis est également prévu dans le rôle inconnu d’un Na’vi. Enfin, Michelle Yeoh avait confirmé sa présence au casting de la saga. Elle devrait y incarner la docteure Karina Mogue. Kate Winslet sera aussi dans Avatar 3, comme confirmé par James Cameron.

'Avatar 3': James Cameron Confirms That Kate Winslet Will Be Back As Ronal https://t.co/A3itnOcVDi — Deadline Hollywood (@DEADLINE) December 13, 2023

Quel sera le titre complet d’Avatar 3 ?

Les premières rumeurs ont annoncé qu’Avatar 3 pourrait avoir pour titre Avatar : Le Porteur de graines (The Seed Bearer en VO). Si James Cameron a expliqué qu’il s’agissait d’un des titres temporaires envisagés, le producteur feu Jon Landau (décédé en juillet 2024) a depuis infirmé l’information. Lors de la présentation du jeu vidéo Frontiers of Pandora en décembre 2023, il a dit au micro de ComicBook : « Je suis bien placé pour vous dire que ce n’est pas le titre d’Avatar 3 ».

Sous l’océan

Où sera diffusé Avatar 3 ?

Au vu de l’attention portée par le réalisateur James Cameron à la technique de ses films (3D, HFR…), Avatar 3 sortira en salles. Le cinéma permet les conditions idéales pour profiter pleinement de la claque visuelle du metteur en scène. Suivez nos conseils pour ne rien rater !