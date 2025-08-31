Comment nettoyer son écran TV sans l’abîmer ? Toutes les astuces que vous devez absolument connaître en 2025

Nettoyer son écran TV s’apparente souvent à un casse-tête. Pour vous, voici notre guide pour faire scintiller votre écran sans laisser de traces disgracieuses.

Quand il s’agit de s’avachir devant sa télévision et regarder une série ou suivre un match de foot, il y a du monde. Mais quand ce fidèle petit écran a besoin d’un coup de chiffon, bizarrement il n’y a plus personne.

On va vous laisser le bénéfice du doute et supposer que vous ne savez pas comment vous y prendre pour le rendre impeccable. Et pourtant, il est nécessaire de bien le nettoyer pour pouvoir en tirer toute la quintessence et même améliorer sa qualité d’image. Voici donc, pour vous, notre guide pour faire scintiller votre écran sans laisser de traces disgracieuses. Votre téléviseur sera si brillant qu’on le croirait tout droit sorti de Black Mirror !

Nul besoin de coller vos yeux à l’écran pour distinguer la poussière…

Quelles précautions faut-il prendre en fonction du type d’écran TV ?

Pour éviter le drame, il est important de connaître le type de dalle que vous vous apprêtez à astiquer. Les téléviseurs LCD, qu’ils soient rétroéclairés par LED ou de type OLED, n’ont pas tous la même sensibilité aux produits de nettoyage.

En effet, les écrans LCD sont vêtus d’une fine pellicule très sensible. Il vous faudra donc utiliser des produits bien spécifiques, que nous préciserons dans la suite de ce guide.

Néanmoins, en ce qui concerne les TV OLED transparentes comme celle de LG qui est enfin en vente, mieux vaut ne pas prendre de risque et rester sur des méthodes classiques de nettoyage. On ne sait jamais ce qui peut arriver…

Faut-il éteindre l’écran de la TV avant le nettoyage ?

C’est une étape qui peut sembler logique pour certains. Et pourtant, nombreux sont ceux qui passent le chiffon sur leur écran allumé…

Tout d’abord, il est beaucoup plus difficile de visualiser la poussière et autres traces de doigt lorsque l’image est affichée. Et ce n’est pas non plus très bon pour vos yeux…

Prenez donc soin de bien éteindre la dalle avant nettoyage, qu’il s’agisse d’un modèle LED, OLED ou LCD, et débranchez-la pour éviter de la rallumer par inadvertance puis attendez qu’elle refroidisse si vous l’avez récemment utilisée. Ou tout simplement pour éviter de faire une « Claude François », si vous utilisez des produits liquides susceptibles de s’infiltrer à l’intérieur du téléviseur…

Certains sont plus maniaques que d’autres avec la propreté de leur TV.

Comment aspirer les poussières derrière l’écran ?

On ne les voit pas forcément, et pourtant, elles sont bien là. Derrière votre écran, là où vous n’osez pas vous aventurer.

Commencez donc par aspirer toutes les petites poussières qui s’y cachent . En effet, elles pourraient endommager votre téléviseur de l’intérieur, en s’accumulant dans le conduit de refroidissement et en provoquant sa surchauffe sur le long terme.

. En effet, elles pourraient endommager votre téléviseur de l’intérieur, en s’accumulant dans le conduit de refroidissement et en provoquant sa surchauffe sur le long terme. Dans le même temps, on évite de poser ses doigts sur l’écran pour se tenir en équilibre. Rien de plus contre-productif.

Le chiffon microfibre, un outil indispensable pour astiquer la dalle

C’est une habitude à prendre au moins une fois par semaine, selon l’exposition à la poussière. Un bon passage avec un chiffon microfibre sur l’écran, histoire d’attraper toutes les poussières sans créer de rayures. En moins de 2 minutes, c’est réglé.

De plus, Samsung conseille d’appliquer de l’eau tiède et du savon doux pour vous débarrasser des traces persistantes. Une méthode suffisamment « douce » pour ne pas dégrader la qualité visuelle de la dalle, tout en effaçant les saletés sans le moindre effort.

Et par la suite, pensez à nettoyer le pied de l’écran à l’aide d’un chiffon pour éviter que la poussière qui s’y accumule ne se retrouve sur la dalle. Eh oui, chaque petit détail compte.

Un écran TV sale peut parfois s’apparenter à un vrai film d’horreur !

Comment décrasser le téléviseur ?

Avec le temps, les écrans de télévision risquent de s’encrasser. Il faudra alors choisir son produit nettoyant avec précaution, afin de ne pas endommager ses composants. Les TV LCD, par exemple, ne supportent pas les produits volatils et autres diluants (vérifiez bien la notice du constructeur). Certaines marques comme Samsung, LG et Sony déconseillent d’ailleurs l’usage de solvants, d’ammoniaque, d’acétone ou encore d’alcool à haut degré.

À noter également : ne pulvérisez jamais de produit nettoyant directement sur la surface de votre dalle, mais appliquez-le plutôt sur un chiffon doux pour éviter que le liquide ne s’infiltre dans les bordures du téléviseur. Le jet pourrait aussi abîmer le traitement de la dalle, notamment sur les modèles LED ou OLED.

L’alcool isopropylique : bonne ou mauvaise idée ?

C’est un alcool peu recommandable lors d’une soirée arrosée. Par contre, lorsqu’il s’agit de nettoyer un écran de télévision, il s’avère plutôt efficace à condition de l’utiliser avec précaution et à faible dose. Appliqué sur un chiffon microfibre, il permet de venir facilement à bout des tâches incrustées sur votre téléviseur. Pour une solution efficace, prenez soin de mélanger ⅔ d’eau et ⅓ d’alcool isopropylique. Évitez également l’alcool à 90°.

Sinon, il faut savoir que certains fabricants comme Samsung et Philips commercialisent leurs propres kits de nettoyage pour être certain que les produits utilisés soient sans danger pour l’écran. C’est toujours bon à savoir, surtout si vous ne faites pas forcément confiance aux astuces maison.

Peut-on nettoyer un écran TV avec du produit à vitres ?

Tout comme l’alcool isopropylique, il est en théorie possible d’appliquer du produit à vitres qui doit être aspergé sur un chiffon microfibre, à l’aide d’un spray, avant nettoyage. Par ailleurs, il ne doit pas contenir de savon ni d’alcool. Avant de l’appliquer sur votre dalle, vérifiez bien la notice de l’écran et lisez attentivement la composition du produit. Il serait dommage de détériorer l’image ainsi…

Néanmoins, nous préférons ne pas vous recommander cette méthode sur certaines dalles de TV comme celles qui disposent d’un traitement anti-reflet ou oléophobe. Et pour cause : ce type de produit nettoyant risque de les endommager, et de complètement ternir la qualité d’image.

Les écrans propres, cela scintille tellement qu’il y a de quoi être ébloui !

Les lingettes humidifiées : une solution efficace ?

On en a presque tous chez soi, et le premier réflexe pour nettoyer un écran serait de les utiliser. Méfiance tout de même : certaines lingettes ne sont pas adaptées à ce type de nettoyage. Il faudra donc vérifier l’emballage au préalable, puis commencer par dépoussiérer la dalle à l’aide d’un chiffon microfibre. Il ne restera donc plus qu’à astiquer l’écran avec la lingette. Effectuez des mouvements circulaires, sans trop forcer, et les taches disparaîtront comme neige au soleil.

Et le vinaigre blanc, cela marche également ?

Ah, le vinaigre blanc… Cette bonne vieille astuce de grand-mère qui marche à tous les coups ! Le dicton disait donc vrai. Voici une méthode très simple pour nettoyer votre téléviseur sans risque :

Tout d’abord, préparez un simple mélange de 50% d’eau et 50% de vinaigre blanc .

. Ensuite, vous n’aurez plus qu’à transvaser la solution dans une bouteille à spray, puis l’appliquer sur un chiffon microfibre et nettoyer votre écran de télévision.

Et enfin, n’oubliez pas de sécher soigneusement la dalle avec un chiffon pour éviter d’y laisser les traces des produits. Il serait bien dommage d’avoir fait tout cela pour rien…

Un écran aussi brillant que ceux de Black Mirror, c’est sûrement notre rêve à tous !

Comment garder son écran TV comme neuf sur le long terme ?

Si vous souhaitez garder votre écran de télévision propre pendant longtemps, ce qui peut être compréhensible notamment si vous possédez l’un de ces téléviseurs au design unique, voici quelques astuces qui protégeront la dalle des salissures.

Appliquez une protection en plexiglas

Bien que peu esthétique, la protection en plexiglas est un véritable bouclier à poussière. La méthode nous vient tout droit d’outre-Atlantique, et commence peu à peu à s’inviter dans les foyers français. Autant dire que, si vous avez des enfants turbulents qui n’hésitent pas à laisser leurs empreintes sur la télé, c’est une protection indispensable. Facilement applicables grâce à leurs « scratchs », les panneaux de plexiglas peuvent être nettoyés avec tous types de produits sans impacter la qualité visuelle.

Attention néanmoins : ces filtres de protection sont déconseillés sur les dalles LCD, car ils provoquent généralement une perte de contraste assez importante et une déformation des couleurs. Ce n’est donc pas forcément la meilleure solution pour profiter pleinement de votre téléviseur.

La protection en plexiglas, un vrai bouclier pour les écrans de TV !

Investissez dans un kit de réparation

Admettons que vous n’ayez pas suivi nos conseils à la lettre et qu’une rayure se soit formée. Vous voici donc face à deux choix : appeler un réparateur, ou faire de belles économies en comblant vous-même l’imperfection :

si vous optez pour la deuxième option, il existe de très bons kits de réparation sur le marché comme ceux de la marque PolyWatch. Il vous suffira donc d’appliquer le produit, généralement sous forme de résine, sur l’écran grâce aux outils fournis. Le gel séchera en une vingtaine de minutes.

grâce aux outils fournis. Le gel séchera en une vingtaine de minutes. Enfin, si vous ne souhaitez pas dépenser le moindre centime, il existe toujours la fameuse méthode maison de la vaseline sur un coton. Cela peut faire l’affaire, mais l’effet sera moins discret que notre astuce précédente.

Vous voilà maintenant parés pour profiter au mieux de votre écran de TV au quotidien. Parfait pour regarder Edward aux mains d’argent ou Les Griffes de la nuit, sans risquer les rayures.