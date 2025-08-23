Bien choisir une TV pour son salon en 2025 : taille, technologie, tout ce qu’il faut connaître

Vous êtes en recherche d’un nouvel écran, mais une question vous taraude d’emblée : quelle taille de téléviseur choisir pour mon salon ? Comment savoir si un modèle sera parfaitement adapté à mes conditions de visionnage ? On vous guide sur le chemin sinueux du téléviseur parfait !

On sait comment ça se passe : vous êtes chez vous à écumer les boutiques en ligne sur lesquelles des dizaines de téléviseurs vous promettent monts et merveilles. « Une expérience de cinéma unique », « Une immersion, du jamais-vu », « Denis Villeneuve l’a dans sa chambre »… Mais afin d’effectuer un premier écrémage parmi les nombreuses références disponibles, voici tous les critères à avoir en tête pour acheter une TV qui conviendra à votre salon.

À ce niveau-là, mieux vaut investir dans une télévision plus large !

C’est la taille de la TV qui compte

Dans le cadre de l’achat d’une télévision, c’est bien la taille qui compte le plus. Tout d’abord pour le bien de vos finances, mais aussi de votre expérience audiovisuelle. Exprimée en pouces, la diagonale de l’écran idéale dépendra de la taille de votre salon et surtout, de votre distance de recul. Et heureusement, la science a de quoi nous aider là-dessus.

De plus, si l’unité de mesure des « pouces » ne vous parle pas forcément, vous pourrez toujours vous fier à notre tableau de conversion en centimètres :

Pouces Centimètres (diagonale) 32″ 80 – 81 cm 43″ 109 – 110 cm 50″ 127 – 130 cm 55″ 139 – 140 cm 65″ 160 – 165 cm 70″ 170 – 177 cm 75″ 190 cm 77″ 195 cm 82″ 208 cm 85″ 215 cm 98″ 247 cm

Le recul, une affaire de champ de vision

Pour déterminer une taille de téléviseur idéale en termes de pouces et de définition, on va se baser sur le champ de vision horizontal de vos yeux. Ce dernier s’avère assez large, de l’ordre des 200 degrés. En réalité, la vision binoculaire vous permet de voir simultanément jusqu’à 120 degrés, le reste faisant partie de la vision périphérique. Mais pour percevoir tous les détails d’une image, ses couleurs, ses objets et même les textes qu’elle peut afficher, votre angle de vision est alors réduit encore de moitié.

Okay Jamy, mais comment ça m’aide à choisir la taille de ma TV au final ? Tout devient alors très simple, vous pouvez ranger vos rapporteurs : les ingénieurs de la SMPTE (Society of Motion Picture and Television Engineers) ont émis deux recommandations à cet égard.

Pour visionner des programmes TV classiques, l’écran doit couvrir au minimum un champ de vision de 30° et 40° pour les films et séries. Et comme on se doute que vous n’allez pas acheter un téléviseur 4K UHD pour regarder Koh-Lanta, on vous conseille bien sûr de vous baser sur un angle de vision minimal de 40° qui se rapprochera davantage d’une expérience cinéma immersive. À partir de cette donnée, on pourra ainsi déterminer la taille d’écran idéale selon votre recul, via ce tableau : plus la définition est élevée, et plus la distance de recul baisse car l’image est forcément plus nette.

Vue ainsi, la distance optimale de visionnage paraît plutôt simple.

La définition de l’écran : plutôt 4K UHD ou 8K ?

Au vu de l’hégémonie désormais actée de la 4K UHD sur le marché des téléviseurs, la question de la définition nous semble aujourd’hui superflue. Par le passé, le choix d’un grand écran Full HD 1080p aurait été judicieux pour le porte-monnaie, mais les tarifs étant à présent très compétitifs dans toutes les gammes, il est maintenant plus simple de choisir : achetez un modèle 4K UHD, peu importe la distance vous séparant de votre téléviseur.

Sans ça, vous passerez probablement à côté des technologies HDR (même si elles sont présentes sur quelques rares modèles Full HD) telles que Dolby Vision, HDR et HDR10+, qui sont désormais intégrées sur Netflix ; mais aussi de l’expérience gaming optimale offerte par la norme HDMI 2.1 présente sur une bonne partie des modèles actuels, ainsi que l’upscaling par IA capable de convertir les contenus Full HD en résolution 4K UHD.

La distance qui vous sépare de l’écran est clé. Avec la résolution 4K UHD et sa haute densité de pixels par rapport au Full HD, vous ne percevrez aucun d’entre eux avec finesse, peu importe la distance de recul. La question ne se pose alors qu’avec des téléviseurs de très grande taille (85 pouces et plus), mais on butera alors sur un plafond de verre, celui de votre portefeuille.

On préfère vous prévenir : à moins de 45 pouces, votre TV Full HD va commencer à faire petite…

Par ailleurs, nous avions vu que la plupart des fabricants de TV 8K avaient tendance à faire la fausse promesse d’une qualité visuelle révolutionnaire, alors que ce type d’écran se heurte pour l’heure à des limites flagrantes. Entre le manque de programmes 8K, le tarif plus que restrictif et les dimensions gargantuesques requises pour une telle dalle afin de percevoir une vraie différence par rapport à la 4K UHD (autour de 80 pouces en général, et 65 pouces à 2 mètres de distance au minimum), cette option ne semble pour l’heure pas vouée à réellement s’imposer sur le marché.

Attention également à ne pas confondre la résolution d’écran et la densité de pixels dans un pouce (PPI), avec la définition qui exprime quant à elle le nombre de pixels en hauteur et en largeur. Ainsi, les téléviseurs 4K UHD ont par exemple une définition de 3 840 x 2 160 pixels qui est généralement idéale pour les modèles de 55 à 75 pouces.

Pas besoin de coller votre nez sur la télévision non plus.

La luminosité du téléviseur adaptée à votre pièce

La taille de votre téléviseur n’est qu’une partie de l’équation. Si vous n’avez pas l’opportunité de l’installer dans une pièce à l’abri de toute lumière naturelle, votre écran aura pour ennemi juré le soleil. Il vous faudra alors évaluer les conditions de visionnage de votre salon en vous posant deux questions :

Est-ce que j’utiliserai aussi mon téléviseur en journée ?

Si oui, à quel point les rayons du soleil peuvent-ils gêner mon expérience de visionnage ?

Tous les écrans ne sont pas égaux face à la puissance des reflets du soleil et seule la lumière peut combattre la lumière. Un modèle peu lumineux aura bien du mal à vous afficher une image claire et contrastée en plein jour. De même, certaines finitions d’écran reflèteront plus ou moins les sources de lumière à proximité.

Quand t’as trouvé l’écran parfait

En parallèle de cela, il est tout aussi important de se pencher sur l’immersion des téléviseurs dans des conditions nocturnes mais aussi à leur manière de protéger les yeux des spectateurs dans une pièce sombre. À ce niveau-là, les fabricants ont redoublé d’inventivité pour transformer le salon en une véritable salle de cinéma, à l’instar de LG Display qui intègre enfin cette appli immersive signée Philips.

Mais il ne faudrait pas oublier les autres marques telles que Samsung, TCL ou encore Hisense qui ont équipé la plupart de leurs TV d’un mode adaptatif pour doser automatiquement la luminosité et sa chaleur en fonction de l’éclairage ambiant, afin d’offrir une clarté impeccable en plein jour ainsi qu’une image plus tamisée lorsqu’il fait sombre. Plutôt malin.

OLED vs LCD : quelle technologie d’écran pour votre salon ?

Les qualités intrinsèques des dalles OLED et LCD pourront faire pencher la balance vers l’une ou l’autre technologie. Les télévisions LED (et par extension QLED) embarquent un rétroéclairage à l’arrière de la dalle, ce qui en fait des modèles généralement plus lumineux que leurs concurrents. Ce gain de luminosité, en plus d’être adapté à des conditions de visionnage ensoleillées, vous offrira des performances accrues en HDR, avec des détails plus visibles dans toute la gamme dynamique de l’image.

Dans le cas où votre téléviseur est majoritairement utilisé en soirée ou dans une pièce sombre, bien que d’importants progrès soient à noter en termes de luminosité (notamment sur les LG QD-OLED), il sera intéressant de choisir l’OLED. Sur ces modèles, chaque pixel devient sa propre source de lumière et affiche un noir profond dès qu’il est éteint, ce qui permet aussi de limiter l’effet halo gênant pour les yeux. Le contraste de la TV est alors quasiment infini pour une expérience visuelle bluffante en basse lumière. Si vous regardez vos films et séries la nuit, alors les télévisions OLED auront un sérieux avantage en termes de qualité d’image.

Pensez tout de même à voir la lumière du jour de temps en temps…

Les OLED font de la résistance

Au cours des dernières années, plusieurs modèles OLED haut de gamme ont permis à la technologie de rattraper son retard en termes de luminosité : qu’il s’agisse du QD-OLED chez Samsung ou des dalles OLED eX chez LG Display, les performances et la qualité en HDR sont désormais plus qu’honorables pour des télévisions de ce type.

De plus, il est intéressant de noter les progrès de nombreuses marques comme LG Display, qui a récemment ébloui la concurrence en dévoilant son écran TV OLED le plus lumineux jamais conçu ainsi que son tout premier modèle transparent de série. Hormis le risque de « brûlure » des pixels (bien que de plus en plus rare) et le prix encore élevé pour certains clients, cette technologie ne semble donc pas avoir de réelles limites, du moins pour le moment. À vous maintenant de juger si conserver vos deux reins est vraiment indispensable.

En attendant ce futur

Finition de l’écran : brillant ou semi-brillant ?

Si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, alors vous pouvez aussi prêter attention à la finition de l’écran et plus précisément son revêtement. Si on vous avait conseillé par le passé une dalle semi-brillante pour une pièce très lumineuse, la donne a changé ces dernières années.

Samsung, Sony et LG Display ont tous fait des progrès considérables sur leur traitement antireflet, et ce, sans pénaliser la qualité d’image. Les revêtements dits « brillants » des téléviseurs haut de gamme gèrent les reflets avec brio, qu’ils soient directs ou indirects. Le mieux sera évidemment de s’en rendre compte directement en magasin.

Et il ne faudrait pas non plus oublier les fabricants chinois TCL et Hisense qui sont progressivement devenus de solides outsiders sur le marché. Si bien qu’ils seraient même en passe de prendre le pouvoir dès cette année 2025.

Que ce soit sur petit ou grand écran, les Inconnus sont toujours aussi drôles !

L’angle de vision et le prix de l’écran

La question de l’angle de vision de votre téléviseur ne se posera réellement que si vous êtes nombreux à regarder l’écran et si certains téléspectateurs ont une position décentrée dans votre salon. Pour les plus malchanceux, l’image s’en verra assombrie avec des couleurs progressivement délavées.

Là encore, tous les téléviseurs n’offriront pas les mêmes performances : les modèles LED, embarquant le plus souvent des dalles de type VA, sont généralement les plus mauvais élèves dans ce domaine. Sony et Samsung, avec leurs technologies X-Wide Angle et Ultra Viewing Angle, ont corrigé le tir sur leurs modèles haut de gamme avec pour contrepoint un contraste légèrement inférieur.

Si vous ne voulez faire aucune concession, alors les modèles OLED proposent des angles de vision quasi parfaits, avec une image fidèle, quelle que soit votre position. Mais comme vous l’aurez certainement compris, cette technologie n’est pas à la portée de toutes les bourses et il est d’ailleurs important de le prendre en compte lors de l’achat, peu importe le type d’écran que vous choisissez :

entre 300 et 700 € , vous retrouverez généralement des téléviseurs d’entrée de gamme LCD ou LED de taille modeste (jusqu’à 55 pouces), avec peu de fonctionnalités

, vous retrouverez généralement des téléviseurs d’entrée de gamme LCD ou LED de taille modeste (jusqu’à 55 pouces), avec peu de fonctionnalités entre 800 et 1 500 € , vous aurez accès à des dalles plus volumineuses (entre 55 et 75 pouces dans la plupart des cas) compatibles avec la majorité des formats HDR (HDR10+, Dolby Vision…) ainsi qu’une connectique HDMI 2.1 qui permet notamment de jouer à des jeux vidéo en 4K 144 Hz

, vous aurez accès à des dalles plus volumineuses (entre 55 et 75 pouces dans la plupart des cas) compatibles avec la majorité des formats HDR (HDR10+, Dolby Vision…) ainsi qu’une connectique HDMI 2.1 qui permet notamment de jouer à des jeux vidéo en 4K 144 Hz à plus de 1 600 €, vous pourrez vous offrir un très bel écran OLED ou Mini-LED pouvant s’étendre au-delà des 100 pouces, et profiter d’options avancées telles que l’upscaling par IA

Pour terminer, prenez bien en compte que la perception que vous avez d’un écran en magasin sera bien différente dans votre salon. C’est pour cette raison qu’il est important de bien calculer sa taille par rapport à la pièce avant de choisir un modèle, car il y a de fortes chances que le téléviseur semble plus grand une fois installé chez vous que dans les rayons d’électroménager.