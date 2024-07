Twisters : ce personnage du film original devait revenir, le réalisateur explique son absence

Twisters a peu de lien direct avec son prédécesseur Twister, mais ça a bien failli ne pas être le cas.

Twisters est-il un reboot, un remake ou une suite ? Et bien à vrai dire, c’est flou, même pour le réalisateur Lee Isaac Chung. Ce que l’on sait en tout cas, c’est que le film se déroule dans le même univers que son prédécesseur Twister. Mais les liens avec le film original ont failli être bien plus évidents, plus forts.

En effet, avant que le metteur en scène de Twisters arrive sur le long-métrage, le scénario était bien différent. Celui-ci se déroulait bien dans la continuité du film de 1996 et on y voyait même un personnage de l’original avoir une place assez importante dans l’histoire, près de 30 ans après le film de Jan de Bont. Un choix qui aurait pu faire plaisir aux fans du premier métrage, mais qui n’est pas rentré dans les plans de Chung.

Twist Familial

Dès 2022, Deadline rapportait qu’un des plans d’Amblin et Universal pour Twisters était de faire une suite comprenant Helen Hunt dans le casting. L’histoire aurait alors suivi la fille de son personnage Jo Harding, qu’elle aurait eu avec Bill Harding (joué par le regretté Bill Paxton). Leur fille aurait alors eu la même passion qu’eux, tandis que Jo serait restée simplement à la ferme. Et c’est là que ca bloque pour Lee Isaac Chung, pour lui, cette idée ne colle pas du tout au personnage de Jo Harding, comme il l’a révélé dans un entretien avec The Wrap.

« Après avoir vu le premier film, je me suis demandé ce que faisait Jo Harding aujourd’hui. Elle chasse les tempêtes, elle n’est pas à la ferme en train de se plaindre que sa fille ne l’appelle pas. C’est donc à partir de là que je me suis dit qu’il fallait que ce soit quelqu’un d’autre. »

Maura Tierney, successeuse spirituelle de Helen Hunt

Cette idée de mère assez présente du personnage principal n’a pas disparu entièrement. En effet, le personnage de Daisy Edgar-Jones, Kate, la météorologiste nouvelle génération de Twisters, communique bien avec sa mère Cathy, interprétée par Maura Tierney (déjà géniale dans Iron Claw cette année). Pour voir Daisy Edgar-Jones et sa mère débattre de tornade, vous pouvez aller voir Twisters, actuellement au cinéma.