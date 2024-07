« Très clivant » : le réalisateur de Twisters explique pourquoi il a coupé une scène clé du film

Une scène aurait pu changer beaucoup de choses dans Twisters, mais le réalisateur Lee Isaac Chung a décidé de ne pas la garder.

Twisters est venu tout ravager dans nos salles, et le film catastrophe qui érige clairement Glen Powell comme une des grandes stars de 2024 est une bien jolie surprise. Alors que Powell sera à l’affiche d’un remake de Backdraft, ainsi que sous la direction d’Edgar Wright dans un remake de The Running Man, tous les yeux sont logiquement braqués sur lui, mais ce serait presque oublier qu’il n’est pas seul à l’écran.

Si le réalisateur Lee Isaac Chung a au final laissé une scène de Glen Powell en T-shirt mouillé dans Twisters, bien d’autres séquences n’ont finalement pas eu cette chance, et on est prêt à parier que celle-là aurait ravi quelques fans. C’est autour d’une scène partagée avec Daisy Edgar-Jones que le changement a été opéré, et il n’est pas des moindres.

Attention, spoilers !

Plot twist(ers)

À la fin de Twisters, Tyler retient Kate dans un aéroport, alors qu’elle s’apprête à quitter l’Oklahoma. Au même moment, une annonce est faite comme quoi son vol est retardé à cause d’une tempête. Le duo part chasser cette nouvelle tornade, sauf que la conclusion aurait pu être bien différente. En effet, une première version de cette séquence a été tournée, et on y voyait les deux personnages s’embrasser. C’est dans un entretien avec Entertainment Weekly que le réalisateur a parlé de cette scène, qui a été tournée le même jour que celle que l’on a pu voir.

« J’ai l’impression que le public n’est plus le même aujourd’hui, en ce qui concerne l’envie ou non d’un baiser. J’ai essayé le baiser, et il a été très clivant – et ce n’est pas à cause de leur interprétation du baiser. Ce plan [sans baiser] était l’autre option que j’avais filmée le jour même, et j’ai pu dire : « Je préfère ça. Je pense que c’est une meilleure fin. » Si ça se termine par un baiser, ça donne l’impression que c’est le but du voyage de Kate : finir par un baiser. Mais au lieu de ça, il est préférable de terminer avec elle qui peut continuer à faire ce qu’elle fait avec le sourire aux lèvres. »

Quand tu vois les fans enragés arriver

Au micro de Collider, Glen Powell et Daisy Edgar-Jones ont également confirmé que l’un des producteurs du film, un certain Steven Spielberg, a recommandé de ne pas garder ce baiser. Pour citer la comédienne principale :

« C’était une note de Spielberg, non ? […] Ça empêche le film de devenir trop cliché. Je trouve ça merveilleux qu’on sente une forme de continuation. Ce n’est pas la fin de leur histoire. Ils sont réunis par leur passion partagée. »

On peut supposer que Kate et Tyler finissent ensemble à la fin du film, mais celui-ci choisit juste de ne pas trop l’expliciter à l’image. De quoi bouleverser la formule habituelle du blockbuster estival. Pour vous faire votre propre idée sur cette fin, Twisters est toujours disponible dans les salles de cinéma.