Ce remake tiré d’un livre de Stephen King sera très différent du « film original », selon un acteur

Ce livre de Stephen King va de nouveau être adapté au cinéma, mais n’aura rien à voir avec sa première version cinéma.

Stephen King et le cinéma, c’est un combo très productif. Allant de très bonnes (Les Évadés) à désastreuses (Carrie : La Vengeance), tout en passant par l’oubliable (La Tour sombre), les adaptations des œuvres de l’auteur envahissent nos salles depuis des décennies. Frank Darabont, Brian de Palma, Stanley Kubrick… nombreux sont les grands réalisateurs à avoir porté les univers de l’écrivain sur grand écran.

Ceci étant dit, Hollywood ne s’empêche pas pour autant de reprendre des livres déjà adaptés pour les remettre au goût du jour. Des défis complexes puisque ces nouvelles versions seront forcément comparées au livre ET au film original. Pour s’attaquer au roi, il vaut donc mieux avoir les épaules solides, et ça tombe bien. Selon Glenn Powell, c’est bien le cas d’Edgar Wright qui travaille activement sur une adaptation de The Running Man.



Shaun of the Running Man

C’est dans le cadre d’une interview avec USA Today que l’acteur de Tout sauf toi et de Hit Man s’est exprimé sur cette nouvelle version du film sorti en France en 1988 avec Schwarzenegger, et il ne s’est pas tari d’éloges envers le réalisateur de la trilogie Cornetto :

« J’ai été fan d’Edgar Wright toute ma vie. Et en lui parlant de The Running Man, ce qui a été vraiment incroyable, c’est sa vision du sujet. Ce n’est vraiment pas comme le film avec Schwarzenegger, il est beaucoup plus ancré dans la version de Stephen King. »



Voilà au moins de quoi rassurer Stephen King, qui n’aime pas trop que l’on change l’histoire de ses œuvres. Edgar Wright travaille sur l’écriture du projet avec le scénariste Michael Bacall (Scott Pilgrim, 21 Jump Street). Le réalisateur a la réputation d’être assez minutieux sur la conception de ses films, et il est vrai que le film de 1987 de Paul Michael Glaser prenait des libertés avec l’œuvre originale, qui a un ton relativement sombre et dystopique.

Si le nom de Wright, connu surtout pour ses comédies, ne semble pas le plus adapté à l’œuvre d’origine, sa filmographie a prouvé qu’il savait jongler entre les genres et les tonalités, à l’instar du très bon Last Night in Soho, contes de fées muant en thriller horrifique ou Le Dernier pub avant la fin du monde, comédie basculant dans le film d’invasion post-apo. Il y a donc de quoi être très intrigué. Pour l’instant, le film n’a aucune date de sortie officielle.