Après Twisters, Glen Powell prépare déjà un autre remake d’un film catastrophe culte des années 90

Glen Powell, acteur vedette de Twisters, sera bientôt à l’affiche du remake d’un immense succès du cinéma catastrophe des années 90.

En pleine promotion pour Twisters qui a beaucoup trop enthousiasmé Tom Cruise, Glen Powell semble en phase de devenir l’une des nouvelles superstars sur lesquelles le Hollywood à venir pourra compter. L’acteur avait brillé dans Top Gun Maverick, et dans le très chouette Hit Man de Richard Linklater (à ne pas confondre avec la bouse adaptée du jeu vidéo Hitman), et il s’affaire déjà sur une nouvelle superproduction.

Il s’agira d’un remake d’un film catastrophe très apprécié par les amateurs du genre, immense succès au box-office de l’année 1991, et dont le producteur historique reprendrait les rênes.

L’annonce a été faite par Brian Grazer, dans une interview accordée à CNBC : un remake de Backdraft, film de 1991 réalisé par Ron Howard, est actuellement en gestation. Glen Powell y tiendrait l’un des rôles titres. Le film de 1991 contait l’histoire de deux frères, Brian (William Baldwin) et Stephen McCaffrey (Kurt Russell), dont le père pompier est mort en héros lors d’une intervention. Les deux frères ayant des caractères bien trempés, leur entente n’était pas aisée. Ils devaient cependant collaborer pour traquer un incendiaire en série sévissant à Chicago.

Backdraft avait été un immense succès et avait rapporté près de 153 milions de dollars au box-office mondial. Le film avait marqué à l’époque par ses effets pratiques impressionnants, et par la réalisation de Ron Howard, qui mettait les acteurs aux prises avec des déluges de flammes à la limite de la créature surnaturelle traquant ses proies. Nommés aux Oscars de 1992 pour ses effets visuels, Backdraft avait loupé de peu la récompense, chipée par Terminator 2.

On espère sincèrement que le remake avec Glen Powell parviendra à nous faire oublier le sordide Backdraft 2. Sortie en 2019, cette suite directe réalisée par Gonzalo López-Gallego (le navet Apollo 18) n’avait pour elle que la présence de Donald Sutherland et William Baldwin au casting, venus cachetonner parce qu’il faut bien payer ses impôts. Rappelons qu’en 2023, alors en promotion pour la très mauvaise série Willow, Ron Howard avait déclaré dans une entrevue donnée à Entertainment Weekly qu’il aurait voulu adapter Backdraft en série :

« Backdraft serait vraiment bien. Backdraft serait amusant. Vous pourriez obtenir l’ampleur et l’intensité que nous devions obtenir uniquement à la caméra à l’époque – maintenant nous pouvons le faire efficacement et en toute sécurité. […] Nous étions en quelque sorte à la limite de ce que nous faisions, si l’on tient compte des questions de sécurité. J’étais tellement soulagé lorsque nous avons terminé. Mais maintenant, je crois que nous pourrions nous y attaquer et être tout aussi ambitieux visuellement tout en étant un peu plus sûrs.«