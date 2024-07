24 Heures chrono : un film adapté de la série culte serait en préparation chez Disney

24 Heures chrono, la série culte des années 2000 avec Kiefer Sutherland, pourrait bien revenir en film.

En 2001, une pépite a débarqué sur nos écrans et a tout explosé : 24 Heures chrono. Armée d’un concept fort de narration en temps réel avec ses saisons de 24 épisodes d’une heure, la série d’action crée par Joel Surnow et Robert Cochran attire l’œil de millions de spectateurs dans le monde.

9 saisons (dont une de douze épisodes, qui trahit le concept de base de la série) et un téléfilm oubliable plus tard, le Jack Bauer de Kiefer Sutherland disparaît de nos écrans. Depuis juillet 2014, plus de président à sauver, de bombes à désamorcer et de terroristes à arrêter, mais le mythique décompte jaune pourrait bien reprendre du service, et ce dans un long-métrage.

Vous le faites revenir, ou il tire

24 Heures en 2 heures chrono

Selon le journal américain Variety, un film dans l’univers de 24 Heures serait donc en préparation. Derrière le projet, on ne retrouverait pas de parfaits inconnus, étant donné que la société de production Imagine Entertainment serait affiliée au film. Le studio, fondé par Ron Howard et Brian Grazer, a produit la série de 2001 à 2010, soit pendant les 8 premières saisons.

C’est d’ailleurs Grazer qui a teasé le projet en juin dernier : « Imagine a toujours joué dans cette zone où il y a une forte probabilité de succès au cinéma. C’est formidable pour nous, car nous avons construit, en 30 ans, plus de 100 produits et marques différents, que ce soit Backdraft, que je vais faire maintenant avec Glen Powell, ou 24 Heures Chrono, un film que nous allons aborder de manière très intéressante avec Disney et Fox.«

« Allo ? Je veux 24 mille milliards »

Pour l’instant, il n’y a aucune information qui nous permettrait de déterminer si ce film sera une suite ou un reboot de la série. Aucun moyen de savoir si Kiefer Sutherland reprendra donc bien son rôle, ou si le long-métrage se basera sur le spin-off Legacy de 2017 (ce qui semble très peu probable). Au niveau de la sortie, aucune date ne peut être estimée, le projet n’ayant pas encore été officialisé par la Fox ou Disney.