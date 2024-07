Twisters : suite, remake, reboot ? Le réalisateur répond (en tout cas il essaye)

Sorti quasi 30 ans après Twister, Twisters en est-il une suite, un remake ou un reboot ? Son réalisateur Lee Isaac Chung tente de répondre.

En 1996 sortait Twister, un film catastrophe de Jan de Bont racontant l’histoire de Jo Harding, une scientifique à la tête d’une équipe de météorologues traquant des tornades. Porté par Helen Hunt et Bill Paxton, le long-métrage a presque rapporté 496 millions de dollars au box-office mondial pour un budget estimé entre 88 et 92 millions de dollars. Il a également été globalement apprécié par la critique, tout en recevant une nomination pour l’Oscar des meilleurs effets spéciaux et du meilleur son en 1997 (et en plus, la bande-son était dingue).

Désormais, c’est au tour de Twisters de Lee Isaac Chung de prendre la relève en tant que film évènement sur fond de grosses tornades. Mais malgré les similarités entre les deux longs-métrages (notamment leur sujet et leurs titres), quel est le statut de Twisters par rapport à son ainé ? Suite ? Reboot ? Remake ? Son réalisateur a tenté de répondre à cette question, et même pour lui, ça ne semble pas très clair.

Ça va tourner !

Twisters, juste Twister avec un « s » ?

Lors de sa participation au podcast Inside Total Film, Lee Isaac Chung a donc donné son opinion sur ce qu’était réellement Twisters comparativement à Twister (ça fait beaucoup de twists). Sans offrir de réponse précise, il a expliqué en quoi imaginer une toute nouvelle histoire autour de cet univers avait de l’intérêt :

« J’ai étudié les sciences à l’université, donc c’est probablement une réponse de nerd… Je le vois comme une nouvelle expérience scientifique. C’est le même monde. Nous n’avons pas les mêmes personnages mais c’est une nouvelle expérience. Il y a beaucoup de clins d’œil à l’original […]. Mais j’espère que j’ai réussi à en faire une œuvre à part entière. C’est ce qui m’a donné envie de faire ce film : la possibilité de faire quelque chose de nouveau avec cette première histoire que j’ai vraiment aimée, de faire un nouveau chapitre. »

Tornade de feu !

Bon, au moins on sait que c’est le même monde… Le cinéaste a ensuite évoqué pourquoi lui personnellement n’était pas vraiment au courant du statut du film, bien qu’il aurait aimé pouvoir partager ses impressions avec l’équipe de Twister :

« Cette décision [de faire de Twisters une toute nouvelle histoire plutôt qu’une suite directe] a été prise avant que je m’engage. Les studios et toutes les personnes impliquées voulaient vraiment continuer avec le scénario que Joe Kosinski et Mark L. Smith avaient développé. Je pense qu’ils ont aimé cette idée, avec une histoire complètement inédite. Je me suis donc lancé dans ce projet en cours ce processus, et j’aurais aimé pouvoir en parler avec les anciens acteurs, s’ils étaient intéressés, et aussi avec Jan de Bont, avec qui je n’ai pas pu discuter. J’espère qu’on a honoré le travail qu’ils ont accompli. »

Suite, remake, reboot… Malgré les déclarations de Lee Isaac Chung, on ne sait toujours pas vraiment, mais ce qui est sûr, c’est que Twisters débarquera dans nos salles sombres le 17 juillet 2024.