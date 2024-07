Twisters : les premiers avis sur la suite du film catastrophe culte sont arrivés

Les premiers avis sur Twisters, le film de Lee Isaac Chung avec Daisy Edgar-Jones et Glen Powell sont disponibles, et ils sont plutôt rassurants.

Le Twister original a fêté ses 28 ans. Si le film catastrophe a gagné le statut de culte, c’est grâce à ses effets spéciaux à couper le souffle (ceux qui ont vu cette vache volante en CGI au cinéma en 1996 ne s’en sont jamais remis), son tandem d’acteurs, Helen Hunt et Bill Paxton, à l’alchimie presque mystique, et son pitch halluciné : une bande de scientifiques prêts à tout pour s’approcher au plus près de tornades géantes.

Annoncée en 2020, la mise en chantier de Twisters, « qui n’est ni une suite ni un reboot » d’après Glen Powell, avait tout l’air d’être un sacerdoce. Passé entre les mains de Joseph Kosinski avant de terminer dans celles de Lee Isaac Chung, Twisters raconte l’histoire de Kate (Daisy Edgar-Jones), ancienne chasseuse de tornades, traumatisée suite au passage dévastateur de l’une d’elles, qui est rappelée sur le terrain par Tyler (Glenn Powell), afin de reprendre du service. Le film vient de recevoir ses premières critiques, et celles-ci s’avèrent plutôt encourageantes. Revue de presse.

A lire aussi Un Seul au monde horrifique : Sam Raimi va revenir à l’horreur

« Regarde là-bas, un redneck ! »

Chasing Twisters

« Les effets visuels sont impressionnants et terrifiants, mais ce ne sont jamais des effets de manche. L’impression qui domine au cours de chaque poursuite, fuite et tentative de se mettre à l’abri est celle de voir de vraies personnes se battre contre des risques qui mettent les nerfs à vif. » Robbie Collin – The Telegraph

« Dans l’ensemble, Twisters est pourtant un divertissement passionnant qui donne au film catastrophe des directions nouvelles et passionnantes, et est un remarquable étalage de talent à tous les niveaux. » Jeff Ewing – Collider

« Pour une suite d’un film vieux de près de 30 ans, Twisters se démarque miraculeusement dans le paysage des superproductions modernes. Tout comme Twister l’a fait en 1996. C’est un rare cas d’une suite de film qui a été bien faite. » William Bibbiani – The Wrap

Jusqu’ici tout va bien

« Twisters est loin d’être parfait, mais Lee Isaac Chung parvient à défier les pronostics en réussissant son saut dans le cinéma à grand spectacle. Le film impressionne par ses décors, mais il marque plus encore en tant que drame humain, qui donne à ce film l’impression d’être plus rafraichissant que tout ce que l’on trouve actuellement dans les multiplexes. » Alistair Ryder – The Film Stage

« Twisters est un film amusant avec quelques grandes scènes, et Ramos et Powell font de vaillants admirateurs pour Kate. Je pense cependant que le cinéma n’a pas encore donné à Edgar-Jones – si excellente dans la série télévisée Normal People – le rôle bien écrit qu’elle mérite sur grand écran. » Peter Bradshaw – The Guardian

« Avec le charme pétillant d’Edgar-Jones et de Powell à son épicentre, Twisters ressemble à la fois à un témoignage pour une nouvelle génération de stars et à un événement cinématographique saisissant de la vieille école. Craignez-le. Regardez-le.« Beth Webb – Empire

Rare exemple de deux personnes travaillant main dans la main

« En regardant les tornades dans Twisters, j’ai eu l’impression d’avoir déjà vu quelque chose d’exactement semblable – et que lorsqu’il s’agit d’images de vraies tornades, j’ai déjà vu quelque chose de plus incroyable. Twisters, aussi amusant soit-il par endroits, est un film dans lequel la réalité finit par couper l’herbe sous le pied du film. » Owen Gleiberman – Variety

« Le désir de Chung d’ajouter une touche de réalisme va à l’encontre de ce qui est, pour l’essentiel, un divertissement peu consistant sur des tempêtes massives qui font des ravages dans de petites villes et ramassent tout ce qui se trouve sur leur passage. Plus Twisters vise à être sérieux, plus il brasse de l’air. » Tim Grierson – Screen Daily

« Twisters n’est pas mauvais, mais un film plus courageux aurait pu admettre qu’il serait plus utile de s’attaquer aux causes des phénomènes météorologiques extrêmes plutôt que de les mettre en avant. » Nicholas Barber – BBC

Oh mon Dieu, c’est la critique d’Écran Large qui arrive

Twisters ne révolutionnerait pas vraiment la formule établie par son illustre aîné selon ces premiers retours, et ce malgré sa mise en scène et le réalisme de ses effets spéciaux. Le duo Glenn Powell-Daisy Edgar-Jones semble, en revanche, faire l’unanimité auprès des critiques. Dans leur ensemble, a priori, c’est un film catastrophe efficace, digne blockbuster hollywoodien de l’été, qui devrait nous attendre le 17 juillet prochain avec Twisters. En tout cas, on espère éviter un passage en coup de vent.