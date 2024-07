Un Seul au monde horrifique : Sam Raimi va revenir à l’horreur avec son film Send Help

Après Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Sam Raimi va retourner dans l’univers de l’horreur avec son prochain film Send Help.

Si les fans de Sam Raimi ont été pas mal divisés par Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ça n’a pas semblé gêner outre mesure le réalisateur. Ainsi, en avril 2024, Sam Raimi a annoncé qu’il aimerait réaliser un autre film Marvel, et il pourrait peut-être s’agir d’Avengers 6. L’avenir du cinéaste serait-il désormais tourné vers le MCU et les super-héros de Disney ? Heureusement pour nous, non.

En effet, on vient d’apprendre que Sam Raimi allait réaliser un nouveau film pour les studios 20th Century. Intitulé Send Help, ce projet semi-horrifique permettrait ainsi à Sam Raimi de retrouver le monde de l’épouvante, de nombreuses années après la trilogie Evil Dead et Jusqu’en enfer.

Guess who’s back, back again

Sam Raimi, Seul au monde et Misery

Selon Deadline, Send Help serait un thriller d’horreur se passant sur une île et nous présentant deux personnages principaux. Le projet est d’ailleurs décrit comme un mélange entre Seul au monde de Robert Zemeckis et Misery, l’adaptation de Rob Reiner du roman à succès de Stephen King. Toujours selon Deadline, 20th Century n’aurait toutefois pas encore officiellement lancé le film.

Send Help serait tiré d’un scénario écrit par Damian Shannon et Mark Swift, qui ont déjà collaboré sur Baywatch, le remake de Vendredi 13 et Freddy contre Jason. Il faut être honnête, ce CV n’a rien de très rassurant, mais avec Sam Raimi à la réalisation, l’espoir est plus que permis.

« Wow, Sam Raimi refait un film ! »

Revoir Sam Raimi aux mannettes d’un thriller horrifique est très enthousiasmante, d’autant que le monsieur n’a pas réalisé de vrai film d’horreur depuis Jusqu’en enfer en 2009. Il sera également intéressant de savoir quelles autres personnalités seront par la suite rattachées au film, notamment au niveau casting (oui, on a déjà hâte de voir ce que donnera le nouveau caméo de Bruce Campbell).

Quoi qu’il en soit, aucune date ou période de sortie n’a pour le moment été dévoilée concernant Send Help, il faudra donc patienter encore un peu avant de pouvoir véritablement retrouver Sam Raimi.