The Substance : une date de sortie française pour le film d’horreur gore avant une bande-annonce ?

Après son passage remarqué au Festival de Cannes 2024, The Substance de Coralie Fargeat a enfin une date de sortie en France.

En plus d’avoir été l’un de nos coups de cœur chez Écran Large pour cette édition 2024 du Festival de Cannes, The Substance est également reparti de la cérémonie avec le Prix du scénario et sous les applaudissements. Porté par Demi Moore et Margaret Qualley, et réalisé par Coralie Fargeat (Revenge), cet étonnant film de body-horror a marqué la Croisette, et prouvé une fois de plus que les films de genre et de monstres ont entièrement leur place dans la prestigieuse compétition.

À la suite du Festival de Cannes, on se demandait donc logiquement quand The Substance, que Coralie Fargeat considère comme « son Apocalypse Now« , allait arriver en France. Et justement, le distributeur Metropolitan Films vient de révéler la date de sortie du film.

The Substance : votre commande arrive

Pour rappel, The Substance raconte l’histoire d’Elisabeth Sparkle, une ancienne star de cinéma venant de se faire virer par son producteur et qui veut la remplacer par une femme plus jeune. La protagoniste tombe alors sur une mystérieuse substance, pouvant la rendre « plus jeune, plus belle, plus parfaite ». Évidemment, avec ce genre de produit, des instructions très précises sont dans le package, et il vaut mieux ne pas les ignorer, sous peine que tout dégénère très vite.

C’est Paul Robert, business analyst de Metropolitan Films, distributeur du film en France, qui a annoncé la nouvelle sur Twitter/X : l’ultra-gore The Substance viendra nous vendre son produit magique le 6 novembre au cinéma en France. C’est donc dans peu de temps que tout le monde pourra poser ses yeux devant cette étude du regard patriarcal dans une société qui l’est tout autant, et qui mélange à la fois du Kubrick, du Carpenter, du Cronenberg et tant d’autres choses.

Vous, appelant vos potes après avoir vu le film

Avec Demi Moore (dans une de ses meilleures performances depuis des lustres) et Margaret Qualley en tête d’affiche, la hype est immense, d’autant plus que les spectateurs ne peuvent tout simplement pas imaginer jusqu’où ira le film. Avant une éventuelle bande-annonce qu’on attend de pied ferme, on va se contenter des images promotionnelles sous la main. En tout cas, pour voir ce grand délire horrifique sur grand écran, foncez dans les salles dès le 6 novembre prochain.