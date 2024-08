Borderlands d’Eli Roth se foire totalement pour son premier week-end d’exploitation, et se place largement derrière Deadpool & Wolverine et Jamais plus – It Ends With Us.

Avec Borderlands, on se demandait forcément si on allait se retrouver devant une adaptation de jeu vidéo digne des Fallout, The Last of Us et compagnie, ou plutôt face à une déception à la Resident Evil (vous prenez celui que vous voulez). Et apparemment, on lorgnerait vachement plus du côté de la deuxième option, ce qui se refléterait grandement dans son flop au box-office américain. En effet, selon les estimations, le film d’Eli Roth aurait réalisé un score extrêmement faible pour son premier week-end d’exploitation, malgré une quatrième place dans les classements.

Concernant Deadpool & Wolverine, le long-métrage porté par Ryan Reynolds continue sa folle traversée et reste premier outre-Atlantique, tandis que Jamais plus – It Ends With Us avec Blake Lively se place juste derrière. En résumé donc, une dernière semaine très prolifique pour l’un des couples les plus célèbres d’Hollywood !

Borderlands ou Bordelands ?

Borderlands aurait donc amassé 8,8 millions de dollars de recettes pour son premier week-end d’exploitation aux États-Unis… Des chiffres dérisoires pour un blockbuster d’action avec un si gros casting (Cate Blanchett, Kevin Hart, Jamie Lee Curtis, Jack Black…) et surtout avec un budget estimé entre 110 et 120 millions de dollars (hors-marketing). Selon Deadline, le film devrait ainsi faire perdre entre 20 et 30 millions de dollars à son studio Lionsgate.

Il faut aussi rappeler que le long-métrage a dû subir deux semaines de tournage supplémentaires supervisées par Tim Miller (Deadpool) en janvier 2023, ce qui n’a sûrement pas aidé non plus à faire des économies. En définitive, il faudra que Borderlands fasse bien mieux (ce qui est loin d’être gagné) dans les prochaines semaines afin de ne pas faire perdre trop d’argent à Lionsgate.

Cate Blanchett voit rouge

Pour sa troisième semaine en salles, Deadpool & Wolverine aurait de son côté rapporté plus de 54 millions de dollars au box-office US, montant donc son total à 494 millions de dollars et le plaçant numéro 1 pour la troisième fois de suite. Le blockbuster avec Hugh Jackman et Ryan Reynolds fait ainsi mieux que Barbie, qui avait réalisé 53 millions de dollars de recettes au même stade, et se place juste derrière le premier Avengers (55,6 millions).

C’est également au tour de Blake Lively, la femme de Ryan Reynolds, de briller durant ce week-end, puisque le film Jamais plus – It Ends With Us dans lequel elle tient le rôle principal se serait magistralement lancé chez l’Oncle Sam. En effet, il aurait amassé pas moins de 50 millions de dollars de recettes pour son démarrage, devenant de ce fait deuxième du classement.

Lady Deadpool en force

On peut également noter les présences de Twisters et Moi, moche et méchant 4 aux troisième et cinquième places, qui auraient respectivement rapporté 15 et 8 millions de dollars de recettes ces derniers jours.

Qui pourra donc inquiéter Deadpool & Wolverine ? Difficile à dire, mais il est certain que le dernier film du MCU aura un adversaire de taille avec Alien : Romulus, prévu aux US pour le 16 août 2024.