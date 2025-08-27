Netflix : Keira Knightley face à un meurtre fou dans la bande-annonce de La Disparue de la cabine 10

La bande-annonce du thriller Netflix La Disparue de la cabine 10, avec Keira Knightley, promet un petit mystère amusant.

En version originale, c’est The Woman in Cabin 10 (La femme dans la cabine 10), du titre du roman de Ruth Ware. Et c’était peut-être plus opportun pour surfer sur ces histoires de femmes confrontées à des choses pas très catholiques, comme La Fille du train (Emily Blunt qui pense avoir assisté à un meurtre) ou La Femme à la fenêtre (Amy Adams qui pense avoir assisté à un meurtre). Et ça explique l’existence de la mini-série parodique La Femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre, avec Kristen Bell, sur Netflix.

À lire aussi La Femme à la fenêtre : critique complètement parano sur Netflix

Ici, c’est Keira Knightley sur un bateau, et c’est plus ou moins la même formule : une femme seule, un yacht plein de gens riches, un possible meurtre, et un mystère qui donne l’impression qu’elle est folle. La bande-annonce de ce film Netflix est arrivée, et vend exactement ce qu’on pouvait en attendre.

The White Lotus saison 4

MEURTRE CARABINÉ DANS LA CABINE

Adapté du livre de Ruth Ware, La Disparue de la cabine 10 mise évidemment sur son casting. Aux côtés de Keira Knightley en journaliste envoyée en reportage pendant une croisière de luxe, il y a Guy Pearce, Hannah Waddingham (Ted Lasso), Kaya Scodelario, Gugu Mbatha-Raw, Daniel Ings, David Ajala, David Morrissey ou encore Art Malik. Ce n’est pas aussi tape-à-l’œil qu’un À couteaux tirés, où Rian Johnson réunit à chaque fois une brochette de gros noms, mais c’est suffisant pour donner envie de voir comment tout ce petit monde va s’affronter.

Et il y a aura forcément des tensions puisque l’héroïne a beau avoir vu un cadavre dans l’eau, l’équipage du yacht lui assure qu’il ne manque personne à l’appel. A-t-elle perdu la boule ? A-t-elle imaginé ce cadavre ? Ou y a-t-il un gros secret et un petit complot derrière ? La bande-annonce de La Disparue de la cabine 10 est incapable de résister à la tentation d’en mettre plein les yeux avec quelques images d’action et baston, histoire de vendre un thriller qui ne sera pas simplement enfermé dans la tête de son héroïne.

A priori, le scénario va donc dériver sur un thriller à la Flight Plan, avec Jodie Foster cherchant sa fille à bord d’un avion… où l’équipage lui assurait qu’elle était montée seule. L’idée de départ (absolument pompée sur Une femme disparaît d’Alfred Hitchcock) était amusante, mais le film tombait dans les pires twists de série B à la fin.

La Disparue de la cabine 10 est réalisé par Simon Stone, très remarqué sur Netflix en 2021 avec The Dig, avec Ralph Fiennes et Carey Mulligan. Ça sort le 10 octobre 2025, et nul doute que ça occupera sans effort une soirée. Et si ça ne vous suffit pas, Keira Knightley sera bientôt de retour sur Netflix avec la saison 2 de Black Doves.