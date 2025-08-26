Après True Detective : retrouvailles attendues sur Netflix pour Matthew McConaughey et le créateur de la série policière

L’acteur Matthew McConaughey va retrouver Nic Pizzolatto, le créateur de True Detective, pour une nouvelle série, cette fois sur Netflix.

Le public n’a pas vu Matthew McConaughey au cinéma depuis le film The Gentlemen de Guy Ritchie, sorti début 2020. L’acteur d’Interstellar et Dallas Buyers Club (qui lui a valu l’Oscar du meilleur acteur), devrait toutefois faire son retour sur le grand écran cette année avec The Rivals of Amziah King, réalisé par Andrew Patterson et déjà présenté en mars dernier au festival South by Southwest. L’acteur y donnera notamment la réplique à Kurt Russell et Cole Sprouse.

Il refera également un crochet par les plateformes de streaming avec le thriller catastrophe d’Apple TV+ The Lost Bus, mis en scène par Paul Greengrass (La Mort dans la peau, Capitaine Phillips), et ira même rejouer dans des séries pour la première fois depuis True Detective en 2014. Et pour bien faire les choses, c’est avec Nic Pizzolatto que l’acteur va remonter en selle sur le petit écran.

2013-2014 : l’âge d’or de Matthew McConaughey

Matthew McConaughey, le(s) retour(s)

D’après The Hollywood Reporter, Nic Pizzolatto, le créateur de True Detective, va retrouver Matthew McConaughey, qui était une des deux têtes d’affiche de la première saison de la série policière, pour une nouvelle série qui n’a pas encore dévoilé de titre. Il donnera à l’occasion la réplique à Cole Hauser, un des acteurs de Yellowstone (et du prochain spin-off The Dutton Ranch). D’après les sources de THR, Netflix a remporté cette enchère particulièrement convoitée au vu des noms qui sont impliqués, damant ainsi le pion à Amazon et Apple.

Par ailleurs, McConaughey et Hauser ont déjà joué ensemble dans Génération rebelle, réalisé par Richard Linklater, le tout premier long-métrage de Matthew McConaughey qui l’a révélé au début des années 1990. Pour l’instant, les détails sur la nouvelle série de Pizzolatto sont rares. On sait seulement que les deux acteurs incarneront des frères, et on peut déduire qu’il sera à un moment question de sport (étant donné que Skydance Sports est derrière).

Un des rôles majeurs de l’acteur

Il a aussi été annoncé au début de l’année que McConaughey allait retrouver Pizzolatto, mais pour Mike Hammer, d’après la célèbre saga de romans policiers écrits par Mickey Spillane. Il était alors question d’un film produit par Skydance, pour lequel l’acteur négociait le rôle-titre. Aucune nouvelle concrète n’a cependant été donnée depuis.

Avant ça encore, en 2020, les deux hommes avaient tenté de refaire équipe pour une série FX baptisée Redeemer dans laquelle il devait incarner un agent de sécurité qui part au Texas rechercher une femme disparue et tombe au cœur d’une conspiration criminelle. Le projet n’est jamais allé de l’avant, et a fini par être abandonné.

Parce que c’est apparemment la saison des retrouvailles, l’acteur texan recroisera également Woody Harrelson, son partenaire de jeu dans True Detective, à l’occasion de la série Brothers, créée par David West Read et attendue sur Apple TV+ à une date encore inconnue.