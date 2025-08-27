Retour à Silent Hill : premier teaser pas rassurant pour l’adaptation du jeu culte

Après des années d’attente, Christophe Gans a enfin dévoilé les premières images de Retour à Silent Hill (Return to Silent Hill en VO). Sauf que ce premier teaser est inquiétant, et pas pour les bonnes raisons.
On l’attendait depuis une éternité. Plus de quinze ans après l’excellent Silent Hill, Christophe Gans est revenu à la barre pour ressusciter l’une des licences les plus cultes du jeu vidéo horrifique. Si son premier film reste encore considéré comme la meilleure adaptation de jeu vidéo par une partie des spectateurs et des fans d’horreur (y compris l’auteur de ces lignes), le cinéaste français du Pacte des loups s’attaque cette fois au deuxième volet de la saga vidéoludique, considéré comme le chef-d’œuvre absolu de Konami. Une entreprise ultra casse-gueule, tant Silent Hill 2 est auréolé d’un statut quasi sacré auprès des joueurs.
Le timing, lui, est impeccable. Entre le carton critique et commercial du remake de Silent Hill 2 développé par Bloober Team, et l’annonce d’un retour en force de la franchise sur consoles avec un projet de remake de Silent Hill 1 ou encore la sortie de Silent Hill f en septembre, Retour à Silent Hill s’inscrit dans un alignement des planètes rare pour une adaptation. Si jusqu’ici, on n’avait que des bribes d’informations, voilà enfin un premier teaser. Et il fait vraiment peur, mais pas du tout comme on l’espérait.
The Miseducation of Silent Hill
Le teaser, dévoilé en exclusivité par IGN, confirme que le film suivra la trame narrative de Silent Hill 2. On y retrouvera donc James Sunderland (Jeremy Irvine), obsédé par une lettre mystérieuse envoyée par son épouse Mary (Hannah Emily Anderson), pourtant décédée depuis plusieurs années. Dans ce courrier, elle invite son époux à la rejoindre dans la ville de Silent Hill. Il finit par s’y rendre, et c’est le début d’une descente en enfer, doublée d’une plongée intime dans la culpabilité, le deuil et la folie.
Les premières images donnent à voir une ville déserte noyée de brouillard, des couloirs décrépits, et surtout la silhouette massive du terrifiant Pyramid Head, figure cauchemardesque incontournable du jeu. Là où il y a un hic, c’est que l’ambiance lourde, presque suffocante du jeu semble avoir été balayée sous le tapis pour cette première bande-annonce.
Quand on parle de Silent Hill 2, on s’attend à des plans lents, saturés de silence, à peine éclairés par des visions grotesques de créatures difformes. Mais le teaser récemment mis en ligne joue sur une toute autre cour avec une action effrénée et de gros effets tape-à-l’œil, sans parler du montage aussi harmonieux qu’une crise d’épilepsie.
Et que dire de cette étrange séquence où des dizaines d’infirmières traquent James, si ce n’est qu’elle semble montrer que la symbolique et le signifiant des monstres de la franchise a été mis au rebut, au profit de scènes spectaculaires ?
On espère donc que cette courte bande-annonce n’est en rien représentative du produit final, et qu’elle n’est là que pour appâter le grand public en lui promettant un grand spectacle pyrotechnique. D’autant plus que Christophe Gans avait promis au micro de CineVerse que Retour à Silent Hill serait « une adaptation fidèle » de Silent Hill 2. On jugera donc sur pièce.
Retour à Silent Hill arrivera dans les salles de cinéma françaises le 21 janvier 2026.
Ce teaser est tellement mauvais, qu’au delà de brûler un cierge pour que la boite qui s’en est occupé ferme boutique le plus rapidement possible, on peut tout à fait voir que de toutes façons le film en lui-même ne vaut pas mieux. Tous les plans sont laids et complètement à côté de la plaque. Sacrée performance.
Poubelle. Plus qu’à attendre Silent Hill f, bien plus prometteur malgré quelques défauts manifestes.
Mais… on dirait qu’ils ont choisi un acteur qui ressemble un peu au protagoniste de Silent Hill 4.
Je reste très dubitatif… le Trailer à intérêt d’être plus posé et rassurant que ce teaser !
Alors oui ca fait pas envie… mais perso un peu plus que les photos (que vous vous aviez aimé) que je trouvais très cosplay cheap. Ca fait un peu moins amateur là ^^ (mais tjs pas envie)
Effectivement ça fait carrément peur… l’opposé de l’ambiance calme et glaçante du jeu. Le premier film n’était déjà pas totalement réussi scénaristiquement, surtout la fin un peu nawak. Mais l’ambiance générale collait vraiment au jeu. Là, on y est pas du tout, le jeu Silent Hill 2 est tout sauf de l’action bourrine à la « Resident Evil Bienvenue à Racoon City ». Gans joue sa carrière sur ce film, faisons lui confiance.
Avant même le trailer c’est surtout la tronche de l’acteur qui fait très peur. Pour le coup c’est très réussi !
Aïe aïe aïe, c’est quoi ce teaser bordel !
Je pars de base avec pas énormément d’attente car les premières images qui avaient fuité ne m’avait pas énormément plu, mais là, quel enfer… La vibe Silent Hill Révélations 3D de ce teaser, damn.
On sait que les boîtes qui font les trailers sont souvent bien à part de la production du film, donc j’ose espérer que c’est un trailer volontairement rapide et épileptique pour attirer l’attention sur les réseaux sociaux, mais que le vrai trailer du film remettra Silent Hill et son ambiance unique au centre du film.
Soyons positif, certains plans semblent quand même très beaux visuellement, et si le film s’avère vraiment plus calme que ce que laisse prévoir ce teaser, alors y a encore de l’espoir.