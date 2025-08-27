Retour à Silent Hill : premier teaser pas rassurant pour l’adaptation du jeu culte

Après des années d’attente, Christophe Gans a enfin dévoilé les premières images de Retour à Silent Hill (Return to Silent Hill en VO). Sauf que ce premier teaser est inquiétant, et pas pour les bonnes raisons.

On l’attendait depuis une éternité. Plus de quinze ans après l’excellent Silent Hill, Christophe Gans est revenu à la barre pour ressusciter l’une des licences les plus cultes du jeu vidéo horrifique. Si son premier film reste encore considéré comme la meilleure adaptation de jeu vidéo par une partie des spectateurs et des fans d’horreur (y compris l’auteur de ces lignes), le cinéaste français du Pacte des loups s’attaque cette fois au deuxième volet de la saga vidéoludique, considéré comme le chef-d’œuvre absolu de Konami. Une entreprise ultra casse-gueule, tant Silent Hill 2 est auréolé d’un statut quasi sacré auprès des joueurs.

Le timing, lui, est impeccable. Entre le carton critique et commercial du remake de Silent Hill 2 développé par Bloober Team, et l’annonce d’un retour en force de la franchise sur consoles avec un projet de remake de Silent Hill 1 ou encore la sortie de Silent Hill f en septembre, Retour à Silent Hill s’inscrit dans un alignement des planètes rare pour une adaptation. Si jusqu’ici, on n’avait que des bribes d’informations, voilà enfin un premier teaser. Et il fait vraiment peur, mais pas du tout comme on l’espérait.

The Miseducation of Silent Hill

Le teaser, dévoilé en exclusivité par IGN, confirme que le film suivra la trame narrative de Silent Hill 2. On y retrouvera donc James Sunderland (Jeremy Irvine), obsédé par une lettre mystérieuse envoyée par son épouse Mary (Hannah Emily Anderson), pourtant décédée depuis plusieurs années. Dans ce courrier, elle invite son époux à la rejoindre dans la ville de Silent Hill. Il finit par s’y rendre, et c’est le début d’une descente en enfer, doublée d’une plongée intime dans la culpabilité, le deuil et la folie.

Les premières images donnent à voir une ville déserte noyée de brouillard, des couloirs décrépits, et surtout la silhouette massive du terrifiant Pyramid Head, figure cauchemardesque incontournable du jeu. Là où il y a un hic, c’est que l’ambiance lourde, presque suffocante du jeu semble avoir été balayée sous le tapis pour cette première bande-annonce.

Quand on parle de Silent Hill 2, on s’attend à des plans lents, saturés de silence, à peine éclairés par des visions grotesques de créatures difformes. Mais le teaser récemment mis en ligne joue sur une toute autre cour avec une action effrénée et de gros effets tape-à-l’œil, sans parler du montage aussi harmonieux qu’une crise d’épilepsie.

Et que dire de cette étrange séquence où des dizaines d’infirmières traquent James, si ce n’est qu’elle semble montrer que la symbolique et le signifiant des monstres de la franchise a été mis au rebut, au profit de scènes spectaculaires ?

Le remake de Silent Hill 2

On espère donc que cette courte bande-annonce n’est en rien représentative du produit final, et qu’elle n’est là que pour appâter le grand public en lui promettant un grand spectacle pyrotechnique. D’autant plus que Christophe Gans avait promis au micro de CineVerse que Retour à Silent Hill serait « une adaptation fidèle » de Silent Hill 2. On jugera donc sur pièce.

Retour à Silent Hill arrivera dans les salles de cinéma françaises le 21 janvier 2026.