Alien : nouveaux détails sur l’hallucinant jeu abandonné des créateurs de Fallout New Vegas

Un immense jeu Alien par les créateurs de Fallout New Vegas a failli voir le jour à la fin des années 2000. Prometteur, ambitieux et pétri d’idées dingues, il n’a pourtant jamais dépassé le stade de prototype.

L’univers d’Alien a toujours fasciné bien au-delà du cinéma. Depuis la sortie du premier film de Ridley Scott en 1979, la franchise a essaimé dans les comics, les romans et bien sûr le jeu vidéo. Sauf que là, la réussite a rarement été au rendez-vous. De nombreux titres ont recyclé la licence comme simple prétexte à l’action brutale, à l’image du très bourrin Alien vs Predator (sorti sur arcade en 1994), quand d’autres tentaient maladroitement de transposer l’horreur sur console, sans réel succès (Aliens Versus Predator : Extinction, sur PS2 et Xbox en 2003). En dehors du chef-d’œuvre Alien: Isolation (dont notre Geoffrey rêve tous les soirs), l’industrie vidéoludique a souvent échoué à saisir l’essence de la saga.

Pourtant, tout aurait pu changer en 2009. Car avant d’être annulé, Aliens : Crucible rêvait de devenir le Mass Effect de l’univers du xénomorphe. Signé par Obsidian Entertainment, les créateurs des monuments Star Wars: Knights of the Old Republic II et Fallout: New Vegas, le projet devait sortir sur PS3 et Xbox 360, et reposait sur une idée simple mais brillante : offrir aux joueurs un space opera horrifique, où la survie et la gestion d’équipage primeraient sur les fusillades. Un concept qui, sur le papier, semblait taillé pour réinventer la licence.

Alien : Isolation, ou le cauchemar ultime

Shepard vs Aliens

Pensé comme un action-RPG à la troisième personne, Aliens : Crucible devait mêler exploration, dialogue et survie. Selon Chris Avellone (Fallout 2), alors directeur créatif et scénariste chez Obsidian, le jeu aurait placé le joueur dans la peau d’un colon sur une planète hostile appelée Caldera, où un vaisseau de Space Jockey s’est crashé. À la suite de la découverte du vaisseau, les humains ont eu l’idée géniale d’y accoler une base spatiale pour en découvrir tous les secrets. Spoiler : il transportait des œufs de xénomorphes.

En tant que joueur, nous aurions été obligés de gérer une équipe tout en affrontant une menace alien omniprésente. L’idée était d’exploiter le talent narratif et les mécaniques de gameplay chers au studio Obsidian, tout en injectant une tension permanente. Chaque expédition hors de la base devait être un pari risqué, où chaque décision pouvait condamner un membre de l’équipe.

Un concept art de la planète Caldera

Dans une interview accordée à VG24/7 en 2019, Chris Avellone résumait le concept comme « un Mass Effect, mais en plus terrifiant ». Selon lui, le jeu reposait sur une gestion drastique des ressources et sur le fait que la mort des personnages était définitive. Il prenait l’exemple d’une victime de facehugger, qui posait immédiatement un dilemme moral au joueur.

« Si un membre de l’équipage était attaqué par un facehugger, le joueur pouvait choisir de l’achever par pitié, de le placer en stase pour ne le réveiller qu’en cas de nécessité, ou de le laisser évoluer jusqu’à l’éclosion. Mais dans tous les cas, une fois contaminé, il était condamné à brève échéance. »

Le studio ne voulait d’ailleurs pas se limiter à des xénomorphes « classiques » et souhaitait ouvrir le champ des possibles avec des créatures aux designs très variées, mais toujours inspirées par le design légendaire de H.R. Giger. On aurait dû faire face à des aliens titanesques, d’autres se déplaçant en rampant, et même à une « Reine Rouge » Alien, d’une intelligence hors norme.

Le monstreux Alien Titan

Ripley Value

Malgré son potentiel, le projet s’est vite enrayé. Obsidian, réputé pour ses productions ambitieuses, mais techniquement fragiles (à sa sortie en 2004, Star Wars: Knights of the Old Republic II était particulièrement buggé), faisait face à d’importants problèmes de développement. Selon Avellone, le studio manquait de moyens financiers et humains pour concrétiser une telle vision.

Peu à peu, les relations avec l’éditeur Sega se sont dégradées, jusqu’à ce que ce dernier annule le projet en 2009, alors qu’Obsidian venait de présenter à l’éditeur un prototype jouable qui avait enthousiasmé les rares personnes ayant mis la main dessus. La chaîne VGLens avait réussi à se procurer une vidéo de cette version de travail, et même si l’ensemble restait encore rudimentaire, il montre un système de combat en temps réel, une gestion d’équipe complexe et une mise en scène très soignée.

En réalité, Sega ne croyait pas vraiment au potentiel d’un action-RPG dans l’univers d’Alien. Pour le géant japonais, l’équation était claire : Aliens : Crucible était trop risqué, trop coûteux, pas assez vendeur à court terme. La firme a préféré miser sur Aliens vs Predator (2010) et plus tard sur Alien : Colonial Marines (2013), deux titres qui finiront conspués par la critique et les joueurs.

Avec le recul, l’annulation d’Aliens: Crucible apparaît comme un immense rendez-vous manqué. Non seulement le jeu aurait pu imposer un RPG d’horreur unique, mais il aurait également offert à la franchise un souffle inédit, à mi-chemin entre la survie et la narration. Au lieu de cela, le public a hérité d’expériences bancales et d’un univers vidéoludique réduit à quelques coups d’éclat isolés.

Alors que la licence connaît un regain d’intérêt grâce à Alien: Romulus et à la série Alien: Earth, on ne peut s’empêcher de se demander ce qu’aurait donné ce fameux Mass Effect de l’horreur. Obsidian est passé à autre chose, mais le fantôme d’Aliens: Crucible continue de hanter les fans, comme l’une des plus grandes occasions manquées de l’histoire du jeu vidéo adapté au cinéma.