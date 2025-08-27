Sang, sex and sun : coucherie et tuerie au programme de la bande-annonce surchauffée de Bone Lake

Offre Booking : partagez une villa avec des inconnus sexy (mais meurtriers) pour des vacances de rêve (et de cauchemar) dans la bande-annonce de Bone Lake.

Heureusement (non) que l’été touche à sa fin, sans quoi la bande-annonce de Bone Lake aurait pu décourager pas mal de vacanciers de se rendre à leur destination estivale. Le nouveau film de la réalisatrice américaine Mercedes Bryce Morgan, connue dans le circuit de l’horreur indépendante grâce à Fixation et Spoonful of Sugar, semble vouloir réaliser tous les fantasmes, des plus classiques aux plus sanglants.

Une villa de rêve, louée malencontreusement au même moment par deux jeunes couples inconnus, qui choisissent alors d’y passer leurs vacances ensemble et plus si affinités… jusqu’à ce que la séduction se transforme en traque. Ça se tringle autant que ça trucide entre Maddie Hasson (Malignant, Elevation), Marco Pigossi (Gen V) et Alex Roe (Chaudes nuits d’été, Forever My Girl) dans la bande-annonce tout feu tout flamme de Bone Lake.

Bone and Breakfast

Cette bande-annonce démarre en forme de consolation pour les frustrés de Barbare qui auraient voulu que le film de Zach Cregger exploite davantage le filon du Airbnb loué au même moment par des inconnus forcés de cohabiter. Ici, c’est carrément deux couples, jeunes, beaux et bronzés, qui vont accepter de passer leurs vacances ensemble pour le meilleur et pour le pire.

Le meilleur, c’est manifestement une attirance générale entre un peu tout le monde, et les parties de jambes en l’air au soleil qui s’ensuivent. Le pire, ce serait plutôt le massacre tout aussi général qui semble survenir après (voire pendant ?), dont on ne connaît pas les tenants et les aboutissants, mais dont pas mal d’images indiquent déjà que ça va faire mal. Après tout, le film ne s’appelle sûrement pas Bone Lake pour rien, puisque “bone” veut dire ”os” dans la langue de Shakespeare, mais aussi “baiser” dans la langue de Warren Beatty.

Andra Nechita est aussi l’une des vacancières de cette saison des Anges en enfer

Photographie colorée, mouvements de caméra stylisés, visions intrigantes (comme le tas de voitures englouties)… La bande-annonce en met plein les yeux, tout comme le teaser qui la précédait, tout en sous-entendant que le scénario a encore beaucoup de choses à dévoiler. Les personnages évoquent à la fois des secrets enfouis prêts à être révélés, et la possibilité d’une entité supérieure et inconnue qui aurait voulu les rassembler dans cette fameuse villa au bord du lac.

Qu’en sera-t-il exactement ? Un couple cherchera-t-il à massacrer l’autre, ou seront-ils tous la proie d’un tiers ? Quelqu’un réussira-t-il seulement à s’en tirer en dépit de toutes les images gores de la bande-annonce ? Le mystère restera entier jusqu’à la sortie de Bone Lake, prévue pour le 3 octobre 2025 aux États-Unis, et bientôt en France, on l’espère…