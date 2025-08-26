Un film de guerre avec des requins : une bande-annonce bourrin pour Beast of War

Amateurs de série B, réjouissez-vous : le réalisateur de Wyrmwood fait s’affronter des soldats et des requins dans Beast of War. La bande-annonce est là.

L’été 2025 aura été plutôt chiche en termes de sharksploitation (les films avec des squales féroces), que ce soit à Hollywood où dans les bacs de DVD. On retient surtout Dangerous Animals avec Jai Courtney, sorti en salles en France en juillet. Toutefois, le long-métrage de Sean Byrne est plus un film de serial killer que de requin et nos amis à nageoire dorsale y sont finalement assez discrets.

C’est décidément chez les Australiens qu’ils se sont réfugiés cette année, Beast of War étant également originaire du pays où tout ce qui gigote peut vous buter en 30 secondes. Là aussi, c’est le mélange des genres qui prime, car son réalisateur Kiah Roache-Turner nous promet un pur film de guerre… avec des dents. La bande-annonce est sortie.

Requins vs barbouzes

Les faits réels mentionnés par la bande-annonce sont ceux vécus par un contingent de soldats australiens, présents sur un vaisseau de guerre qui traversait la Mer de Timor en pleine Seconde guerre mondiale. « Soudain, des avions de chasse japonais surgissent du ciel et en quelques minutes l’océan devient un enfer de métal, de pétrole et de sang » nous raconte le synopsis officiel. « Quelques soldats construisent un radeau à partir de débris flottants pour survivre, mais leur plus grande bataille est à venir. »

« Dans les abysses sombres, le prédateur ultime – un grand requin blanc – chasse dans l’épave et il est attiré par l’odeur du sang frais dans l’eau. » Le requin en question serait fait d’animatroniques et de marionnettes à l’ancienne, suppléés par des effets visuels numériques. Un artisanat qui change des squales digitaux approximatifs et de l’overdose de stock-shots auxquels nous ont désormais habitués les séries B du genre.

Bon, il lui faudrait un appareil dentaire pour recentrer tout ça

Classé R (interdit aux moins de 17 ans non accompagnés aux États-Unis) pour « contenu violent et sanglant, gore et vulgarité », Beast of War ressemble à un bon gros film de bourrins. D’autant que son réalisateur Kiah Roache-Turner a également réalisé le film d’araignée Sting en 2024 et le chaotique post-apo Wyrmwood : Road of the Dead en 2014. Les historiens risquent de faire la grimace, mais la presse a été étonnamment aimable avec lui, y compris chez The Guardian par exemple.

Le peloton constitué de Mark Coles Smith, Joel Nankervis, Sam Delich, Lee Tiger Halley, Sam Parsonson et Maximillian Johnson se fera croquer en VOD aux États-Unis le 10 octobre 2025. En France, aucune date n’a été annoncée.