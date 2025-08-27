Bradley Cooper : entre divorce et humour, une bande-annonce qui rit jaune pour Is This Thing On ?

Après A Star Is Born et Maestro, Bradley Cooper revient derrière la caméra avec Is This Thing On ?, porté par Will Arnett. Bande-annonce.

Depuis le succès inattendu de A Star Is Born (plus de 436 millions au box-office et un Oscar, parmi un paquet de nominations), Bradley Cooper n’est plus seulement un acteur hollywoodien en vogue, capable de naviguer entre blockbusters (Les Gardiens de la galaxie) et propositions auteuristes porteuses, de David O’Russell à Clint Eastwood en passant par Derek Cianfrance. Il est désormais un réalisateur accompli, visiblement porté sur des artistes tourmentés, dont le talent est toujours confronté à leurs démons intérieurs.

À lire aussi Maestro : critique du papa de West Side Story sur Netflix

Après le carton de sa relecture de A Star Is Born, le cinéaste s’est tourné vers Maestro pour Netflix, biopic sur Leonard Bernstein où il s’était offert le rôle principal. Malgré plusieurs nominations aux Oscars, le long-métrage a eu les limites de visibilité habituelles de la plateforme de streaming. De retour au cinéma avec Fox Searchlight, Bradley Cooper dévoile la bande-annonce de son nouveau film : Is This Thing On ?

Bojack on stage

Inspiré par la vie du britannique John Bishop, ancien footballeur devenu humoriste, Is This Thing On ? raconte l’histoire d’Alex Novak, qui vient de se séparer de sa femme Tess. Même si le divorce se passe à l’amiable, sa tristesse l’amène à déambuler dans West Village (le film transpose son intrigue à New York) et à se découvrir une nouvelle passion : le stand-up.

On ne change pas une équipe qui gagne : Bradley Cooper s’oriente une nouvelle fois vers une voie artistique qui va se transformer en introspection pour son protagoniste, et peut-être même en thérapie dans le cas présent. Ajoutez à ça une caméra épaule qui suit ses personnages et s’attardent sur leur visage comme dans tout bon film indé américain qui se respecte, et vous avez là une bête de festival, qui sera présentée en avant-première au festival de New York.

Une comédie désopilante en perspective

Néanmoins, derrière ce côté quelque peu calibré (d’autant que Bradley Cooper se donne encore un rôle, bien que plus petit que d’habitude), il faut reconnaître qu’on tient là un film d’acteurs en apparence impressionnant. Will Arnett, la merveilleuse voix de Bojack Horseman (et de Lego Batman), et inoubliable loser magicien d’Arrested Development, est une évidence pour incarner ce personnage cynique et perdu à la voix ténébreuse. A ses côtés, Laura Dern interprète Tess, rappelant au passage son rôle d’avocate dans le drame Marriage Story, l’écriture de Noah Baumbach semblant être une inspiration pour Cooper. Bien qu’absente de la bande-annonce, Amy Sedaris, elle aussi géniale dans Bojack Horseman en Princesse Carolyn, sera de la partie.

Is This Thing On ? est pour le moment prévu pour sortir dans les salles américaines pour le mois de décembre, très clairement avec l’objectif de viser les cérémonies de récompenses. En France, le film n’a pas encore de date de sortie officielle.