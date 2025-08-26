L’Étranger : une bande-annonce envoûtante pour l’adaptation du chef-d’œuvre d’Albert Camus

Après Le Comte de Monte-Cristo, c’est au tour de L’Étranger d’Albert Camus de connaître une adaptation par François Ozon. Bande-annonce.

Depuis Le Comte de Monte-Cristo et son succès démentiel en salles (9,3 millions d’entrées), il y a un regain d’intérêt pour les adaptations des classiques de la littérature. Joann Sfar a acquis les droits de Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline, tandis que Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière se sont lancés dans un projet encore plus fou en voulant adapter la saga des Rois maudits.

En février 2025, on apprenait que le prolifique François Ozon avait lancé le tournage d’une adaptation de L’Étranger d’Albert Camus, avec Benjamin Voisin dans le rôle de Meursault. Prévu pour passer à la Mostra de Venise, le film sera visible dès cet automne. D’où la sortie d’une affiche officielle, ainsi qu’une première bande-annonce.

« Aujourd’hui, Maman a sorti une bande-annonce »

Quand on y réfléchit, voir François Ozon sur L’Étranger est on ne peut plus cohérent. Si le cinéaste s’est montré assez insaisissable au vu de la variété des genres investis par sa filmographie, on peut tout de même y déceler des éléments concordants, à commencer par un goût pour la littérature, qui se retrouve autant dans le sujet de ses films (Dans la maison) que dans la musicalité de ses dialogues (8 femmes).

Mais surtout, il y a dans le cinéma d’Ozon l’emploi d’une caméra qui a conscience des limites du médium. Contrairement à la voix intérieure que peut convoquer un narrateur de roman, impossible pour l’image de pénétrer dans la psyché de ses personnages. Le réalisateur en joue, et certaines de ses plus belles réussites tiennent à l’ambiguïté morale qui entoure certains de ses protagonistes, qu’on doit apprendre à aimer sans pouvoir comprendre leurs actions ou leurs motivations (Sous le sable, Jeune et jolie, Frantz).

Et une première affiche

Il s’agit bien sûr du cœur de L’Étranger, centré sur le détachement apathique de Meursault. Perdu au cœur de l’Algérie française, cet homme peu sympathique tue quelqu’un par légitime défense, mais son comportement va engendrer une méfiance du côté de la justice, qui n’arrive pas à expliquer son acte. Inscrit dans la tétralogie que Camus a nommée son « cycle de l’absurde », L’Étranger s’interroge sur notre jugement de la différence et notre perception biaisée de la normalité.

Benjamin Voisin, que François Ozon avait révélé dans Été 85, se montre impénétrable au fil de cette bande-annonce stylisée, où le cinéaste retrouve le noir et blanc épuré et onirique de Frantz. Une bonne méthode pour retranscrire les passages les plus sensitifs du livre ? Quoi qu’il en soit, on pourra se faire une idée du résultat dès le 29 octobre 2025, date de sortie au cinéma de L’Étranger. Aux côtés de Benjamin Voisin, on retrouvera Rebecca Marder, Pierre Lottin, Swann Arlaud ou encore Denis Lavant.