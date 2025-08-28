Alice in Borderland saison 3 : une bande-annonce sadique pour le retour de la série Netflix

Après une saison 2 d’ Alice in Borderland moins réussie que la première , et qui s’était conclue sur une note douce-amère, on pensait l’affaire réglée, d’autant que le manga d’ Haro Aso avait été intégralement adapté par les deux premières saisons. C’était mal connaître Netflix et son art surnaturel de ressusciter les cadavres pour quelques abonnements de plus.

On a longtemps réduit Alice in Borderland à un sous- Squid Game , comme si la SF japonaise devait forcément se justifier face à un cousin coréen en survêtements colorés. Une comparaison paresseuse qui occulte ce qu’est réellement la série de Shinsuke Sato : une fable nihiliste et dystopique, dans laquelle Tokyo est devenue un échiquier mortel où la survie passe par l’intelligence plus que par la brutalité gratuite .

Après deux ans et demi d’attente, Alice in Borderland revient sur Netflix pour une troisième saison, qui promet d’être plus impitoyable que jamais.

Et voilà donc la saison 3, surgissant des limbes deux ans et demi plus tard, désormais affranchie du texte original. Une liberté créative qui, sur le papier, sonne comme une bénédiction, mais qui, à l’écran, ressemble plutôt à un permis de pousser encore plus loin les curseurs de la cruauté. La dernière bande-annonce mise en ligne par Netflix promet donc du sang, de la sueur, des pièges tordus, et une Usagi (Tao Tsuchiya) désormais proie d’un Joker en costume trois pièces.

Alice in Borderland, in bordel-land

Le retour d’Alice in Borderland n’avait rien d’évident sur le papier, d’autant plus que la fin de la saison 2 apportait un point final qui, à défaut d’être satisfaisant, venait refermer le livre de ce conte pervers d’une façon plutôt maligne. Mais pour la saison 3, Netflix a trouvé comment justifier le retour d’Arisu (le formidable Kento Yamazaki) dans le Borderland : en ramenant de force sa chère Usagi dans ce territoire maudit.

Le dernier trailer livré par Netflix vient donc expliquer pourquoi Arisu accepte, de son plein gré, de participer à une ultime partie du jeu d’extermination. Afin de sauver la peau de sa chère et tendre, le voilà donc de retour sur place, mais dans ce nouveau cycle, la mystérieuse figure du Joker semble être devenue le pivot de l’intrigue.

Exit la hiérarchie classique des cartes à jouer, place à un antagoniste qui incarne le chaos pur, sans règles, ni structure, ni logique. Un maître du jeu sadique est désormais présent « en personne » (d’après les images du trailer, on peut en douter) avec pour unique mission de pousser Arisu et Usagi à bout.

La nouvelle affiche officielle de la saison 3

Retour au pays de la folie

Dans une interview publiée sur le site officiel de Netflix, l’acteur Kento Yamazaki a déclaré que l’une des grosses nouveautés de cette nouvelle saison est le fait qu’Arisu et Usagi ne font plus partie de la même équipe. Ce qui signifie que, potentiellement, seul l’un d’entre eux pourrait s’en sortir vivant.

« Comme Arisu et Usagi sont répartis dans des équipes distinctes, j’ai trouvé intéressant de voir les différentes ambiances et dynamiques entre les personnages au sein de chaque groupe. Au fil des saisons, les personnages sont devenus très appréciés des fans, et je pense que c’est pour ça que le public peut vraiment s’identifier à eux dans les moments où il est question de vie ou de mort. »

Quand on tombe sur un film d’Uwe Boll

De son côté, Tao Tsuchiya a tout de même rappelé que, même si la saison 3 d’Alice in Borderland aura un scénario 100% original (puisque se passant après les événements du manga d’origine), elle restera pleinement ancrée dans les bases posées par les deux premières saisons.

« Tout ce qu’Usagi a vécu au cours des saisons précédentes fait désormais partie de son histoire, alors chaque fois que j’en avais besoin, je revenais en arrière pour revoir les saisons 1 et 2. La saison 3 présentant une histoire originale, j’ai estimé qu’il était important d’aborder ce rôle en gardant à l’esprit tout ce qui s’était passé jusqu’à présent. »

La saison 3 d’Alice in Borderland sera lancée le 25 septembre 2025 sur Netflix.