Tandis que Speak no evil réalise un démarrage spectaculaire, The Killer’game se plante dès son premier week-end d’exploitation.

Pendant que Deadpool & Wolverine, Jamais plus et Alien Romulus continuent leur route, et que Beetlejuice Beetlejuice reste bien placé, il y a quelques nouveautés attendues ce week-end pour le public américain : le film d’horreur Speak No Evil et la comédie d’action The Killer’s Game. Et si le remake de Ne dis rien démarre bien, c’est un désastre pour le film avec Dave Bautista et Sofia Boutella qui signe un score lamentable, mais malgré tout supérieur à God’s not dead, In God We Trust, le nouveau film à l’eau bénite de Godlywood.



C’est ce qui s’appelle rater sa cible

BATISTA BOMB

Pour son premier week-end d’exploitation chez l’Oncle Sam (et au Canada), la comédie d’action The Killer’s Game, classée à la sixième place, aurait amassé 2,6 millions de dollars. Un score lamentable pour le film produit par Lionsgate au vu de son budget de près de 30 millions qu’il devrait avoir du mal à rembourser en salles.

Ce démarrage est d’autant plus désastreux pour Dave Bautista comparé aux précédents films dans lesquels il a joué : Knock at the Cabin et ses 14 millions de dollars de recettes dès son week-end d’ouverture ou Hôtel Artemis qui avait débuté à 3,2 millions de dollars (c’est dire). Pour autant, le long métrage réalisé par J. J. Perry fait mieux que le film à l’eau bénite made in Godlywood, sobrement baptisé God’s not dead, In God We Trust, qui s’ouvre avec 1,8 million de dollars. C’est toujours ça.

Le patron de Lionsgate qui se fait discret après avoir vu les chiffres au Box-office

Speak no evil tue le game (du tueur)

Pour ce qui est du reste, c’est un peu plus reluisant, notamment grâce aux performances de Beetlejuice Beetlejuice et Speak no evil. Tandis que la suite de la comédie horrifique signée Tim Burton a encaissé 80 millions de dollars supplémentaires au box-office mondial, dont 51 millions sur le sol nord-américain (188 millions en tout sur le territoire), Speak no evil a réalisé un solide démarrage avec 20,8 millions de dollars, dont 11,5 millions au box-office nord-américain.

Quand tu as 15 millions de budget et un démarrage à 20 millions

Un score qui sonne comme une bonne nouvelle pour Universal qui a investi 15 millions de dollars dans ce remake de Ne dis rien. Du reste, le mockumentaire Suis-je raciste ? prend la quatrième place avec une estimation à 4,8 millions de dollars de recette au box-office juste devant le biopic Reagan, avec Denis Quaid, qui a ramassé 3 millions de dollars pour son troisième week-end d’exploitation, pour un total national de 23,3 millions de dollars.

Pour l’heure, The Killer’s Game sortira le 31 décembre 2024 en France. Peut-être remontera-t-il la pente entre temps ?