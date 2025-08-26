Robert Zemeckis : les 5 meilleurs films trop oubliés de sa carrière extraordinaire

Quels sont les meilleurs films oubliés, détestés ou mal-aimés du grand Robert Zemeckis, réalisateur culte de Retour vers le futur, Qui veut la peau de Roger Rabbit ?, Forrest Gump et Contact ?

Le magnifique Here, qui a malheureusement été un énorme bide au box-office, le rappelle bien : la valeur d'un film ne doit jamais se résumer à son succès en salles. Robert Zemeckis le sait bien, lui qui a un certain nombre d'échecs au compteur, parmi beaucoup de triomphes dans sa longue et riche carrière.

La trilogie Retour vers le futur (1985, 1989, 1990), Qui veut la peau de Roger Rabbit ? (1988), Forrest Gump (1994), À la poursuite du diamant vert (1984)... Robert Zemeckis a réalisé beaucoup de classiques pour toute personne saine d'esprit. Il a également signé quelques films devenus cultes au fil des années, comme La Mort vous va si bien (1992) et Contact (1997).

Mais il y en a d'autres qui n'ont pas (encore) eu cette chance. Retour sur 5 films mal-aimés du grand Robert Zemeckis qui méritent plus d'attention.

Here, qu'on a défendu avec amour dès sa sortie

APPARENCES

Sortie : 2000

Durée : 2h09

The Mist

Pourquoi c'est un mal-aimé ? Apparences a vite été réduit à un sous-Hitchcock qui pompe largement Fenêtre sur cour, mais avec une touche de fantastique puisque l'intrigue tourne autour d'un fantôme. Tourné en plein milieu de la production de Seul au monde, pour laisser le temps Tom Hanks de maigrir, ce thriller écrit par l'acteur Clark Gregg (oui, Coulson dans l'univers Marvel) a donc naturellement été rangé parmi les œuvres mineures de Robert Zemeckis. C'est sûrement vrai, mais ça ne veut pas dire que tout est à jeter.



Pourquoi ça mérite mieux ? Le plus gros problème d'Apparences est son scénario bizarrement tricoté, avec d'abord une longue fausse piste sur les voisins, puis un suspense éventé sur le fantôme et le mari psychopathe. Pour un thriller reposant sur le mystère et les indices, c'est un sacré échec.

Mais Robert Zemeckis tire le meilleur de cette équation, d'abord grâce à Michelle Pfeiffer. De tous les plans, elle porte le film et dicte son tempo étrangement doux et calme, avec des scènes et des plans qui s'étirent pour lui permettre de faire exister les moments de doute, d'interrogation et d'angoisse. Et c'est là que la mise en scène formidable de Zemeckis entre en jeu, avec son sens du rythme, ses mouvements parfaitement orchestrés, le superbe musique de son fidèle Alan Silvestri, et quelques jumpscares bien sentis.

