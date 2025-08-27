Préparez-vous : la série culte K 2000 va revenir (encore), et ça fait évidemment très peur

Après plusieurs tentatives ratées, la série culte K 2000 va revenir. Un projet qui promet autant de nostalgie que de potentiel casse-gueule.

Véritable emblème des séries télé des années 80, K 2000 (Knight Rider en VO) traîne son aura mythique depuis plus de quarante ans dans les couloirs d’Hollywood. Entre un David Hasselhoff devenu une icône kitsch, une Pontiac Trans-Am qui n’a jamais vraiment quitté l’imaginaire collectif et une musique de générique inoubliable, la série reste une sorte de mirage que les producteurs tentent inlassablement de faire renaître. Mais à force de jouer avec la nostalgie, on a surtout accumulé les accidents de parcours.

Car les tentatives n’ont pas manqué, avec l’étrange série spin-off Nom de code : TKR en 1997 (qui s’était achevée sur un cliffhanger fou, teasant le retour de David Hasselhoff), et la dispensable Le Retour de K2000 en 2008. Mais c’est surtout au cinéma que les producteurs ont voulu ramener KITT (ou K.I.T.T. pour Knight Industries Two Thousand) et Michael Knight.

En 2015, le trailer d’un projet Knight Rider Heroes laissait penser à un retour de David Hasselhoff, puis en 2017, Justin Lin (Fast and Furious) voulait réaliser un film K 2000. Même James Wan (Saw) a voulu réaliser un remake de la série. Que des projets morts-nés. Et ce sont désormais les créateurs de Cobra Kai, adoubés par Universal, qui veulent offrir au bolide intelligent un retour en fanfare sur grand écran.

David Hasselhoff : l’homme, la légende, la permanente

K 2000 : KITT ou double

D’après les dires de The Hollywood Reporter, Universal Pictures est en passe de produire un film K 2000 porté par Josh Heald, Jon Hurwitz et Hayden Schlossberg, le trio derrière le carton Netflix Cobra Kai. Les trois scénaristes, également producteurs via leur boîte Counterbalance Entertainment, sont en discussions pour que Hurwitz et Schlossberg prennent également place derrière la caméra.

Si le scénario reste pour l’instant jalousement gardé, on sait néanmoins qu’un premier jet a été rédigé par Kevin Burrows et Matt Mider, duo responsable des comédies pas franchement mémorables The Pickup et Le Paquet. Ceci dit, l’histoire ne devrait pas beaucoup s’éloigner des principes de base de la série originelle où Michael Knight, un justicier au brushing impeccable, sillonnait les routes américaines au volant de K.I.T.T., une Pontiac Trans-Am parlante et plus intelligente que la plupart des méchants… et parfois même que David Hasselhoff lui-même.

La chasse aux deux roues

Reste qu’une fois encore, c’est toujours la même stratégie hollywoodienne qui est à l’oeuvre : recycler une marque familière, l’entourer de producteurs solides (ici, Kelly « Deadpool » McCormick et David « Bullet Train » Leitch) et espérer que l’équation nostalgie + gros studio suffira à faire revenir le public.

Sauf que, malgré son image kitsch voire has-been, la série créée par Glen A. Larson (Galactica, L’Homme qui tombe à pic) n’était pas qu’un gadget de science-fiction avec une Trans-Am parlante : elle reposait sur un certain esprit pulp, sur une réflexion autour du duo homme-machine bien moins stupide qu’elle n’en avait l’air, et sur une candeur qui risque bien de passer à la moulinette du reboot cynique. On se demande bien ce qu’il restera de son identité originelle, au-delà d’un simple logo plaqué sur l’affiche, dans le blockbuster final.

Pour le moment, aucune date de sortie n’a été annoncée pour le remake de K 2000, et aucun acteur n’a été associé au projet. Impossible donc de savoir si on y verra David Hasselhoff ou non.