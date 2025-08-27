Logo coloré de EcranLarge
Contenu Abonné
Films

Hollow Man est vraiment raté selon l’acteur Josh Brolin, qui ne comprend pas ce qui s’est passé

Par Geoffrey Crété
27 août 2025
4 commentaires
Hollow Man est bêtement raté selon l'acteur Josh Brolin, qui revient sur ce mauvais souvenir © Sony

Josh Brolin ne garde pas un très bon souvenir de Hollow Man, la version de l’homme invisible réalisée (et ratée) par Paul Verhoeven.

C’est certainement le plus hollywoodien des films hollywoodiens de Paul Verhoeven, le sale gosse derrière La Chair et le sang, RoboCop, Total Recall, Basic Instinct, Showgirls et Starship Troopers. De l’aveu même du cinéaste, n’importe qui aurait pu faire cette relecture de l’homme invisible avec Kevin Bacon et Elisabeth Shue. Et c’est absolument pour ça qu’il a ensuite décidé de dire adieu aux États-Unis et revenir en Europe, où il a depuis réalisé Black Book, Elle et Benedetta.

À lire aussi

Le mal-aimé : Hollow Man, l’homme invisible tordu de Paul Verhoeven

Mais on peut aussi penser que, malgré ces limites, Hollow Man mérite mieux. Parce qu’il est bien plus malin et intéressant que la moyenne hollywoodienne, et reste une remarquable démonstration du savoir-faire de Paul Verhoeven, aussi bien dans la technique que dans la narration supra-efficace. Rien qu’au niveau des effets visuels, le film demeure un spectaculaire tour de force à 95 millions de dollars, avec un paquet d’images extraordinaires (les corps du gorille et du héros qui réapparaissent).

On continuera donc à le défendre avec amour comme on le fait depuis des années. Même si Josh Brolin en rajoute une couche en revenant sur l’expérience pas très agréable du tournage.

Hollow Man, l'homme sans ombre : Photo
« On me voit, on me voit plus »

HOLLOW MAN AURAIT DÛ ÊTRE MIEUX

Dans le cadre de la promo du très réussi Évanouis, qui cartonne au box-office, Josh Brolin est revenu sur quelques rôles marquants de sa carrière pour Happy Sad Confused. Sicario, No Country for Old Men, Dune, Mimic… mais pas Hollow Man. En tout cas pas directement, puisque l’acteur a d’abord parlé des différences entre les réalisateurs avec qui il a travaillé :

« Si vous vous retrouvez avec quelqu’un qui a une vraie vision, et c’est ça la connexion entre Guillermo del Toro à l’époque, Zach Cregger maintenant, ou des gens avec qui j’ai essayé et ça n’a pas fonctionné… Tu vois le film, et tu te dis, ‘Ah… vraiment ? Dommage. Je voulais que ce soit mieux. Ça aurait pu être mieux. C’était censé être mieux.‘ ».

Le journaliste Josh Horowitz a mis les pieds dans le plat et lui a parlé de sa collaboration avec Paul Verhoeven sur Hollow Man. Et Josh Brolin n’a même pas essayé de nier qu’il pensait à ce film :

« C’est sûrement pour ça qu’on s’est un peu battus pendant le film, et j’ai beaucoup de respect pour Paul Verhoeven, l’un des réalisateurs les plus intelligents avec qui j’ai travaillé. Mais ce putain de film… Hollow Man, pour info : sept mois pour ces conneries. »

Hollow Man, l'homme sans ombre : Photo Elisabeth Shue
Savez-vous planter les Shue ?

L’HOMME INDIVISIBLE

Pour expliquer son désarroi, Josh Brolin revient sur un moment du tournage où il s’est senti particulièrement paumé :

« On est en train de tourner ce film, on a ces lunettes avec ce film plastique rouge dessus pour que ça ait l’air d’être des rayons x ou je sais pas quoi. Et on regarde des singes invisibles nous passer devant. On finit la scène et Kevin Bacon me regarde et me dit, ‘T’as du talent’. Je me suis dit, ‘Hein ? On regarde des singes invisibles passer devant nous. Qu’est-ce que tu veux dire, du talent ? Basé sur quoi ?’ Mais je n’ai rien dit. J’ai juste dit merci.

J’étais juste content d’avoir ce travail. D’ailleurs, je sais que la seule raison pour laquelle j’ai eu le rôle, parce qu’au départ je ne l’avais pas eu, c’est parce que tous les autres l’ont refusé. »

Hollow man, l'homme sans ombre : Photo Kevin Bacon
Tu connais la blague sur Superman et l’homme invisible ?

Quant aux tensions avec Paul Verhoeven, l’acteur explique que c’était justifié :

« Si tu n’as pas une vision solide du film, alors je vais probablement être un peu bourru… Oliver Stone et moi, on a failli se prendre la tête au début de W parce que je voulais regarder le moniteur, pour savoir si ça marchait. Oliver et moi, on s’est très bien entendus. Paul et moi, on s’est vraiment battus pour une bonne raison, je pense. Il a crié sur quelques figurants et je n’ai pas apprécié. »

À lire aussi

Total Recall : de l’enfer hollywoodien au film culte martien, le miracle de Verhoeven

Sorti avec le génialissime Starship Troopers, qui est clairement tout en haut du panier dans la filmographie de Paul Verhoeven, Hollow Man faisait forcément un peu pâle figure. Le cinéaste était le premier à le reconnaître, auprès de The Hollywood Reporter, en 2013 :

« C’est le premier film que j’ai fait où je me suis dit que je n’aurais pas dû. Il a gagné de l’argent, mais ce n’est vraiment plus moi. Je pense que d’autres auraient pu le faire. Je ne pense pas que beaucoup de gens auraient pu faire RoboCop de cette manière, ou même Starship Troopers. Mais Hollow Man, je me suis dit que 20 réalisateurs à Hollywood auraient pu le faire. Ça m’a déprimé. »

Paul Verhoeven (en arrière-plan) qui débarque à Hollywood

Le film ayant rencontré un joli petit succès avec plus de 190 millions au box-office, ça a motivé les producteurs à lancer une suite, Hollow Man 2, avec Christian Slater. Et si vous n’en avez jamais entendu parler, c’est normal : c’est sorti directement en vidéo en 2006.

Rédacteurs :
Tout savoir sur Hollow Man, l'homme sans ombre
Vous aimerez aussi
19
Le bide des Eternels a stoppé "des projets sur 10 ans" chez Marvel, selon l'acteur Kumail Nanjiani 
Le bide des Eternels a stoppé "des projets sur 10 ans" chez Marvel, selon l'acteur Kumail Nanjiani 
18
Indiana Jones 5 : l'actrice iconique de la saga a un problème avec le film, et on la comprend
Indiana Jones 5 a fait une grosse erreur selon l'actrice iconique de la saga, Karen Allen
Mark Hamill a refusé ce film d'horreur, car il était vraiment trop dégueulasse
Mark Hamill a refusé ce film d'horreur "culte" parce qu'il était vraiment trop dégueulasse
Commentaires
4 Commentaires
Le plus récent
Le plus ancien Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Eomerkor

Le film le plus « hollywoodien » de Verhoeven. Sans doute un début de réponse à pourquoi ce n’était pas aussi réussi que ça aurait pu l’être.

0
cidjay

un peu sévère le Josh ! certes le film n’est pas un chef-d’œuvre, mais en terme d’effets spéciaux, le film était un vrai banger de l’époque !
Après, oui, j’avoue que c’est clairement le film le plus mainstream de Verhoeven, mais encore une fois, ça n’en fait pas un mauvais film… Josh, on te rappelle que tu as joué dans les 2 derniers Avengers ? (qui sont aussi des gros Bangers, mais trèèèèèèès loin d’être des bons films… c’est du film Mainstream (comme Hollow man).

0
Pseudo1

Certes, ca aurait pu être mieux (encore que, le thème de l’homme invisible a beaucoup de mal à pondre des chefs d’œuvre depuis pas mal de décennies), mais de là à dire que le film est raté, faut pas pousser.
Ca reste un moment sympa, l’histoire fait le job, les acteurs sont bons et on retrouve régulièrement la patte de Verhoeven. Perso je valide.

0
Prisonnier

C’est fou. Je suis d’accord avec lui, mais on a plus beaucoup de films ratés comme ça maintenant.

0