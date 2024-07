« Hystérique » : Tom Cruise a adoré Twisters mais presque un peu trop apparemment

Tom Cruise a apparemment adoré Twisters, au point d’être un peu fou lors de la première du film de Lee Isaac Chung à Londres.

Doté d’un casting sympathique, avec notamment Glen Powell et Daisy Edgar-Jones, et de Joseph Kosinski au scénario, le film catastrophe Twisters fait partie des grosses sorties de cet été 2024 (à la météo ironiquement capricieuse). Les premiers avis américains sur Twisters ont d’ailleurs plutôt rassuré les fans du film originel promettant un spectacle assez généreux.

Et tandis que le réalisateur de Twisters a expliqué si le film était une suite, un remake ou un reboot, on a appris que Tom Cruise avait participé à la première du long-métrage à Londres en tant que spectateur. Il en a profité pour retrouver Glen Powell et Joseph Kosinski, avec qui il avait collaboré pour Top Gun : Maverick, et surtout pour découvrir Twisters. Il aurait apparemment adoré le film, au point de se comporter d’une manière assez hystérique lors de la projection.

À lire aussi Tom Cruise est « la dernière grande star du cinéma » et il le mérite selon ce réalisateur

Tom Cruise se serait sans doute déjà jeté dans la tornade…

Tom Cruise, projection impossible !

Anthony Ramos, un autre acteur de Twisters, a donc dévoilé à People ce qu’il s’était passé au moment de la première du film. Il a ainsi expliqué que Cruise a « perdu la tête » d’excitation durant la projection et n’a pas arrêté de tapoter frénétiquement le dos de Ramos :

« Glen était assis derrière moi, mon frère était à côté de moi et Tom était derrière mon frère. Tom n’a pas arrêté de me frapper pendant tout le film. Après la troisième fois, je me suis retourné et je me suis dit : « Yo, Tom Cruise est complètement hystérique ! » Il n’arrêtait pas de taper dans le siège. Il continuait de frapper parce qu’il est à fond sur différents moments, et il riait. Il riait tout haut pendant tout le film. Il n’avait pas peur de s’exprimer. J’étais super content pour ça. On s’est serrés dans les bras [après le film]. Il m’a dit : « Yo, mec, c’est super, bon boulot. » Alors, un grand merci à Tom Cruise. C’était vraiment cool. »

Même quand il n’est pas dans le film, il se donne à fond

On n’est franchement pas certain que sentir des coups de pieds (ou plus) dans son siège tout au long d’une séance soit un vrai plaisir. Cela dit, si Anthony Ramos devra peut-être faire un tour chez le kiné, ça ne semble pas l’avoir gêné plus que ça. Et en vérité, on peut le comprendre un peu puisque ce n’est pas tous les jours qu’on joue dans un film que Tom Cruise adore.

De notre côté, pour savoir si le film est aussi génial que la réaction de Cruise le laisse supposer, rendez-vous ce 17 juillet 2024, date où la tornade Twisters débarquera dans nos salles sombres.