Tom Cruise est « la dernière grande star du cinéma » et il le mérite selon ce réalisateur

Et si Tom Cruise était « la dernière grande star du cinéma » ? C’est l’avis de ce réalisateur et il n’a pas totalement tort.

Le tournage de Mission Impossible 8 a été stoppé à la suite d’un gros problème, ce qui n’annonce rien de bon pour la sortie de cette suite tant attendue. Alors que les fans de la franchise ont déjà vu le film être repoussé à l’été 2025 (à cause des grèves, la sortie d’abord prévue pour l’été 2024 avait été abandonnée), ce bon vieux Mission Impossible 8 pourrait donc être reporté une nouvelle fois (il faut dire qu’un sous-marin pété, ça ne se règle sûrement pas en quelques heures).

D’ici à ce que ce petit détail soit derrière la production, les fans pourront peut-être se consoler (un peu) d’une autre manière. En effet, un des nombreux cinéastes ayant travaillé avec l’interprète d’Ethan Hunt s’en est donné à cœur joie pour lui rendre hommage. Il considère même Cruise comme « la dernière grande star du cinéma », ce qui montre à quel point l’acteur l’avait impressionné à l’époque, alors même qu’il n’avait pas encore une carrière et aura aussi prestigieuse.

Rien que pour ce rôle, c’est une légende

Tom Cruise, monument du cinéma ?

Ainsi, Neil Jordan, qui a notamment réalisé The Crying Game, Michael Collins et donc Entretien avec un vampire, s’est permis de revenir sur sa collaboration avec l’acteur. Dans son adaptation du livre d’Anne Rice, Tom Cruise y interprétait l’un des rôles principaux aux côtés de Brad Pitt, et l’Américain a marqué l’esprit de Neil Jordan. Le réalisateur irlandais a profité d’une interview avec The Guardian pour louer la carrière de Cruise et pas seulement :

« Ça a dû être très difficile pour lui. Le monde entier a dit qu’il n’était pas fait pour incarner le personnage [de Lestat dans Entretien avec un vampire]. C’est un grand acteur. S’il dit qu’il peut faire quelque chose, il le fera d’une manière qui impressionnera les gens. Tom est devenu la dernière grande star du cinéma. C’est un peu étrange. »

Un vampire au visage d’ange

En effet, certains avaient en effet critiqué la présence de Tom Cruise à l’époque du film. Parmi eux, l’autrice du livre original avait carrément fait part de ses inquiétudes à la production concernant la présence de la star de Top Gun (avant de lui écrire une lettre pour s’en excuser après avoir découvert sa performance). Une chose est sûre, les propos de Neil Jordan n’est pas si farfelue. À une époque où le star system (comme il existait à Hollywood depuis toujours) semble en voie de disparition, Tom Cruise est l’un des visages les plus célèbres (et célébrés) de l’industrie du cinéma depuis près de 40 ans.

S’il n’est probablement pas la dernière grande star de cinéma, difficile de voir qui (acteur ou actrice) est plus connu que lui dans le monde, à l’heure actuelle, et est notamment capable d’attirer le public sur son seul nom (DiCaprio ?). D’ici à ce que quelqu’un ose répondre à cette large question, le prochain volet de Mission Impossible est toujours prévu pour le 21 mai 2025 en France (et on espère que ça ne changera plus malgré le bazar).