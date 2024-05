Mission Impossible 8 : la suite avec Tom Cruise stoppée, après un gros problème sur le tournage

La production de Mission : Impossible 8 serait de nouveau retardée, notamment à cause d’un gros problème sur le tournage du film avec Tom Cruise.

Après son passage dans les rues de Londres puis le (faux)-retour à Paris de Tom Cruise pour le tournage de Mission Impossible 8, on commençait à se dire que la suite de la série de films d’espionnage arrivait à grands pas. D’autant plus après que Mission Impossible 8 a encore agrandi son casting et qu’une nouvelle actrice a rejoint Mission Impossible 8, la production du blockbuster de Christopher McQuarrie semblait enfin lancée, pour le plus grand plaisir des fans de la saga.

Toutefois, il semblerait que le long-métrage avec Tom Cruise ait subi un nouveau contretemps. Et il serait tellement important que le studio aurait été forcé d’arrêter le tournage, purement et simplement. Et au vu des conséquences, il se pourrait que le film prenne encore pas mal de temps à reprendre sa production.

« Je t’en supplie, dis moi que c’est pas trop grave !«

Mission Impossible : Dead Submarine

Selon le Daily Mail, la production de Mission Impossible 8 a été stoppée après qu’un sous-marin long de 36 mètres et d’une valeur de 23 millions de livres a été cassé durant le tournage d’une scène. Le navire aurait apparemment coulé sous son propre poids (pas de chance pour un sous-marin), mais heureusement, aucune personne n’aurait été blessée durant l’incident. Toute l’équipe du film serait donc désormais obligée de patienter jusqu’à la fin des réparations, forcément très longues et coûteuses (à moins que le sous-marin soit complètement remplacé par un autre).

Entre ça et le retard déjà important causé par les grèves des scénaristes et des acteurs à Hollywood (à l’époque, McQuarrie avait expliqué qu’environ 40% des séquences avaient été bouclées), on risque donc d’attendre encore pas mal de temps avant de revoir Ethan Hunt et compagnie en mission. Une chose est sûre, ces nombreux problèmes n’arrangent sûrement pas le studio Paramount, notamment financièrement.

Dans les airs, zéro problème, par contre dans l’eau…

En effet, le film serait en train d’exploser son budget initial. Et désormais, avec un tournage mis en pause, Paramount serait obligé de payer l’équipe pour chaque jour de retard (ce qui pourrait très vite prendre des proportions énormes). Ainsi, selon le Daily Mail, le budget de Mission Impossible 8 aurait dépassé les 400 millions de dollars (ce qui en ferait un des budgets les plus importants de l’histoire d’Hollywood).

Le long-métrage est pour le moment toujours prévu chez nous pour le 21 mai 2025, mais il est facile d’imaginer que cette nouvelle déconvenue oblige le studio à changer sa date de sortie. Moralité, plus le temps passe, plus la Mission devient véritablement Impossible.