The Mandalorian a traumatisé cette super actrice, pourtant habituée à Star Wars

L’une des figures centrales de The Mandalorian a récemment confié combien la série avait ébranlé sa confiance, malgré son expérience dans l’univers Star Wars.

Depuis l’acquisition de Lucasfilm par Disney, la saga Star Wars s’étend à un rythme effréné. Séries, spin-offs, films annoncés à intervalles réguliers : Mickey compte nous faire bouffer de l’empire galactique sous toutes les formes. Les projets à venir sont plus que nombreux, du prequel sur l’origine des Jedi par James Mangold à la nouvelle trilogie autour de Rey, en passant par Star Wars : Starfighter avec Ryan Gosling. Mais avant d’atteindre ces horizons encore lointains, la prochaine étape de Star Wars au cinéma arrivera dès 2026.

Il s’agit de The Mandalorian & Grogu, premier film dérivé de la série de Disney+. Si The Mandalorian est considéré comme l’une des plus grandes réussites de la franchise (à juste titre), son tournage n’a pas été de tout repos pour tout le monde. L’une des actrices majeures de la série, pourtant rompue à l’exercice Star Wars, a confié avoir traversé une expérience particulièrement éprouvante.

L’apparition de Grogu a causé des traumas chez beaucoup de gens

The Mandalorian à déclarer

Katee Sackhoff s’y connaît en science-fiction. Avant de revêtir l’armure de Bo-Katan Kryze dans The Mandalorian, elle avait déjà incarné ce personnage dans sa version animée dans The Clone Wars et Rebels. Et avant cela, elle a marqué au fer rouge les esprits des amateurs de SF par son rôle culte de Kara Thrace dans Battlestar Galactica. Pourtant, dans le dernier épisode de son podcast The Sackhoff Show, l’actrice a reconnu que son passage sur le tournage de The Mandalorian avait profondément ébranlé sa confiance.

Selon elle, l’intensité du plateau, la pression liée aux attentes immenses des fans et l’ampleur de la production l’ont poussée à douter de ses propres capacités. Sackhoff évoque également une certaine difficulté à naviguer dans les rouages d’une production où chaque détail est scruté et où l’impact de chaque choix artistique dépasse largement le plateau de tournage. Pour elle, travailler dans Star Wars implique une charge émotionnelle et professionnelle bien différente de toute autre licence.

On reconnaît très bien le sourire de Katee à droite

Mais plus encore, l’une des plus grandes difficultés à laquelle elle a dû faire face, c’est le fait que le personnage de Bo-Katan Kryze est aux antipodes de sa propre personnalité.

« J’ai perdu toute confiance en moi après The Mandalorian, absolument toute. J’ai toujours joué des personnages proches de moi, d’une certaine manière. J’avais toujours l’impression de ce que j’avais dans le ventre, de qui j’étais. Bo-Katan n’a absolument rien à voir avec ce que je suis en tant qu’être humain. Sa vie, ce qu’elle veut, je ne la comprenais pas. Même si je la comprenais intellectuellement, je ne la ressentais jamais dans mes tripes. Je ne me suis jamais identifiée à elle. Je ne savais pas comment la trouver. Mon style de jeu a toujours été : ‘Ton premier instinct est le bon. Suis-le. Joue la réalité de la situation.’ Et en réalité, je n’ai jamais vraiment interprété un personnage. »

Attention, des Cylons !

C’est la Kryze

Bo-Katan Kryze est une guerrière fière, stratège et pragmatique, profondément attachée à l’honneur et à la survie du peuple mandalorien. Elle incarne une leader déterminée, souvent froide et autoritaire, prête à prendre des décisions radicales pour parvenir à ses fins.

La méthode de jeu de Katee Sackhoff consistant à faire corps avec ses personnages, la distance existant entre Bo-Katan et elle-même lui demandait donc des efforts considérables pour endosser cette autre personnalité. Au sortir du tournage de The Mandalorian, exsangue et vidée, l’actrice a été incapable de reprendre pied.

« Ça m’a brisée. Ça m’a tout simplement brisée. J’ai commencé à douter de tout ce qui me concernait. Je ne suis pas douée pour passer des auditions filmées, et je devais m’enregistrer. Je n’obtenais aucun rôle. Pendant trois ans, je n’ai pratiquement pas travaillé, et cela a détruit ma confiance en moi. »

Bo-Katan dans Clone Wars

Pour se remettre en selle, l’actrice a embauché un nouveau manager et un coach d’acteur. Celui-ci l’a aidé à retrouver confiance en elle.

« Mon but n’est pas de vous apprendre à jouer. Vous savez déjà jouer. Il s’agit juste de vous reconnecter à vos tripes. Il vous faut simplement retrouver votre confiance. »

Katee Sackhoff a repris ses activités professionnelles depuis. Elle sera à l’affiche de la série Carrie réalisée par Mike Flanagan, qui sera diffusée sur Amazon Prime Video en 2026. A priori, elle ne reprendra pas son rôle de Bo-Katan Kryze pour le film The Mandalorian & Grogu, qui arrivera le 20 mai 2026 dans les salles de cinéma françaises.