Les Meilleurs Films de 2024 (pour l’instant)

Quels sont les 10 meilleurs films de 2024, pour l’instant, et selon Ecran Large ?

C’est l’un des jeux préférés des cinéphiles (avec les tacles sur Marvel et les jeux de mots nuls) : lister les coups de cœur pour construire, mois après mois, le futur classement des meilleurs films de l’année. Comme les autres, Ecran Large joue le jeu, pour occuper l’été et divertir la France (en ces temps si moroses). Lors d’un conciliabule de mi-2024, l’équipe a hurlé, pleuré, frappé, râlé et finalement voté pour sélectionner les 10 meilleurs films vus jusque là, que ce soit au cinéma ou en SVoD.

Inutile de chercher The Substance, Les Graines du figuier sauvage, Anora, Trap, Deadpool & Wolverine (lol) ou les pépites découvertes au Festival de Cannes ou ailleurs : les 10 films de la liste sont sortis entre janvier et fin juin 2024.

Avertissement : cette liste n’engage que l’équipe et la direction d’Écran Large, la région Bretagne, le webzine Glazer a tout compris et les gens de bon goût.

Avertissement bis : classement par ordre alphabétique, sinon l’équipe serait encore en train de se battre.

Une pensée pour Knit’s Island, que tout le monde n’a pas encore vu dans la rédac (mais il méritait d’être là)

Dune 2

Sortie : 28 février 2024

Durée : 2h46

De quoi ça parle : Paul Atréides apprend les us et coutumes des Fremen et continue de se rapprocher de Chani autant que de son funeste destin.

Pourquoi c’est encore meilleur que Dune : Adapter le roman-fleuve de Frank Herbert n’est pas chose aisée, et ce n’est pas David Lynch qui dira le contraire. On pouvait donc douter d’emblée de l’entreprise de Denis Villeneuve, encore plus après un premier volet froid et surchargé (bien que les avis divergent, surtout dans la rédaction). Un des reproches récurrents du Dune de 2021 concernait sa narration mécanique et fonctionnelle, le film étant surtout une longue introduction qui s’échinait à présenter des fragments de mythologie sans les recoller entre eux, et à tracer en pointillés les grandes lignes de l’histoire, sans jamais ménager les néophytes.

A lire aussi Notre critique de Dune 2

La suite s’avère infiniment plus organique et émotionnelle. Les enjeux politiques, les réflexions philosophiques et les dilemmes moraux se dessinent enfin clairement, tandis que les personnages gagnent en consistance, en particulier le trio formé par Paul, Dame Jessica et Chani. Le parcours initiatique jusqu’ici banal de Paul se tord, tout comme la notion d’héroïsme, à mesure que l’aura du Lisan al-Gaib (le Messie attendu par les Fremen) se superpose à celle du noble héritier des Atréides. Les promesses sont d’autant plus excitantes pour la suite, que ce soit le rôle grandissant de la princesse Irulan (et par extension celui de Florence Pugh), le scepticisme de Chani qui refuse d’idolâtrer l’homme qu’elle aime, et le basculement de ce dernier.

Ça te plaira si t’aimes : le premier Dune, L’Attaque des titans (si si)

Furiosa

Sortie : 22 mai 2024

Durée : 2h28

De quoi ça parle : Dans le Wasteland, la jeune Furiosa est arrachée à la Terre Verte et faite prisonnière par les hommes du redoutable Dementus. Au milieu des guerres intestines de ce monde post-apocalyptique, la future Imperator ne rêve que d’une chose : sa vengeance.

Pourquoi c’est le chef-d’œuvre espéré : Mad Max : Fury Road s’est imposé tellement vite comme un monument qu’on pouvait craindre ce prequel. D’un autre côté, c’était bien mal connaître George Miller que de l’imaginer se reposer sur ses lauriers. Si Furiosa s’inscrit visuellement et thématiquement dans la continuité démente de son prédécesseur (cette course-poursuite en War Rig dont on ne se remet pas), il en prend aussi le contrepied. Loin de la temporalité réduite et de la frénésie de Fury Road, le film se présente en véritable épopée, s’étalant sur plusieurs décennies au travers d’un chapitrage hérité des contes de 3000 ans à t’attendre.

A lire aussi Notre critique de Furiosa : Une saga Mad Max

Dans cet environnement vide, privé de biosphère, les transferts d’énergie n’ont plus rien de naturel. Tout est violence et rétribution, cycles de vie et de mort insatisfaisants dont les justifications finissent par s’oublier, au point où Miller fait le choix, volontairement décevant, de résumer en un court montage un élément majeur de sa chronologie. Le Wasteland est plus que jamais interrogé sur ses symboles mythologiques, tandis que son héroïne devient malgré elle une figure héroïque et tragique. Si ce monde désolé reflète un néant spatial, c’est peut-être pour mieux y projeter l’importance du temps qui le traverse. Voilà le vrai cycle, la vraie biosphère de ce territoire : sa capacité à engendrer des histoires et des mythes, à faire tourner à plein régime un imaginaire qui scotche par son sens du détail.

Ça te plaira si t’aimes : Mad Max : Fury Road, Happy Feet (oui), Ben-Hur

kinds of kindness

Sortie : 26 juin 2024

Durée : 2h44

De quoi ça parle : Un homme dont la vie est écrite par un autre, la paranoïa grandissante d’un mari envers sa femme et la quête d’un prophète par les membres d’une étrange secte.

Pourquoi c’est un triple plaisir : Yorgos Lanthimos avait légèrement dévié de sa trajectoire très sombre et cynique avec La Favorite et Pauvres créatures, et c’est donc forcément un plaisir de le voir retrouver la cruauté de ses débuts avec Kinds of Kindness. D’autant plus que le cinéaste a décidé de raconter trois petites histoires différentes (lié uniquement par un mystérieux personnage). Et qui dit trois petites histoires dit donc trois fois plus d’interactions déjantées, de situations loufoques, de personnages étranges et de farces jubilatoires.

Yorgos Lanthimos s’en sert ainsi pour décortiquer les paradoxes de la vie humaine et explorer un peu plus les enjeux qui ont toujours été au cœur de son cinéma : l’emprise, le besoin d’être aimé, l’identité ou encore le libre arbitre. Et c’est d’autant plus fascinant que, si les trois récits se répondent, Lanthimos pousse les curseurs progressivement pour passer d’un récit très réaliste à une quête lorgnant pleinement dans le fantastique.

Alors quand l’ensemble est en plus porté par un casting de rêve, dont l’excellente Emma Stone (devenue la muse du Grec) et surtout Jesse Plemons, véritable caméléon incarnant à la fois un souffre-douleur, un flic complètement borné et un fanatique quasi-robotique.

Ça te plaira si t’aimes : Le cinéma de Yorgos Lanthimos, Twilight Zone

La Zone d’intérêt

Sortie : 31 janvier 2024

Durée : 1h45

De quoi ça parle : Le commandant d’Auschwitz, Rudolf Höss essaie de se façonner avec sa femme Hedwig une vie de rêve dans leur maison aux abords du camp d’extermination.

Pourquoi c’est le choc de l’année : Parce que Jonathan Glazer choisit de filmer le quotidien aberrant d’une famille nazie au plus près de l’Holocauste. Beaucoup a déjà été dit sur le hors-champ brillant de La Zone d’intérêt, qui interroge plus que jamais l’éthique dans la mise en scène de la Shoah. En ne montrant jamais ce qui se passe derrière la palissade des Höss, le film engendre un malaise encore plus tétanisant, puisque ses personnages s’habituent aux bruits et aux odeurs. Ils ne sont pas des monstres sanguinaires, mais bien de simples parvenus médiocres, plus proches de nous qu’on ne voudrait l’admettre.

A lire aussi Notre critique de La Zone d’intérêt

Alors qu’on s’immerge nous aussi dans son bruit de fond permanent (merveilleux travail de mixage sonore), La Zone d’intérêt dépeint l’horreur de la Shoah par une autre forme de monstration et d’exhibition : celle d’un jardin d’Eden indécent, d’un coin de paradis obscène, rendu encore plus prégnant par la froideur de son dispositif magistral (ses caméras fixes qui « surveillent » les protagonistes). Tout est dans le geste et ses répétitions, où l’on passe son temps à allumer ou éteindre des interrupteurs, à ouvrir ou fermer des portes. Par certains appels téléphoniques et autres lettres récitées, Glazer appuie la fabrication bêtement administrative de la solution finale, tout en marquant par son hors-champ l’industrialisation de la mort à grande échelle.

Ça te plaira si t’aimes : Shoah, les autres films de Jonathan Glazer (surtout Under the Skin)

Le Royaume des abysses

Sortie : 21 février 2024

Durée : 1h52

How it feels to chew 5 tablettes de LSD

De quoi ça parle : Des mésaventures de Shenxiu, gamine contrainte de partir en croisière avec une famille qui ne soucie pas trop d’elle. Soudainement, elle est aspirée vers les abysses, où se jouent des enjeux bien différents. A moins que…

Pourquoi c’est le grand spectacle de l’année : La folie visuelle et les excès numériques ne sont pas l’apanage des blockbusters hollywoodiens. En ce début d’année, c’est le cinéma d’animation chinois qui a envoyé nos mirettes dans l’hyperespace, ou plutôt dans les profondeurs psychédéliques des abysses. Le Royaume des abysses est un voyage si coloré, si effréné, si jusqu’au-boutiste que certains en sont ressortis éreintés, comme s’ils avaient passé près de deux heures dans une machine à laver de hippie. Mais pour qui n’a pas peur d’une épilepsie non diagnostiquée, le jeu en vaut la chandelle.

A lire aussi Notre critique du Royaume des abysses

L’univers développé est tout entier articulé autour du concept de multitude et la mise en scène est à l’avenant : chaque plan fourmille de détails, transpire le chaos progressivement maîtrisé. Une vraie performance technique et esthétique qui utilise le médium pour accentuer la vélocité de ses personnages, à la japonaise. Puis reste la fin, grossière démonstration de pathos pour les uns, rouleau compresseur émotionnel pour les autres (Antoine a encore plus pleuré que devant Transformers 4). En bref, un film qui a guéri puis aggravé notre burn-out.

Ça te plaira si t’aimes : les Pixar qui t’ont fait tomber en dépression, comme Là-Haut.

Les Chambres rouges

Sortie : 17 janvier 2024

Durée : 1h58

La révélation Juliette Gariépy

De quoi ça parle : Kelly-Anne est une jeune mannequin qui, quand elle ne pose pas pour les magazines, passe son temps au tribunal pour assister au procès d’un tueur en série auquel elle voue une obsession morbide. Est-ce pour satisfaire ses fantasmes malsains ou pour prouver la culpabilité de l’accusé qu’elle va se perdre sur le dark web, à la recherche de la vidéo insoutenable du meurtre d’une adolescente ?

Pourquoi c’est si génial et troublant : 2024 a commencé très très fort avec la sortie, dès le mois de janvier, de l’une des perles de l’année. Les Chambres rouges, thriller québécois réalisé par Pascal Plante, avait déjà connu son petit succès outre-Atlantique avant qu’il n’arrive dans les salles françaises, où sa distribution fut malheureusement modeste. Pourtant, ce film porté par l’interprétation de Juliette Gariépy ne ressemble à aucun autre. Avec son sujet aussi original que dérangeant, il parvient à troubler profondément tout en restant dans la suggestion, sans jamais montrer de sang ni même de violence.

A lire aussi Notre critique du film Les Chambres rouges

Plante réussit le pari de parler de relation parasociale et d’admiration morbide pour un tueur sans jamais basculer dans le voyeurisme ni dans la moindre glorification. Alliant froideur chirurgicale de la mise en scène, parallèles audacieux avec la légende arthurienne et bande-originale baroque et étourdissante signée par son frère Dominique Plante, le réalisateur québécois livre avec son troisième film une œuvre ni plus ni moins que géniale.

Ça te plaira si t’aimes : Le Silence des Agneaux, Témoin Muet

May December

Sortie : 24 janvier 2024

Durée : 1h57

Trouve quelqu’un qui te regarde comme Natalie Portman regarde Julianne Moore

De quoi ça parle : Il vaut mieux ne rien savoir avant de regarder le film, mais si vous insistez, ça parle d’une actrice qui, pour travailler un rôle, va s’incruster dans le quotidien d’une femme qui a fait de la prison pour avoir entamé une relation avec un homme mineur à l’époque, qu’elle a fini par épouser. A force de s’inspirer de son modèle, l’actrice commence à se confondre avec elle.

Pourquoi c’est si bizarre mais si brillant : Le coup de génie de Todd Haynes (qui fait quand même souvent des coups de génie, il faut le dire), c’est de ménager aussi longtemps le suspense autour de l’intrigue de May December. Pendant tout le premier acte, impossible de savoir qui est qui, quel est le contexte, et quelles sont les relations entre les personnages. L’étrangeté de la situation existe par elle-même. Puis, au fur et à mesure que les pièces du puzzle s’assemblent, le malaise ne fait que grandir, mais il est déjà trop tard : les personnages sont déjà mouillés jusqu’au cou, et le spectateur aussi.

A lire aussi Notre critique de May December

En brossant le portrait de deux personnages féminins terriblement manipulateurs à sa manière, Todd Haynes parle d’emprise, d’égotisme et de vanité, avec cynisme et humour, mais aussi compassion. Sur le devant de la scène, Natalie Portman et Julianne Moore se disputent la vedette dans l’histoire et pour de vrai, en incarnant deux prédatrices soumises à la dictature des apparences. Un film qui décontenance, mais qui fait surtout mouche.

Ça te plaira si t’aimes : Qu’est-il arrivé à Baby Jane ?, Le Lauréat

Sans jamais nous connaître

Sortie : 14 février 2024

Durée : 1h45

Le titre VO est mieux : All of us Strangers

De quoi ça parle : Alors que sa routine solitaire est chamboulée par un début d’histoire d’amour avec son voisin, Adam retourne dans sa maison d’enfance pour affronter ses souvenirs. Lesquels vont prendre une forme inattendue puisqu’il découvre que ses parents occupent les lieux, et semblent avoir le même âge que le jour de leur mort, il y a plus de 30 ans.

Pourquoi c’est magnifique (et magnifiquement triste) : Avec Week-end, 45 ans et la série Looking (dont il a réalisé les 3/4 des épisodes, en plus d’en être producteur exécutif), le réalisateur et scénariste Andrew Haigh avait déjà prouvé ses talents pour filmer l’intimité, avec une frontalité et une sensibilité extraordinaires. Il passe encore un cap avec Sans jamais nous connaître, adapté de Taichi Yamada.

A lire aussi Notre critique du film Sans jamais nous connaître

En utilisant une baguette magique pour agiter des fantômes lourds de sens, il compose un grand film sur les petites solitudes. Sans jamais nous connaître raconte comment on comble les vides en (se) racontant des histoires, et comment les problèmes de timing font et défont des vies. C’est d’une beauté folle, avec une infinie tristesse derrière la tendresse. Paul Mescal est beau à tomber, mais c’est Andrew Scott qui impressionne le plus, avec un jeu d’une subtilité fantastique – rien que la scène où il s’effondre en larmes devant son père. Après ça, la chanson The Power of Love de Frankie Goes to Hollywood ne sera plus jamais la même.

Ça te plaira si t’aimes : Keep the Lights On, Mysterious Skin.

Sky Dome 2123

Sortie : 24 avril 2024

Durée : 1h52

Une histoire d’amour autant qu’une histoire d’anticipation

De quoi ça parle : En 2123, la Terre est stérile et l’humanité obligée de survivre sous d’immenses dômes. Pour recréer et maintenir un nouvel écosystème, chaque personne est systématiquement transformée en arbre à ses 50 ans. Après la mort de son fils, Anna se porte volontaire pour être transformée, mais son mari Stefan est résolu à la sauver.

Pourquoi c’est très surprenant : Sky Dome 2123 est un film d’animation et de science-fiction hongro-slovaque qui n’a a priori rien de très original avec son intrigue dystopique à cheval entre Soleil Vert et la série Under the Dome. Mais c’est parce qu’il tord les motifs les plus familiers et déjoue les pronostics les plus évidents que ce long-métrage se distingue autant. Alors que tout laisse penser que l’histoire sera une course contre la montre pour que le protagoniste sauve sa femme suicidaire, la narration opte au contraire pour un rythme lent, parfois léthargique, comme si elle sortait du coma. Le but est de prendre le temps, de laisser défiler les minutes pour jouir d’une forme de vacuité, allant ainsi à l’encontre d’un quotidien où la moindre seconde doit être mise à profit.



A lire aussi Notre critique de Sky Dome 2123

Résultat : un récit mélancolique, des plans contemplatifs, un jeu d’acteur tout en retenue et des silences plus apaisants que pesants, non sans grâce et poésie, en particulier dans le final. Le film est aussi d’une humilité saisissante lorsqu’il aborde la condition humaine, le poids de nos erreurs et notre appartenance à quelque chose de plus grand et important que nous. Sky Dome 2123 est donc une magnifique réflexion sur le temps, l’amour, la vie et la mort.

Ça te plaira si t’aimes : Soleil Vert, La route, les films post-apo

When Evil Lurks

Sortie : 15 mai 2024

Durée : 1h40

La campagne, ça vous gagne

De quoi ça parle : Un esprit démoniaque se répand dans un village comme une épidémie, et transforme ses victimes en monstres. Quelques personnes tentent d’en réchapper, tout en cherchant la source du mal pour le stopper.

Pourquoi c’est un délice de sang : Si la fin semble à ce point conventionnelle, c’est parce que tout ce qui la précède est d’une brutalité et d’une cruauté prodigieuses. Réalisé et écrit par l’Argentin Demián Rugna (Atterados), When Evil Lurks emprunte pourtant au film de zombie ses codes les plus classiques (la petite communauté, la contamination), avant de bifurquer vers le film d’exorcisme (sa partie la moins intéressante).

A lire aussi Notre critique du choc When Evil Lurks

Qu’y a-t-il de si fort et puissant alors ? La cruauté, la violence et le sang, tout simplement. When Evil Lurks démarre sur les chapeaux de roue, avec une étonnante envie de malmener les corps (qu’ils soient putrescents ou pulvérisés) et appuyer là où ça fait mal (les enfants, les animaux, les vieux, tout le monde y passe). Très vite, le cauchemar prend la forme d’une course apocalyptique brillamment mise en scène. Les quelques bavures d’écriture ne sont alors que des détails dans ce petit tour de force, qui imprime au sang quelques images absolument mémorables.

Ça te plaira si t’aimes : les films de Lucio Fulci, The Sadness.

BONUS : Caligula – The Ultimate Cut

Sortie : 19 juin 2024

Durée : 2h58

Être rédacteur en chef d’Ecran Large be like

De quoi ça parle : Des frasques (pour rester poli) de l’empereur Caligula, de sa relation avec sa sœur (pour rester prude) et avec sa cour (pour rester décent), au cœur d’une Rome mouvementée (pour rester pudique).

Pourquoi c’est un chef-d’œuvre de sexe et de chair : Ce bonus est en réalité le résultat d’un compromis entre la rédaction d’Ecran Large et l’auteur de ces lignes. Ce dernier considère l’Ultimate Cut de Caligula comme un long-métrage inédit plutôt qu’une ressortie, les films de patrimoines n’étant généralement pas comptés dans nos tops. En effet, cette version ne comporte absolument aucun plan original du chef-d’œuvre décadent et malade de Tinto Brass. Le documentariste Thomas Negovan a retrouvé 96 heures de rushes et a composé une œuvre entièrement originale, ce qui en fait donc le meilleur film sorti cette année.

A lire aussi Comment Caligula est devenu le film le plus scandaleux de l’histoire

Complètement remonté et purgé de ses inserts pornos les plus racoleurs, Caligula est plus resplendissant et transgressif que jamais. Pour rappel, cette superproduction érotique commandée par un magnat du X est le résultat d’une baston artistique homérique entre plusieurs démiurges mégalos. Il en reste la description encore inégalée d’un pouvoir si immense qu’il finit par corrompre et souiller tout ce qui l’environne. Tandis que les tableaux orgiaques dantesques se succèdent, Caligula devient l’antagoniste ultime d’une société humaine qui, à force de hiérarchiser, a fini par fabriquer un monstre agissant contre sa propre nature. Légendaire.

Ça te plaira si t’aimes : Les Diables de Ken Russell (le double programme ultime)