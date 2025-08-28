Spider-Man 4 a une grande idée pour ses scènes d’action, et ça concerne Jackie Chan

Alors qu’une partie du film se tourne actuellement à Londres, la population locale a pu assister à une séquence de poursuite filmée en décors naturels, et même avec des rigs de suspension pour permettre aux différents Spider-Men ( Tom Holland comme ses doublures cascade) de voltiger « pour de vrai ». Bien qu’il ne faille pas sous-estimer l’importance qu’auront les VFX dans ce processus, ni la touche marketing de cette démarche rédemptrice, on peut saluer l’envie de revenir à une production plus concrète et réelle. Et visiblement, Brand New Day a pour ça une carte maîtresse qui fait rêver.

Malgré les 1,9 milliard de dollars récoltés par Spider-Man : No Way Home , le réalisateur Jon Watts s’est éloigné du giron Marvel, et ce n’est pas plus mal. Pas très à l’aise avec les effets visuels numériques, et encore moins avec la mise en scène virevoltante que suppose le super-héros, la méthodologie foutraque du réalisateur a amené le studio à revoir sa copie sur Spider-Man : Brand New Day .

Jackie Chan a visité le plateau de tournage de Spider-Man 4 : Brand New Day , et il avait une bonne raison.

Dans le domaine des arts martiaux et de l’action imaginative pour le cinéma, on peut difficilement faire mieux que Jackie Chan. Police Story, Armour of God, Le Marin des mers de Chine, Drunken Master 2… Tant de classiques dans lesquels l’acteur (et parfois réalisateur) a défini un style à part, où l’adrénaline de ses cascades folles se conjugue à l’innovation de ses chorégraphies, et à leur dimension souvent burlesque.

Mais alors, que faisait Jackie Chan sur le tournage londonien de Spider-Man : Brand New Day ? Est-il lié à la production ? Pas vraiment. Dans les années 70, la popularité croissante de Jackie Chan et ses retrouvailles récurrentes avec certains collègues dans le domaine de l’action hongkongaise l’ont amené à créer la Jackie Chan Stunt Team. En plus de créer une petite famille de cascadeurs avec de meilleurs droits (assurances) et de meilleures payes, la star en a profité pour expérimenter toujours plus sur le plan chorégraphique, s’éloignant au passage de la précision parfois un peu rigide de l’Opéra de Pékin.

Drunken Master 2 : chef-d’œuvre total

Depuis les années 80 et 90, la JC Stunt Team est absolument incontournable. Son nombre de membres a explosé, et son prestige a même servi sur des productions à l’international. C’est justement le cas sur Spider-Man : Brand New Day, et c’est pourquoi Jackie Chan a tenu à passer sur le tournage à Londres, comme il l’a confirmé au micro de hk01.com. Même s’il n’a plus la même implication artistique, la star, connue pour son côté mégalomaniaque, a tenu à rappeler son lien étroit avec le film Marvel :

« Je suis allé à Londres pour visiter le plateau. Ma Jackie Chan Stunt Team était occupé à filmer Spider-Man, et j’étais l’action director pour la Jackie Chan Stunt Team. J’ai assisté à leurs répétitions, et le réalisateur était surpris de me voir. J’ai assuré qu’il comprenne qu’ils font partie de mon équipe. »

Peut mieux faire

Cette association excitante ne sort pas de nulle part. Spider-Man : Brand New Day est réalisé par Destin Daniel Cretton, déjà à la barre sur Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux. Étant donné que le long-métrage demandait une grande part d’arts martiaux, la production a fait appel au regretté chorégraphe Brad Allan. Avant de devenir un designer de l’action, un coordinateur des cascades et même un réalisateur de seconde équipe très populaire à Hollywood (Hellboy 2, Scott Pilgrim, Kingsman), le cascadeur australien a été le premier non asiatique à rejoindre la Jackie Chan Stunt Team. la boucle est bouclée.

En tout cas, si Destin Daniel Cretton s’entoure aussi bien sur Spider-Man que sur Shang-Chi, on pourra espérer (re)voir une adaptation de comics un tant soit peu véloce et cinétique, comme Sam Raimi l’avait si bien compris. Spider-Man : Brand New Day sortira en salles le 29 juillet 2026.