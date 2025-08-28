Bugonia : première affiche sanglante pour les aliens d’Emma Stone (sauf si…)

Couronnée par un deuxième Oscar de la meilleure actrice après celui pour La La Land , en plus d’une nomination pour le meilleur film puisqu’elle était productrice, Emma Stone a franchi avec Pauvres créatures un nouveau cap dans sa carrière flamboyante. Et peu importe si sa collaboration suivante avec Yorgos Lanthimos, l’amer et étrange Kind of Kindness , est passée inaperçue en 2024 : ils avaient déjà prévu de se retrouve une cinquième fois.

Pourquoi changer une équipe qui gagne ? En 2019, Emma Stone avait brillé dans l’excellent La Favorite , réalisé par Yorgos Lanthimos. La géniale Olivia Colman avait décroché l’Oscar de la meilleure actrice, mais elle avait raflé une nomination en meilleur second rôle. Loin du super feel good movie Mise à mort du cerf sacré , le cinéaste grec lui a alors offert sur un plateau un rôle en or : la créature de presque Frankenstein de Pauvres créatures .

Ce sera Bugonia, le remake de la comédie sud-coréenne Save the Green Planet !, sortie en 2003. Et Emma Stone en sera évidemment le grand argument, comme le montre la première affiche.

BUGONIA, le nouveau film de Yórgos Lánthimos.

Avec Emma Stone, Jesse Plemons, Aidan Delbis, Stavros Halkias et Alicia Silverstone.#BugoniaLeFilm, le 12 novembre au cinéma. pic.twitter.com/skFtgdvbJB — Universal Pictures (@UniversalFR) June 27, 2025

COM-PLOT TWIST

Si vous prêtez attention aux affiches de films, vous avez sûrement remarqué la beauté de celles de Yorgos Lanthimos. Pour La Favorite, la simplicité désopilante des posters montrait les personnages dans des positions tristes et pathétiques. Pour Mise à mort du cerf sacré, la sobriété angoissante transformait une chambre d’hôpital en espace halluciné. Pour Kind of Kindness, les personnages étaient réduits à des masques grotesques. Pauvres créatures a probablement offert les plus belles images, avec le costume d’Emma Stone qui dégueule le décor et les personnages sur un poster, ou le buste de l’héroïne minuscule au sommet de son propre corps sur un autre.

Derrière ces visuels fantastiques, il y a l’artiste Vasilis Marmatakis, qui travaille avec Yorgos Lanthimos depuis Alps. Et c’est encore lui, a priori, qui a signé l’affiche teaser de Bugonia où le visage d’Emma Stone, crâne rasé et tourné vers le ciel, disparaît sous une couche de liquides à moitié sanguinolents.

Un petit air de La passion de Jeanne d’Arc

Dans Bugonia, Emma Stone incarne la puissante patronne d’une grande entreprise. Et sa vie bascule lorsqu’elle est kidnappée par deux hurluberlus conspirationnistes, convaincus d’une chose : elle est une extraterrestre, et son but est de détruire la Terre. A noter que dans le film Save the Green Planet ! écrit et réalisé par Jang Joon-hwan, le rôle était tenu par un homme, Baek Yoon-sik.

En plus de son actrice fétiche, Yorgos Lanthimos a réembauché l’excellent Jesse Plemons, tellement remarqué dans Kinds of Kindness qu’il avait empoché le prix d’interprétation au Festival de Cannes 2024. Aidan Delbis incarnera son compère.

Bugonia sortira au cinéma le 26 novembre 2025. Et pour le plaisir : on remet cette affiche magique de Pauvres créatures.