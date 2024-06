Yorgos Lanthimos : comment le roi du bizarre a perverti Hollywood (The Lobster, Pauvres créatures…)

De Canine à Pauvres créatures, en passant par The Lobster, Yorgos Lanthimos, retour sur la carrière d’un génie grec devenu chouchou d’Hollywood.

En près de vingt ans, Yorgos Lanthimos a explosé les échelons. S’il a très vite tapé dans l’œil des festivals avec Canine (son deuxième film solo), Prix Un Certain Regard à Cannes en 2009, puis avec Alps, prix du scénario de la Mostra de Venise 2011, son cinéma était encore cloisonné à sa terre natale. Ce n’est qu’à partir de 2015 avec The Lobster, en compétition pour la Palme d’or, mené par des pointures hollywoodiennes (dont Colin Farrell) et récipiendaire du Prix du jury, que le Grec a commencé à se faire un vrai nom.