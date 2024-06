Kinds of Kindness : pourquoi vous allez détester (et vous aurez tort)

Kinds of Kindness signe déjà le retour de Yorgos Lanthimos au cinéma dans un délire qui risque de beaucoup diviser. Débat.

Quelques mois après Pauvres créatures qui a conquis la planète cinéma entre Venise (Lion d’or), Hollywood (avec quatre Oscars) et les salles avec un joli succès au box-office, Yorgos Lanthimos est déjà de retour avec un nouveau film : le provocateur et cruel Kinds of Kindness. Présenté en compétition au Festival de Cannes 2024 et reparti avec le prix d’interprétation masculine pour Jesse Plemons, le film a un peu retourné la Croisette.

La raison ? Une triple bizarrerie tantôt violente, cruelle et provocatrice, tantôt hilarante, grotesque et imprévisible. Toujours mené par un casting en or (dont Jesse Plemons donc et la muse de Lanthimos, Emma Stone), Kinds of Kindness est un grand délire sur la condition humaine qui devrait diviser les spectateurs. L’occasion parfaite pour Antoine et Alexandre d’en discuter dans un débat.

Le film est arrivé dans nos salles françaises ce 26 juin 2024 et devrait donc faire pas mal de bruit dans les semaines à venir. Concernant l’après Kinds of Kindness, Yorgos Lanthimos a déjà un autre projet en tête. Intitulé Bugonia, ce prochain long-métrage devrait contenir des éléments de comédie et de science-fiction, et sera porté par ceux qui forment désormais le duo emblématique du cinéaste : Emma Stone et Jesse Plemons.