Le Magicien d’Oz : Amazon prépare une série musicale adaptée du méga-classique

L’adaptation ayant été découpée en deux parties, une suite intitulée Wicked : for Good est sur le point de sortir le 19 novembre 2025. Et ce n’est pas le seul dérivé du classique de 1939 à venir, puisqu’ Amazon veut aussi sa part du gâteau multicolore .

Huit décennies et demie après sa sortie, Le Magicien d’Oz de Victor Flemming est toujours l’un des piliers de la culture populaire américaine. L’univers initialement conçu par Lyman Frank Baum a été remanié, parodié, honoré, salopé, et cité un nombre incalculable de fois, jusqu’au triomphe récent de Wicked , adapté de la célèbre pièce de Broadway du même nom, elle-même adaptée d’un roman de Gregory Maguire. Avec 756,3 millions de dollars au box-office, le film a relancé de plus belle la Oz-mania auprès d’une génération de plus .

D’après Deadline, une série intitulée Dorothy est en développement chez Prime Video. Il s’agit d’une revisite musicale et contemporaine de l’histoire du Magicien d’Oz, inspirée des livres, qui utilise la route de briques jaunes comme « une métaphore des défis et des choix auxquels doivent faire face les jeunes adultes d’aujourd’hui ».

Elle est produite et créée par Gina Matthews, aujourd’hui surtout connue pour son poste de productrice sur 30 ans sinon rien, Isn’t It Romantic, quelques téléfilms de Noël ou… Urban Legend. En 2004, elle avait cocréé The Mountain, série d’une saison racontant les problèmes d’un jeune gérant de station de ski. Pas grand-chose à voir avec Oz donc, mais elle peut compter sur des producteurs de renom parmi lesquels Lee Metzger (The Voice, l’émission), Grant Scharbo, Patrick Moran (Citadel) ainsi que… Gwen Stefani (oui oui, l’interprète de Hollaback Girl) et son mari Blake Shelton (un chanteur de country).

Wicked 3, quoi

« C’est une vision créative et moderne d’un classique », a déclaré Stefani, « et faire partie de quelque chose qui mélange musique, émotion et le personnage de Dorothy est inspirant pour moi. » On vous épargne les commentaires des autres producteurs, à peu près aussi intéressants. C’est bien évidemment loin d’être la première série dérivée ou inspirée du Magicien d’Oz.

On en compte à peu près une quinzaine, animées ou non, dont la plus célèbre est peut-être Emerald City, réalisée par Tarsem Singh. Amazon fera-t-il mieux ? Et surtout : aura-t-on droit à une version trap de Over the Rainbow ?