Alien : Earth – dommage, ça a failli être super

Maintenant qu’on a vu la majorité des épisodes d’Alien : Earth, on peut tirer un premier bilan de la série de Noah Hawley en vidéo.

Après les prequels de Ridley Scott, et le semi-reboot Alien : Romulus, la saga du xénomorphe se décline désormais en série sur Disney+ avec Alien : Earth. On a pu voir la plupart des épisodes de la saison, et on est assez tiraillé. Si les premiers chapitres nous ont plutôt convaincus (et encore, Geoffrey et Antoine ne sont pas vraiment d’accord), la suite s’est engagée dans une direction discutable.

D’un côté, on y trouve des innovations narratives bienvenues du showrunner Noah Hawley (Fargo), surtout passionné par ses personnages humains et hybrides. De l’autre, on sent la série en difficulté dès qu’il faut passer à la caisse avec son monstre, ou quand il faut assumer son côté legacyquel. C’est là qu’émergent les fausses bonnes idées d’un récit qui ne peut pas esquiver le fan-service, même s’il veut faire croire le contraire.