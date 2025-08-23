Logo coloré de EcranLarge
La meilleure scène de Prometheus : pourquoi ce moment d’horreur est un concentré génial d’Alien

Par Geoffrey Fouillet
23 août 2025
6 commentaires
@ Twentieth Century Fox

La mythologie Alien doit à Prometheus l’une des scènes les plus angoissantes de la saga. Noomi Rapace en a même fait des cauchemars !

Devenu un réflexe plus commercial qu’artistique aujourd’hui, l’exercice du prequel était encore au début des années 2010 source de curiosité et d’exaltation. Près d’une décennie après la prélogie Star Wars, voilà qu’une autre franchise spatiale remontait dans le temps pour nous conter ses origines. Après deux spin-offs de triste mémoire aux côtés de son concurrent PredatorAlien s’offrait un "épisode zéro" luxueux et ambitieux avec Prometheus.

Hélas, à sa sortie, le film désarçonne à peu près tout le monde, trouvant grâce aux yeux de quelques spectateurs marginaux, dont l’auteur de ces lignes fait volontiers partie. En dehors du retour légitime de Ridley Scott derrière la caméra, il y a un point sur lequel la grande majorité s’accorde très vite néanmoins : la réussite de la scène de la césarienne. Un pur moment d’effroi viscéral qui peut se targuer de rivaliser avec la scène d’explosion thoracique du premier Alien (oui, rien que ça !). 

Claustrophobes, s’abstenir !

PLUS CONFINÉ, TU MEURS

...

Tout savoir sur Alien
Mohykan

Je me souviendrai toujours du « Pourquoi j’ai Raison et vous avez Tort » de Durendal sur ce film 🙂

0
Voir les réponses (1)
Vincent Terranova

J’ai trouvé que cette séquence était une grave erreur scénaristique pour la simple raison que Prometheus étant un prequel, il brise toute la cohérence du 8ème passager en proposant une alternative à ce qui nous paraît irréversible dans le film de 1979, de plus avec une facilité déconcertante. Tout à coup, l’alien nous parait bien moins increvable que ce qu’il nous laissait paraître à ses origines cinématographiques.
Une faute de goût au même niveau que la volonté de Ridley Scott de faire une franchise d’un film qui se suffit à lui-même. Et que seuls James Cameron et David Fincher sont parvenus à renouveller avec maestria.

1
Voir les réponses (3)