La meilleure scène de Prometheus : pourquoi ce moment d’horreur est un concentré génial d’Alien

Je me souviendrai toujours du « Pourquoi j’ai Raison et vous avez Tort » de Durendal sur ce film 🙂
J’ai trouvé que cette séquence était une grave erreur scénaristique pour la simple raison que Prometheus étant un prequel, il brise toute la cohérence du 8ème passager en proposant une alternative à ce qui nous paraît irréversible dans le film de 1979, de plus avec une facilité déconcertante. Tout à coup, l’alien nous parait bien moins increvable que ce qu’il nous laissait paraître à ses origines cinématographiques.
Une faute de goût au même niveau que la volonté de Ridley Scott de faire une franchise d’un film qui se suffit à lui-même. Et que seuls James Cameron et David Fincher sont parvenus à renouveller avec maestria.