La meilleure scène de Prometheus : pourquoi ce moment d’horreur est un concentré génial d’Alien

La mythologie Alien doit à Prometheus l’une des scènes les plus angoissantes de la saga. Noomi Rapace en a même fait des cauchemars !

Devenu un réflexe plus commercial qu’artistique aujourd’hui, l’exercice du prequel était encore au début des années 2010 source de curiosité et d’exaltation. Près d’une décennie après la prélogie Star Wars, voilà qu’une autre franchise spatiale remontait dans le temps pour nous conter ses origines. Après deux spin-offs de triste mémoire aux côtés de son concurrent Predator, Alien s’offrait un "épisode zéro" luxueux et ambitieux avec Prometheus.

Hélas, à sa sortie, le film désarçonne à peu près tout le monde, trouvant grâce aux yeux de quelques spectateurs marginaux, dont l’auteur de ces lignes fait volontiers partie. En dehors du retour légitime de Ridley Scott derrière la caméra, il y a un point sur lequel la grande majorité s’accorde très vite néanmoins : la réussite de la scène de la césarienne. Un pur moment d’effroi viscéral qui peut se targuer de rivaliser avec la scène d’explosion thoracique du premier Alien (oui, rien que ça !).

Claustrophobes, s’abstenir !

PLUS CONFINÉ, TU MEURS

