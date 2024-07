Moi, moche et méchant 4 : critique pas bien méchante

La super-franchise Illumination

Qu’on aime ou non la franchise d’animation Moi, moche et méchant, son succès est indéniable. Avec cette saga et ses spin-off, la société Illumination a réalisé un véritable braquage et ça, dès le premier film sorti en 2010, celui pour lequel Chris Meledandri avait décidé de fonder Illumination. Réalisé pour 69 millions de dollars, Moi, moche et méchant premier du nom avait récolté 543 millions de dollars au box-office mondial. Trois ans plus tard, la suite en rapportait 970 millions. En 2015, Les Minions, premier film dérivé de la saga, a dépassé la barre du milliard, et le milliard de dollars a de nouveau été dépassé avec Moi, moche et méchant 3 en 2017, réalisé pour 80 millions.

En bref, la franchise est très, très lucrative, même si Les Minions 2 : Il était une fois Gru a fait moins bien que les derniers opus avec « seulement » 940 millions de dollars empochés. Là où beaucoup de grosses franchises s’essoufflent au fil des épisodes, Moi, moche et méchant n’a cessé de séduire les spectateurs.

La ligue des ultra-riches

Illumination, qui a pondu en association avec Nintendo le deuxième plus gros succès de l’année 2023, Super Mario Bros. le film, semble avoir trouvé la bonne recette. Si les chansons de Pharrell Williams et les tonnes de références à la pop culture y sont peut-être pour quelque chose, le succès de la franchise repose surtout sur ses personnages principaux, les Minions et leur humour slapstick, et Gru, super-méchant repenti au cœur tendre.

Toujours là pour renflouer les caisses

La formule évolue

Depuis le premier film de la saga Moi, moche et méchant, la formule est restée la même. C’est simple, à chaque nouveau film son nouveau super-méchant super dangereux. L’iconique Vector, puis El Muchacho et enfin Balthazar Bratt, les méchants se sont succédés et Gru a toujours réussi à mettre fin à la menace. Mais aucun méchant n’a réussi à égaler Vector et cette formule a vite montré ses limites. Face à des antagonistes de moins en moins mémorables, il a fallu introduire de nouveaux personnages plus marquants, comme Dru, le frère jumeau caché de Gru, dans le troisième volet.

Pas de grand changement dans ce quatrième film puisque Gru doit encore faire face à un nouvel ennemi, Maxime Le Mal, qui le déteste depuis de nombreuses années. Comme les autres, ce Maxime Le Mal est un super-vilain au rire diabolique et aux ambitions destructrices. Là où cette formule change enfin, c’est qu’il n’est pas question pour Gru d’arrêter le malhonnête avant qu’il ne détruise le monde. Pour protéger sa famille, l’ancien vilain ne doit pas l’affronter, mais s’en cacher.

Toujours une mauvaise idée ces réunions des anciens élèves

Moi moche et méchant 4 déjoue nos attentes en faisant de la poursuite du méchant une intrigue secondaire. Bien qu’ils restent des éléments purement comiques, les Minions ont un véritable rôle dans cette suite. Si Gru ne peut pas se mettre en quête du vilain, alors la mission leur revient de droit et cinq d’entre eux, triés sur le volet, auront même l’occasion de jouer dans la cour des grands. Des Quatre Fantastiques, à X-Men en passant par Spider-Man, c’est aussi l’occasion de bourrer le film de références aux films de super-héros et de surfer sur leur popularité auprès du public.

Qui n’a pas la réf ?

Nouveau look pour une nouvelle vie

Alors que Gru avait déjà entamé sa transformation en papa poule en adoptant Margo, Edith et Agnes, il est désormais le père d’un petit Gru Junior qui a hérité de son caractère. Le sujet n’est donc plus de savoir si l’ancien super-méchant pourrait retomber dans ses travers et flirter avec le Mal une dernière fois. Impossible avec un mioche dans les pattes. Heureusement, il peut toujours compter sur l’aide de ses fidèles Minions, transformés pour l’occasion en mécaniciens de Formule 1, une idée est simple, mais très efficace. Gru échappe donc aux couches et aux biberons, mais il a toujours une mission, protéger sa petite famille.

Lucy, Gru et les enfants quittent donc leur maison pour se construire une nouvelle vie ailleurs, une vie parfaitement banale. Mais se fondre dans la masse n’est pas si simple pour cette famille… atypique. Disons que vendre des panneaux solaires n’était pas le premier choix de carrière de Gru et que l’intégration des trois jeunes filles n’est pas simple non plus. On a donc le droit à de nouveaux décors, dont la ville huppée de Mayfair, très probablement inspirée du Wisteria Lane de Desperate Housewives avec ses pelouses bien tondues et ses habitants bien propres sur eux, en apparence.

Bébé Jack-Jack

L’autre grand lieu de ce Moi, moche et méchant 4, c’est cette espèce d’école Poudlard pour jeunes vilains, parfaitement illustrée dans la séquence d’introduction musicalement signée Pharrell Williams. Et promis, elle vous restera moins en tête qu’Happy.

Un tout nouveau décor, de nouveaux obstacles et surtout de nouveaux enjeux, les personnages de la franchise ne stagnent jamais. Oui, les différents méchants finissent tous par se ressembler et les Minions ont un humour pipi-caca qui peut en agacer certains et ça se comprend, mais notre petit cœur craque devant Gru Junior qui enlace enfin son père et la petite Agnès qui retrouve sa “licorne”.