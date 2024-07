Moi, moche et méchant 4 a pris la tête du box-office US devant Vice-Versa 2, toujours aussi impressionnant.

Alors que Vice-Versa 2 a dépassé le milliard au box-office et pourrait bien devenir le plus gros succès de Pixar, tous les regards sont désormais tournés vers Illumination et Moi, moche et méchant 4. On se demandait en effet si le film d’animation distribué par Universal allait parvenir à réaliser les mêmes exploits, et on peut dire qu’il n’a pas déçu après son premier week-end d’exploitation.

Moi, moche et méchant 4 serait ainsi numéro 1 du box-office américain pour son lancement, prenant enfin la place à Vice-Versa 2 pour la quatrième semaine outre-Atlantique du long-métrage de Kelsey Mann. On peut également noter la bonne deuxième semaine de Sans un bruit : Jour Un et le démarrage du film d’horreur MaXXXine.

Moi, moche et méchant (mais aussi plein d’autres émotions)

Moi, moche et méchant 4 aurait donc rapporté 75 millions de dollars de recettes pour son premier week-end en salles, ce qui serait supérieur à ce qu’avait réalisé le 1 et le 3 au même stade (respectivement 56 millions et 72 millions de dollars de recettes) mais légèrement inférieur au deuxième opus (84 millions de dollars). Sorti le 3 juillet aux États-Unis, le film de Chris Renaud et Patrick Delage totaliserait ainsi quasiment 123 millions de dollars de recettes, ce qui reste moins bien que Vice-Versa 2 et ses 154 millions, d’autant plus en sachant que la production Pixar avait réalisé ce score en seulement trois jours.

Vice-Versa 2, parlons-en justement. Le dauphin de Moi, moche et méchant 4 aurait amassé 30 millions de dollars pour sa quatrième semaine (des chiffres similaires à ceux de Barbie au même stade par exemple), ce qui amènerait son total à presque 534 millions de dollars de recettes. C’est évidemment bien au-dessus de son ainé (à peu près 356 millions de dollars à la fin de son exploitation) et ça en ferait déjà le deuxième plus gros succès de Pixar sur le sol américain après Les Indestructibles 2 (609 millions de dollars).

« Regarde tous les billets ! »

Il ne serait donc pas étonnant que Vice-Versa 2 batte ce record ainsi que de nombreux autres avant de quitter les salles obscures. Rappelons aussi que le film a amassé plus d’un 1,2 milliard de dollars de recettes à travers le monde et qu’il ne lui manque que quelques dizaines de milliers de dollars pour pouvoir devenir le plus gros triomphe de l’histoire de Pixar (record également détenu par Les Indestructibles 2).

Sans un bruit : Jour 1 complèterait le podium et avec 21 millions de dollars supplémentaires amassés durant sa deuxième semaine d’exploitation pour un total de 94 millions. Il serait ainsi légèrement en-dessous du premier opus de la franchise horrifique au même stade (environ 100 millions de dollars), mais resterait bien supérieur au deuxième (57 millions de dollars), qui avait néanmoins pâti de la période de pandémie COVID-19.

Sans le sou

Enfin, on peut rapidement évoquer MaXXXine et Bad Boys 4, qui terminent ce top 5. Le film de Ti West aurait ainsi réalisé un lancement à hauteur de 6,7 millions de dollars, ce qui en ferait le meilleur démarrage de la trilogie horrifique après X (4,2 millions) et Pearl (3,1 millions). De son côté, Bad Boys : Ride or Die aurait rassemblé un peu plus de 6,5 millions de dollars de recettes pour sa cinquième semaine et cumulerait à présent 177 millions de dollars environ. Au même moment et pour comparer, Bad Boys for Life totalisait de son côté 182 millions de dollars.

Désormais, il sera donc intéressant de suivre les parcours de Moi, moche et méchant 4 et de Vice-Versa 2. Le premier réussira-t-il à devenir le plus gros succès de sa franchise, et le second parviendra-t-il à battre tous les records de Pixar établis avant lui ? L’avenir nous le dira.