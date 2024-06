Vice-Versa 2 continue sur sa très belle lancée au Etats-Unis, et bat même un record pour son deuxième week-end d’exploitation.

Pixar et Disney voyaient très certainement Vice-Versa 2 comme leur sauveur, et on peut dire qu’après le démarrage historique du film de Kelsey Mann la semaine passée, le studio d’animation présidé par Jim Morris n’a pas misé sur le mauvais cheval. Après avoir tout explosé pour son premier week-end sur le sol américain, Vice-Versa 2 aurait transformé l’essai lors de son deuxième et pourrait bien devenir un des plus gros succès de l’histoire des films d’animation.

Évidemment, quand un film attire toute l’attention, il ne reste plus que les miettes à se partager pour le reste. À ce niveau, c’est Bad Boys : Ride or Die et The Bikeriders qui auraient tirés leur épingle du jeu.

Vice-Versa 2 qui salue la concurrence

Vice-Versa 2 : Nouvelle émotion, la fierté

Outre un excellent bouche-à-oreille, le film centré sur les émotions a sûrement bien profité de la vague de chaleur et de pluie ayant frappé les États-Unis et le Canada pour son deuxième week-end. En effet, face à une telle météo, c’était apparemment l’occasion parfaite pour aller au cinéma. Résultat : le long-métrage d’animation aurait réalisé 100 millions de recettes pour son deuxième week-end d’exploitation sur le sol américain. Cela représenterait seulement une baisse de 35% par rapport au 154 millions du démarrage du film, dérisoire après un tel premier week-end.

Le projet réaliserait ainsi le meilleur deuxième week-end de tout les temps pour un film d’animation, dépassant Super Mario Bros., le Film et ses 92,3 millions de recettes. Ce serait ainsi le septième meilleur deuxième week-end d’exploitation de l’histoire du box-office américain, derrière les mastodontes Le Réveil de la Force (149 millions) , Avengers : Endgame (147 milllions), Infinity War (114 millions), Black Panther (111 millions), Jurassic World (106 millions) et Avengers (103 millions).

Les autres films devant Vice-Versa 2

Pour donner une meilleure idée, Vice-Versa 2 aurait fait mieux que le deuxième week-end du phénomène Barbie en 2023 (93 millions), ce qui devrait lui permettre très largement de dépasser le milliard de dollars au box-office mondial. D’ailleurs, le film serait même déjà passé devant Dune 2 et ses 711 millions de dollars au box-office mondial. En récoltant 724,4 millions sur le globe, Vice-Versa 2 est déjà, a priori, le plus gros succès de 2024.

Très loin derrière le film de Pixar, Bad Boys : Ride or Die aurait récolté 18 millions de dollars supplémentaires pour son troisième week-end, totalisant environ 146 millions de dollars sur le sol US. Un score plus que solide puisque le long-métrage d’Adil El Arbi et Bilall Fallah ferait donc mieux que Bad Boys 3, le meilleur opus de la franchise jusqu’ici, qui affichait 120 millions au même stade.

Austin Butler qui débarque dans ton cinéma

The Bikeriders avec Austin Butler complèterait le podium avec un bon démarrage avec 10 millions de dollars. C’est un beau retour aux affaires pour le cinéaste Jeff Nichols puisque ses deux derniers films, Midnight Special et Loving, n’avaient engrangé que 3,7 millions et 7,7 millions respectivement sur le sol domestique durant toute leur exploitation. Ce lancement ne suffira sans doute pas à amortir le budget de 40 millions du film, mais c’est déjà ça.

En tout cas, vu le départ stratosphérique de Vice-Versa 2, il semble impossible pour qui que ce soit de venir le déloger de si tôt, sauf si un certains Moi, Moche et Méchant 4 crée la surprise à sa sortie le 3 juillet.