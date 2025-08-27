À toute épreuve : pourquoi le chef-d’œuvre de John Woo est encore le film d’action terminal ?

À l'occasion de sa ressortie inespérée en 4K, retour sur l'un des plus grands films d'action de tous les temps : À toute épreuve de John Woo.

Avec son compatriote Tsui Hark, John Woo a changé à tout jamais la face du cinéma hongkongais. Si les découvertes du Syndicat du crime et de The Killer l'ont instantanément propulsé au rang de maître de l'action, son style inimitable à base d'impasses mexicaines et de ralentis n'a pas manqué de faire de l’œil à Hollywood. Woo a donc fini par s'expatrier aux États-Unis dans les années 90, avec le résultat en demi-teinte que l'on connaît.

Perdu dans un système de production américain rigide, ce génie de la caméra s'est retrouvé à s'autocaricaturer, en donnant vie à des scripts bien souvent faisandés. Évidemment, Écran Large sera toujours là pour défendre le brio incompris de Volte/Face, mais le meilleur est à chercher ailleurs, et en l'occurrence, juste avant cette escapade en Occident.

https://www.youtube.com/watch?v=R-6iPbNUFz8

Désireux d'avoir un terrain d'expérimentation avant son départ pour le pays de l'Oncle Sam, John Woo a en tête au début de la décennie des envies de polar "hard-boiled", nourries par l'Inspecteur Harry de Clint Eastwood. Il faut dire qu'avec sa cinéphilie éclectique, le réalisateur s'est déjà réapproprié dans ses premiers films l'épure du cinéma de Jean-Pierre Melville, et les éruptions de violence de Sam Peckinpah.

Malgré l'échec commercial d'Une Balle dans la tête en 1990, la liberté de création acquise par l'auteur lui permet de combiner ses diverses inspirations et fantasmes de septième art. Le résultat, sorti en 1992, n'est autre que Hard-Boiled (ou À toute épreuve en français), dont le titre reflète déjà la note d'intention et l'énergie du projet : une introspection théorique dans le genre du polar, socle idéal pour l'un des plus grands films d'action jamais réalisés.

Du culte en barre

...