À l’occasion du salon CES de Las Vegas de janvier 2025, HDMI Forum a pu dévoiler les nouvelles spécifications HDMI 2.2.

Plus les années passent, et plus les exigences des gamers s’affinent en termes de graphismes, de fluidité et de rendu vidéo global. Toujours plus de pixels, plus d’images par seconde, plus de réactivité… Plus de tout, en somme.

Et pour pouvoir suivre la cadence, notamment avec des consoles de salon de plus en plus performantes, il est grand temps que les spécifications HDMI évoluent afin de transmettre efficacement les données entre la console et l’écran. Cela tombe bien, car c’était justement au programme du CES de Las Vegas qui s’est tenu en janvier 2025. 7 mois plus tard, coup d’œil sur tout ce qu’il faut savoir au sujet de la nouvelle norme HDMI 2.2, le futur de la connectique.

Déjà parés pour tester les futures spécifications HDMI 2.2

Le HDMI 2.1 ne suffit plus ? Place à son évolution

Après plusieurs années de bons et loyaux services, il semblerait que les dernières heures du HDMI 2.1 soient proches. Et pour cause : malgré des spécifications déjà impressionnantes et dépassant même la plupart des besoins actuels, force est de constater que certains développeurs regardent loin devant et qu’une nouvelle génération de câbles ne serait visiblement pas de refus.

Ils devraient donc avoir le sourire, puisque l’édition 2025 du CES a notamment été marquée par la présentation de la nouvelle norme HDMI 2.2 et de ses spécifications tant attendues. Comme l’a annoncé le communiqué de presse de l’évènement.

Les nouvelles spécifications, avec la technologie HDMI de nouvelle génération et une plus grande bande passante (96 Gbps), prendront en charge une large gamme de résolutions plus élevées et des taux de rafraîchissement plus élevés, pris en charge par un nouveau câble HDMI.

En détail, nous avons notamment vu que la bande passante serait doublée (96 Gbps au lieu de 48 Gbps) et qu’elle pourrait prendre en charge la définition Ultra HD 8K à 120 Hz ainsi que la 4K à 240 Hz ou 480 Hz, à l’image de cet écran complètement fou signé LG Display. Par ailleurs, un nouveau câble « Ultra96 » sera mis en vente à partir de cette année (chez Amazon et les principaux revendeurs) pour pouvoir gérer la bande passante de 96 Gbps, sans oublier le protocole LIP (Latency Indication Protocol) qui arrive avec la norme HDMI 2.2.

Cela devrait donc représenter une avancée majeure et permettre de suivre l’évolution constante des technologies audiovisuelles. Mais ces nouvelles spécifications sur le câble HDMI auront-elles un véritable impact sur l’usage des utilisateurs « lambda » ?

Un petit port aux grands pouvoirs

Résolutions vertigineuses et taux de rafraîchissement ultra élevés, pourquoi faire ?

Si l’on fait le bilan avec les spécifications actuelles des câbles HDMI 2.1, il est déjà possible d’afficher des contenus jusqu’à 10 240 x 4 320 pixels avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Une qualité vidéo que très peu d’écrans sont capables de délivrer, à moins de dépenser une petite fortune dans un modèle haut de gamme.

Et c’est d’ailleurs là toute la question : y a-t-il un réel intérêt à pousser à l’extrême la résolution et le taux de rafraîchissement, ou ne s’agit-il que d’un simple argument marketing pour vendre davantage ? Bien que ces spécifications très élevées puissent être utiles pour certains utilisateurs, et notamment lors des compétitions de jeux vidéo, force est de constater que la plupart d’entre nous ne verront probablement pas la différence entre une image 8K et celle d’une résolution supérieure.

Dans le même temps, les téléviseurs 8K sont toujours des modèles de niche qui peinent à séduire le grand public en raison de leur prix, et du faible catalogue de contenus 8K actuels. Alors est-il trop tôt pour se prononcer ? Probablement, mais il faudra sans doute attendre quelques années avant que le câble de la norme HDMI 2.2 ne s’impose comme une nécessité absolue dans l’inconscient collectif.

En parallèle, il faut aussi noter les efforts de certaines chaînes de télévision pour limiter la bande passante de leurs programmes, à l’image de France TV avec la 4K UHD Green. À partir de là, le lancement des câbles HDMI 2.2 peut évidemment poser question sur le plan écologique…

Les câbles HDMI 2.2 seront-ils rétrocompatibles ?

Qu’il s’agisse des ports HDMI 2.1, 2.0 ou même 1.4, les câbles HDMI 2.2 seront bien compatibles avec les anciennes normes, comme l’a d’ailleurs précisé le HDMI Forum. Néanmoins, ils ne pourront pas délivrer leur débit maximal de 96 Gbps et devront s’adapter aux limites du port en question.

Dans quels domaines les câbles HDMI 2.2 présentent-ils le plus grand intérêt ?

À l’heure actuelle, il semblerait que la branche de l’e-sport soit l’une des principales cibles pour le HDMI 2.2. Il faut dire que ces nouveaux câbles offriront une réactivité bien supérieure à celle du HDMI 2.1, notamment grâce à leurs taux de rafraîchissement ultra élevés ainsi qu’à leur protocole LIP (Latency Indication Protocol) qui contre les éventuels soucis de synchronisation entre la vidéo et l’audio.

Dans le même temps, le HDMI 2.2 pourrait intéresser les firmes spécialisées dans la réalité virtuelle, une technologie très énergivore en bande passante, ainsi que les professionnels de l’image qui ont besoin d’une définition très élevée.

Quel sera le prix moyen des câbles HDMI 2.2 ?

En août 2025, les câbles HDMI 2.1 coûtent entre 15 et 20 € en moyenne. Il faut donc s’attendre à ce que les spécifications 2.2 soient plus chères à leur sortie, et certainement compter une trentaine d’euros pour un câble Ultra96 neuf.