Le très attendu Vice-Versa 2 se lance parfaitement aux États-Unis et établi un record historique pour Pixar.

En sa qualité de suite d’un des meilleurs films Pixar de ces dernières années, la suite de Vice-Versa était forcément extrêmement attendu. Entre la bande-annonce pleine d’émotions de Vice-Versa 2 et les premiers avis sur Vice-Versa 2, on se demandait évidemment si ce nouvel opus serait à la hauteur de son grand frère et s’il allait atteindre le même succès. Alors, bilan ?

Eh bien, on peut imaginer que le studio à la lampe a dû passer un très bon week-end, puisque Vice-Versa 2 aurait véritablement tout explosé lors de son démarrage outre-Atlantique. En effet, il ferait encore mieux que le premier film en battant plusieurs records historiques, tout en se plaçant logiquement et largement premier du box-office US.

Pixar prend à bras le corps le BO américain (et mondial)

Vice-Versa 2 au sommet des sommets

Selon les estimations, Vice-Versa 2 aurait déjà réalisé 155 millions de dollars de recettes sur le sol nord-américain pour son premier week-end d’exploitation. Ce serait donc bien supérieur aux résultats de Vice-Versa au même stade, à savoir un peu plus de 90 millions. Si on le compare aux autres films d’animation récents, il ferait bien mieux que la concurrence (Garfield, Héros Malgré Lui avait atteint les 24 millions de dollars de recettes pour son démarrage, et Kung Fu Panda 4 « seulement » 58 millions environ).

Ça en ferait carrément le meilleur lancement de l’année aux États-Unis. Il écraserait ainsi les scores des gros blockbusters de 2024, comme Dune 2 (82 millions de dollars de recettes pour son premier week-end d’exploitation), Godzilla x Kong (80 millions) ou encore La Planète des Singes 4 (58 millions). C’est d’ailleurs quasiment à la hauteur du score de Barbie en 2023, qui avait démarré à hauteur de 162 millions de dollars.

« Mais que va-t-on faire de tout cet argent ?! »

Aux États-Unis, Vice-Versa 2 deviendrait également le deuxième meilleur démarrage pour un film d’animation de tous les temps, seulement dépassé par Les Indestructibles 2 (182 millions de dollars pour son lancement), qui était lui aussi une suite extrêmement attendue depuis plusieurs années, et qui était d’ailleurs sorti durant le même week-end en 2018.

Ce démarrage est d’autant plus fou quand on le prend au niveau mondial : Vice-Versa 2 aurait totalisé 295 millions de dollars de recettes dans le monde entier. Le long-métrage de Kesley Mann réaliserait ainsi le meilleur démarrage d’un film d’animation dans le monde, record précédemment détenu par le récent film Super Mario Bros.

« Mais que pouvons-nous faire face au pouvoir des émotions ? »

Il faut quand même rapidement parler de son dauphin, Bad Boys 4, loin derrière avec ses 33 millions de dollars de recettes estimés pour sa deuxième semaine d’exploitation. De son côté, La Planète des Singes 4 serait toujours sur le podium après avoir rapporté 5,2 millions de dollars lors de sa sixième semaine (dont une baisse de fréquentation de seulement 4% par rapport à la semaine précédente).

Garfield, Héros Malgré Lui et Les Guetteurs d’Ishana Shyamalan termineraient le top 5 avec respectivement 5 et 3,6 millions de dollars de recettes. Reste à voir désormais si Vice-Versa 2 parviendra à garder le même rythme pour faire encore grossir ses chiffres et continuer à écrire l’Histoire.