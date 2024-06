Furiosa : Une saga Mad Max perd déjà la tête du classement américain au profit de Garfield – Héros Malgré Lui et reste sur le podium derrière Blue & Compagnie.

Après le démarrage décevant de Furiosa aux États-Unis, on se demandait logiquement si le film de George Miller parviendrait à faire mieux pour sa deuxième semaine outre-Atlantique. Malheureusement pour lui, il n’aurait pas réussi à garder la première place du box-office selon les estimations des experts et se retrouverait même actuellement troisième du classement avec environ 10,7 millions de dollars de recettes.

La faute au film d’animation Garfield – Héros Malgré Lui porté par Chris Pratt, qui s’adjugerait donc du trône avec 14 millions de dollars de recettes, et à la comédie fantastique Blue & Compagnie de John Krasinski qui réaliserait une bonne troisième semaine avec environ 10,8 millions de dollars de recettes, soit à peine quelques dizaines de milliers de plus que Furiosa.

Furiosa a le blues et donne sa langue au chat

Furiosa avait réalisé un peu plus de 26 millions de dollars de recettes lors de son lancement aux États-Unis (alors que la Warner prévoyait environ 40 millions selon Variety) et ça ne s’est pas amélioré avec le temps. Avec 59,2% de baisse de fréquentation, le long-métrage avec Anya Taylor-Joy et Chris Hemsworth aurait donc péniblement dépassé la barre des 10 millions. C’est évidemment beaucoup moins bien que son grand frère Fury Road, qui atteignait presque les 25 millions après son deuxième week-end et dont le total était alors de 88 millions, contre seulement 49,7 millions environ pour Furiosa. Pour rappel, le nouveau film de Miller avait perçu un budget de 168 millions de dollars pour sa production, il faudra donc faire beaucoup mieux pour espérer ne pas finir en négatif.

Concernant le numéro 1, Garfield – Héros Malgré Lui, le métrage d’animation de Mark Dindal (Kuzco, l’empereur mégalo, Chicken Little) aurait amassé 14 millions de dollars de recettes pour sa deuxième semaine aux US malgré une baisse de fréquentation de 41,7% et totaliserait à peu près 52 millions de dollars (pour un budget de 60 millions selon Variety). De son côté, Blue & Compagnie cumulerait désormais plus de 80 millions de dollars de recettes après sa troisième semaine américaine à 10 millions et se rapprocherait ainsi de son budget à 110 millions de dollars.

Regardez, il est tout content d’être numéro 1 !

Concernant le reste du classement, La Planète des singes : le Nouveau Royaume garderait sa quatrième place avec près de 9 millions de dollars de recettes selon les estimations, ramenant quasiment son total à 140 millions de dollars pour sa quatrième semaine en salles, tandis que The Fall Guy terminerait le top 5 américain avec 4,2 millions de dollars de recettes après son cinquième week-end.

Ce classement risque toutefois de beaucoup changer dans les jours à venir, la sortie de Bad Boys 4 prévue pour ce 7 juin 2024 aux États-Unis pouvant faire l’effet d’une bombe.